Ruku na srdce, dokážete si něco odepřít?

Jsem už dost starý, a tak vím, že klíčem ke spokojenému životu je umění si věci odpírat. Pokušení číhá na každém kroku. Je třeba umět mu odolávat.

Vidím to často ve svém okolí. Úspěšní mužové a ženy jsou zvyklí si i v pozdějším věku věci odpírat. Dá se říct, že čím jste starší, tím více se musíte umět omezit. Ať už jde o sladkosti, alkohol nebo dokonce o jídlo. Ve všem budete muset na stáří ubrat. Kila už nejdou dolů tak snadno jak dříve. Už jen pokud chcete, abyste po padesátce nepřibírali, budete muset stravu omezit. Pohybu při práci v kanceláři moc nemáte, takže nespalujete a tělo má zpomalený metabolismus.

O sladkostech ani nemluvím. Ty mám dneska úplně zapovězené. Stejně nehubnu. Ale nepřibírám. A to je úspěch.

Cigarety musí staří lidé ze zdravotních důvodů opustit jako první. Je to tak škodlivé, že opuštění tohoto zlozvyku způsobí okamžitý pozitivní zdravotní efekt. Takový Miloš Forman přestal kouřit doutníky, když mu bylo hodně přes sedmdesát. Dokázal to. Byl zvyklý celý život kouřit, a přesto se popral s abstinenčními příznaky a v pozdním věku se svého zlozvyku zbavil. Proč to nedokázal už dříve? Když byl mladý. To by mělo asi mnohem větší efekt. No, každopádně se dožil požehnaného věku i tak, tak co. Vy ale raději přestaňte s kouřením dříve. Nemusíte mít to štěstí a tuhý kořínek jako on.

Alkohol to je kapitola sama o sobě. Dneska je alkohol společenská nutnost. Jestli se chcete v kolektivu bavit, společně se uvolnit, zrelaxovat, tak se prostě pije. A co teprve neformální obchodní schůzky. Ty se teprve bez alkoholu neobejdou. Obchodní zástupci by mohli vyprávět. Známý dělal obchodního zástupce v Rusku. Myslím, že ve spotřebě vodky překonal český rekord.

Já si musím tvrdý alkohol odpírat ze zdravotních důvodů. Beru psychofarmaka a s těmi se to nesmí kombinovat. Byl to boj. To vám po těch 15ti letech co prášky beru už můžu přiznat. Často jsem zpočátku zhřešil a popíjel při různých společenských příležitostech. A pak jsem trpěl. Bolesti hlavy a neurotické stavy pak trvaly několik dní. Klidně týden i déle. Nakonec se mi to podařilo a já jsem alkohol vyřadil úplně. A učil jsem se ve své nové realitě žít. Zdraví lidé si ani neuvědomují, kolik příležitostí k pití musí abstinent překonat. Oslavy, plesy, různá setkání se sousedy a přáteli, návštěvy, firemní večírky, schůzky s klienty. Je toho hodně. Já jsem aktivní hráč mariáše. Při hře jsem byl zvyklý popíjet pivo. Také na plesech jsem bez štamprle nedokázal v kole chytit ten správný rytmus. To vše jsem ale časem zvládl. Naučil jsem své okolí, že jsem abstinent a vše postupně začalo fungovat. Trvalo to roky, to je jasné.

Časem se můj zdravotní stav zlepšil a dostal jsem lepší léky. Dnes už si občas dám trochu vína nebo pivo. Tvrdý alkohol jsem ale vyřadil. Díky tomu se dostavily pozitivní vedlejší efekty. Můj červený nos časem zrůžověl a taky se zlepšila moje jarní alergie na pyly. Zbavil jsem se jí.

Není jednoduché si odepřít sladké, omezit alkohol nebo dokonce jídlo. Často vás pak provází různé abstinenční příznaky, slabosti, možná i bolesti a hlad. Pokud mohu mluvit za sebe, nekomfortní stavy časem pominou a odpírání není tak nepříjemné. Vydržte a uvidíte, že to není tak hrozné.

Jisté ale je, že odpírání je nutné. A ten kdo to dokáže, a vím, že takových lidí je hodně, má našlápnuto pro úspěšný a spokojený život. A je nutné s tím začít brzy. Už v dětství. Sladkosti a kalorická jídla ohrožují i dnešní děti. My jsme dřív tolik lákadel neměli, a tak to dnešní děti mají vlastně těžší než jsme to měli my.

Autor: Marek Ondračka | středa 22.4.2026 16:34 | karma článku: 0 | přečteno: 0x

Marek Ondračka

Za rohem je bagr

Dnešní článek je o cestování s malými dětmi. Trávení dovolených v jejich společnosti. Výletech na hory a podobně. Jak známo, máme dvojčata, a tak myslím, že mohu o této problematice fundovaně pohovořit.

16.4.2026 v 14:15 | Karma: 11,58 | Přečteno: 173x

Marek Ondračka

Posilování v pozdějším věku

Nedávno (už je to pár let) jsem viděl v televizi zajímavou reportáž. Domov péče o seniory v Ostravě otevíral nové fitcentrum pro své svěřence. Bylo to moderně vybavené zařízení.

10.4.2026 v 21:05 | Karma: 12,17 | Přečteno: 225x

Marek Ondračka

Pejskaři

Je to úžasné. Oddaný pohled vašeho psa, nejlepšího přítele, který říká, že za vámi za všech okolností stojí, a že jedině vy jste jeho pán. Je vám oporou a každodenní dávkou pozitivní energie.

4.4.2026 v 12:02 | Karma: 6,21 | Přečteno: 280x

Marek Ondračka

Tata 78

Jsou lidé, kteří ve vašem životě nestojí v popředí. Nemají potřebu být slyšet, vidět, obdivováni. A přesto, nebo právě proto, tvoří to nejpevnější, co v životě máte.

28.3.2026 v 12:05 | Karma: 11,32 | Přečteno: 140x

Marek Ondračka

Umíte říct Ne?

Říct „ne“ bývá těžší než říct „ano“. Přitom právě schopnost odmítnout, když je to potřeba, rozhoduje o našem duševním zdraví, osobní svobodě i úspěchu. Umět si říct „ne“ znamená vážit si sám sebe.

25.3.2026 v 15:39 | Karma: 7,32 | Přečteno: 101x
Další články autora

Marek Ondračka

  • Počet článků 126
  • Celková karma 9,25
  • Průměrná čtenost 362x
Je mi padesát dva, mám bipolární poruchu a překonal jsem rozsáhlou dysbalanci páteře. Nejen ve zdravotní rovině jsem tak nasbíral jakési zkušenosti.
Chci psát úvahy na různá témata. Zdraví, cvičení, duševní poruchy, bolesti zad, politika, historie, rodinné vztahy, láska, hudba, víra.
Hlavní cíl: Poučit mladší generaci.

