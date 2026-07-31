Rozhodnost
U svých blízkých tuto vlastnost vyžaduji.
Během vysokoškolského studia jsem absolvoval předmět Rozhodování manažera. Dodnes si z něj pamatuji jednoduchý princip. Nejprve si stanovíte rozhodovací kritéria, každému přiřadíte určitou váhu podle jeho důležitosti a jednotlivé varianty podle těchto kritérií ohodnotíte. Nakonec sečtete výsledky a vyberete tu nejlepší možnost.
Stejným způsobem se dá rozhodovat o koupi ledničky, automobilu nebo třeba nového informačního systému. U větších investic je takový postup velmi užitečný, protože omezuje vliv emocí a nutí člověka přemýšlet systematicky.
V běžném životě ale na podobné tabulky nemáme čas. Většinu rozhodnutí děláme intuitivně. Zvážíme pro a proti a rozhodneme se.
A právě zde podle mě vzniká největší problém.
Rozhodnout se totiž znamená převzít odpovědnost. Když se rozhodnutí nepovede, můžeme si vyčítat, že jsme zvolili špatně. Mnoho lidí se proto rozhodování podvědomě vyhýbá. Jenže i odkládání rozhodnutí má své důsledky. Často horší než samotné špatné rozhodnutí.
S tímto se setkáváme i u nás doma. Mnozí z mých nejdražších z mého okolí jsou velmi nerozhodní. Pořád své rozhodnutí odkládají a váhají. A já nevím nad čím. Hledají jistotu, kterou jim nikdo dát nemůže. A i když rozhodnutí udělají, vrací se k němu a zvažují, zda by nebylo lepší rozhodnout jinak.
Celý problém pak není ani tak v tom, jak rozhodnou, ale za jak dlouho se rozhodne. A hlavně v tom, že se svým rozhodnutím nedokáží vnitřně smířit.
Přitom existuje skupina lidí, která rozhodování zvládá naprosto přirozeně. A ty bychom si měli vzít za vzor. Jsou to dobří řidiči.
Při jízdě není čas dlouze přemýšlet. Potřebujete přejet do jiného jízdního pruhu. Zapnete směrovku a dáte ostatním jasně najevo svůj úmysl. Řidič vedle vás buď zrychlí, zpomalí, nebo pokračuje stejnou rychlostí. Vy během několika vteřin situaci vyhodnotíte a zareagujete. Zařadíte se před něj, za něj, nebo počkáte na další příležitost.
Nikdo se uprostřed dálnice nezastaví jen proto, že si není jistý.
Řidiči neustále vyhodnocují situaci, přijímají odpovědnost za svá rozhodnutí a jednají rychle, ale zároveň ohleduplně a předvídatelně. Právě díky tomu doprava funguje.
Myslím si, že podobně bychom měli přistupovat i k běžným životním situacím. Samozřejmě nemluvím o rozhodnutích, která mohou zásadně ovlivnit celý život. Tam je správné si vše dobře promyslet a klidně použít i manažerské metody rozhodování.
U většiny každodenních rozhodnutí je ale mnohem důležitější rozhodnout se včas než hledat neexistující dokonalou variantu.
Protože dokonalé rozhodnutí často neexistuje.
Existuje zpravidla pouze rozhodnutí, za kterým si člověk dokáže stát.
Marek Ondračka
Úkol hodný mistra
Občas v práci narazím na úkol, který mi dá opravdu zabrat. Zná to jistě každý. Život před nás postaví výzvu a my jí musíme čelit. Často se jedná o problém, kterému se přede mnou řada lidí raději vyhnula.
Marek Ondračka
Jak člověk pozná, že je dospělý?
Kdy se z člověka stane dospělý? Podle občanského zákoníku je to jednoduché. V osmnácti letech. Ve skutečnosti je to ale mnohem složitější.
Marek Ondračka
Odpočinek
Dnes bych chtěl psát o odpočinku. Možná si říkáte, že odpočívat umí přece každý. Jenže já si tím vůbec nejsem jistý. Odpočívat je totiž dovednost. A stejně jako každé jiné dovednosti se jí musíme naučit.
Marek Ondračka
Záhumenky
Dnes už to mladší generaci možná nic neříká, ale za socialismu bylo na vesnicích běžné, že lidé měli za domem nebo někde poblíž malé políčko. Říkalo se mu Záhumenek.
Marek Ondračka
Šepot květin
Znáte výraz Šepot květin? Víte, kdy se používá? Jestli ne, tak se to dozvíte právě teď. Možná budete docela překvapeni.
|Další články autora
Proč jsme unavení, i když nic neděláme? Častou příčinu většina lidí přehlíží
Mnoho lidí zažívá zvláštní typ únavy. Ne tu fyzickou po sportu nebo náročném dni na nohou, ale...
Nabídky, vzkazy, varování. Co všechno si přečtete v pražských ulicích? To by jeden nevěřil
Stojíš na mým fleku! Nemusíte číst knihu, abyste se dozvěděli o městě víc, než je někdy zdrávo....
Metro D nemění jen podzemí. Na povrchu vyrostou nové čtvrti a vykoukne i dinosaurus
Pražské metro D je bezpochyby jednou z nejsledovanějších staveb současnosti. Zatímco hluboko pod...
Do Prahy míří fanoušci z celé Evropy. Odyssea zaplnila IMAX, kino přidává projekce po půlnoci
Pražský IMAX na Floře zažívá mimořádný nápor. Díky unikátní 70mm technologii je jedním z pouhých...
Utajené místo v Praze se konečně otevřelo veřejnosti. Objevte skrytý poklad u Nuseláku
Jen pár kroků od rušného Nuselského mostu se skrývá místo, které většina Pražanů míjí bez...
Havarované osobní auto na Lounsku skončilo ve svodidlech, tři lidé se zranili
Havarované osobní auto dnes odpoledne skončilo na dálnici D7 u Panenského Týnce na Lounsku...
Začala Beseda v Tasově, zaměřuje se na nezávislou hudbu různých žánrů
V topolovém hájku na okraji Tasova na Hodonínsku začal 33. ročník festivalu Beseda, skončí v noci...
V rybníce u Novosedel nad Nežárkou na Jindřichohradecku se dnes utopil muž
V rybníce u Novosedel nad Nežárkou na Jindřichohradecku se dnes vpodvečer utopil muž. Šlo o...
V Českých Budějovicích dnes naměřili 39 stupňů Celsia
V Českých Budějovicích dnes naměřili 39 stupňů Celsia. Znamenalo to překonání rekordu z roku 1994 o...
Prodej rekreační chalupy v NP Šumava, Svojše Rejštejn
Rejštejn - Svojše, okres Klatovy
4 800 000 Kč
- Počet článků 151
- Celková karma 11,56
- Průměrná čtenost 343x
Chci psát úvahy na různá témata. Zdraví, cvičení, duševní poruchy, bolesti zad, politika, historie, rodinné vztahy, láska, hudba, víra.
Hlavní cíl: Poučit mladší generaci.