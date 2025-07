Rockeři nás podvádějí. A nikdo si toho nevšiml. Možná vás to překvapí, ale jsme trvale taháni za nos. A to od samotných králů rocku.

Zpívají o tom, jak se „jde do hospody“, jak se „nalejou až na dno“, jak „žijí naplno“, „paří do rána“ a „kašlou na zítřek“. Zdá se, že čím větší zhýralec, tím větší rocker.

Ale víte co? Je to podvod.

Realita? Běžecký pás a smoothie

Za mikrofonem rebelové – ale v zákulisí? Běžecký pás, rotoped, zelené smoothie a jóga.



Když je totiž moderátoři občas dotáhnou do rozhovoru a padne otázka: „A co vy a relax?“ — najednou to praskne.

Běhám. Cvičím. Jezdím na kole. Každé ráno meditace.



Ozzy Osbourne s sebou všude vozí rotoped. Frontmani Red Hot Chili Peppers makají v posilovně. Iggy Pop? Ten sice vypadá, že ho složí větší vítr, ale svaly má jak z bronzu. A že mu je přes 75!

Od punku ke správnému držení těla

Tohle neokecáte. Prostě se podívejte, jak vypadají. Většina z nich je ve formě, jakou by jim mohli závidět i vrcholoví sportovci. Žádná třetí brada, žádné pivní břicho. Spíš vyrýsovaná ramena a břicho jak valcha.

Jak to dokázali?

Jednoduše – makali od mládí. Hodiny hraní na nástroje, nekonečné zkoušky, potem nasáklé zkušebny. K tomu správné držení těla, jinak by dneska stáli na pódiu jako sešlapaný rýč. A i když si prošli obdobím alkoholu a drog, vědí, že když se chceš dožít šedesáti a ještě vystupovat do půl pasu, musíš makat.

Takže běh, posilovna, dřepy, kliky. A pak možná sklenka vína – na styl.

Nevěř textům. Věř svalům.

A tak vám radím: nenechte se zmást. Když vám v refrénu zpívají, že „život je mejdan“, pamatujte – večer si dají protein a ráno vstávají na jógu.

Naše rockové idoly prostě vědí, že k tomu, abyste byli nesmrtelní, potřebujete kromě kytary taky kondičku.