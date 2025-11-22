Robert Šlachta - Když poctivost nestačí
Robert Šlachta je zvláštní úkaz na české politické scéně. Mnozí ho obdivují pro jeho poctivost, neústupnost a tah na branku. Paradoxem ale je, že právě tato poctivost mu zřejmě zavřela dveře ke všem možným koaličním partnerům. Jakoby oni sami totiž poctiví příliš nebyli. Nikdo o něj nejeví skutečný zájem. A možná ze stejného důvodu nejeví ani zájem on o ně.
To neplatí o jeho spolustranících. Těch má kolem sebe dostatek. Schopné odborně zdatné lidi, kteří za ním stojí a sdílejí jeho představu o čisté a funkční politice. Jenže ani to nestačilo. Ve volbách jeho Přísaha propadla. Lidé sice často říkají, že by chtěli slušné a pracovité politiky, ale v praxi dávají hlas stranám, u nichž mají „jistotu“, že uspějí. Přísaha se jim možná zdála sympatická, ale ne „volitelná“.
Měl jsem možnost se s Robertem osobně setkat. Je z těch lidí, kteří si s vámi bez rozpaků tykají. Nepůsobí odtažitě ani povýšeně. Dá se říct, že doslova propadl touze po veřejném blahu. Nejradši by pro lidi i dýchal. Jenže právě to ho, myslím, stojí osobní život. Veškerý volný čas věnuje práci nebo sportu. Moc prostoru na něco jiného mu zřejmě nezbývá.
Je to asi zvyk z dob, kdy byl šéfem protimafiánského útvaru. Už tehdy pracoval na víc než sto procent. Bez rodiny. Obyčejný člověk musí mít pro takové nasazení respekt. Šlachtův boj ale stále víc připomíná pověstného Dona Quijota, který bojuje s větrnými mlýny.
Snad mu po volbách přece jen nějaké finanční zdroje zbyly. Jsem si jistý, že je využije smysluplně. K tomu, aby dál upozorňoval na nepravosti a pokoušel se působit alespoň v zákulisí. Doufejme, že mu na to síly i prostředky vydrží.
Marek Ondračka
Koupíme si to, až našetříme
Zatímco jsme my a zejména naši rodiče šetřili každý halíř a kupovali jen to, na co jsme opravdu měli, dnešní doba fandí okamžitému uspokojení.
Marek Ondračka
Jak se dnes balí holky?
Na toto téma jsem si udělal malý průzkum ve svém okolí. Informace takto získané jsem zpracoval do níže uvedeného článku.
Marek Ondračka
Ženy v nezáviděníhodných situacích
Ženy. To, co všechno dokáží a denně zažívají, mě často zanechává v němém úžasu. Jejich pozice se v moderní společnosti mnohdy zhoršuje než zlepšuje. Tak to alespoň ve svém okolí vidím já.
Marek Ondračka
Černobílá Amerika
Ještě v šedesátých letech minulého století fungovala ve Spojených státech otevřená rasová segregace. Přestože mnozí černí Američané reprezentovali svou zemi na olympiádách i pódiích doma, nesměli sedět v restauracích pro bílé.
Marek Ondračka
Diskomfort
Všichni to známe a odevšad to slyšíme: “Chcete pro sebe něco udělat? Vystupte ze své komfortní zóny.” Co to ale v praxi znamená?
|Další články autora
Král perverze stvořil hrdou nadsamici. Feministky ho nesnášely
Seriál Rafinovaný provokatér, nebo oplzlý šovinista se slabostí pro nacistickou estetiku? Snímky Helmuta...
Vítězka Zrádců Šáchová pózuje v latexu pro Playboy. I rozum může být sexy, říká
Hlavní hvězdou nového vydání magazínu Playboy je Nicole Šáchová – vítězka první řady show Zrádci....
Desítky zraněných při srážce vlaků na jihu Čech. Ministr Kupka promluvil o příčině
Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno čelně srazil rychlík s osobním vlakem....
Duku na pohřbu uctili prezidenti i herci. Na Hradě zněl zvon Zikmund, proletěla letadla
V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé státu rozloučili s...
Uvnitř vlaku po čelní srážce. Hasiči ukázali záběry ze zásahu v RegioPanteru
U Zlivi na Českobudějovicku se ráno čelně srazily rychlík a osobní vlak. Při nehodě se zranilo...
Hasiči likvidují rozsáhlý požár ve Vysokém Mýtě. Halu bude nutné zlikvidovat
Hasiči od noci likvidují rozsáhlý požár průmyslové haly v ulici Dráby ve Vysokém Mýtě, oheň je již...
Na východě Moravy a Slezska napadne až 15 cm sněhu, varují meteorologové
V noci na neděli bude podle meteorologů sněžit na severovýchodě Moravy a Slezska. Napadnout by mělo...
Čínský čaj, nebo drogy? Na jihokorejské břehy se vyplavují „tajemné“ balíčky
Od letošního září vyplavuje moře na břeh jihokorejského ostrova Čedžu malé balíčky, které na první...
Řidička zemřela poté, co v Senici na Hané vjela na přejezdu do cesty vlaku
Při srážce osobního vlaku s autem na přejezdu v Senici na Hané v sobotu ráno zemřela řidička...
Hurá do Kaktusova! Testujeme kouzelné knihy a hračky Ella&Max
Přihlaste se do našeho testování a vyberte si jednu ze čtyř originálních knížek Ella&Max, které rozvíjejí dětskou fantazii, motoriku i chuť...
- Počet článků 93
- Celková karma 11,81
- Průměrná čtenost 413x
Chci psát úvahy na různá témata. Zdraví, cvičení, duševní poruchy, bolesti zad, politika, historie, rodinné vztahy, láska, hudba, víra.
Hlavní cíl: Poučit mladší generaci.