Projev k promocím syna
Vážení přítomní, děkuji, že jste si našli čas a přišli s námi oslavit promoce našeho syna. Děkuji synovi, že přerušil svou práci v dílně, udělal si volno a dostavil se k převzetí svého červeného diplomu.
V této době končí období, které začalo před osmnácti lety. Tehdy obě moje děti při zápisu do první třídy základní školy testovala paní učitelka Krpcová, zda jsou dostatečně způsobilé do školy nastoupit.
V souvislosti s dnešním úspěchem, kterého jsi dosáhl chci poděkovat své ženě za to, že se s tebou po dobu školních povinností na základní škole poctivě denně připravovala. Absolvovala s tebou veškerou výuku. Od matematiky přes faraony až po slepé mapy. Dále chci poděkovat dědovi Františkovi, který s tebou probíral vysokoškolskou matematiku a i díky němu jsi v této oblasti velmi zdatný. Chci poděkovat svým rodičům, kteří s námi žijí v jednom domě, že se vždy o dům a zahradu vzorně starali, zatímco já si se synem „hrál“ v dílně. A děkuji dědovi Jaromírovi za to, že poskytl k dispozici dílnu v rodinné firmě, díky které se mechanické schopnosti Petra neuvěřitelným způsobem zdokonalily.
Svého syna jsem v životě dvakrát velmi podcenil. Poprvé, když jsem koupil vyjetou starší Octavii, na které bylo nutné provést mnoho servisních úkonů. Přes výměnu rozvodů, výměnu tlumičů, několika čepů až po brzdy. Nevěřil jsem, že ve svých zhruba dvaceti letech by toto zvládl a dal auto do servisu. Nedlouho po tom syn bez problémů obdobné práce provedl na autě svého kamaráda.
Podruhé to bylo v posledním ročníku vysokoškolského studia. Chlapec se tehdy už minimálně připravoval do školy. Téměř vůbec se neučil. Byl neustále v dílně. Nevěřil jsem, že obhájí svůj červený diplom, který získal v bakalářských zkouškách. I tehdy jsem se mýlil.
Vysokoškolské profese jsou vždy náročné. Nejdřív se toho musíte hodně naučit. Abyste si svou kvalifikaci udrželi, zpravidla ve studiu nepolevíte až do konce života.
U konstruktérů to ale není vše. Je to tak trochu jiný svět. Kromě dokonalých znalostí svého oboru je vaším úkolem vynalézat a vymýšlet nová řešení a postupy. Je to předmětem vaší každodenní činnosti. Neustále musíte přicházet s něčím novým. Co tu ještě nebylo. A tak si myslím, že to není vůbec jednoduché.
Petr získal pracovní smlouvu na pozici konstruktér do jedné slavné české automobilky.
A já? Tentokrát už svého chlapce nepodcením. Věřím, že svou práci zvládne.
Marek Ondračka
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