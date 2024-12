Projev k osmnáctinám

Na Vánoce se pojem rodina skloňuje ve všech pádech. A tak mě napadlo zveřejnit projev, který jsem stvořil ku příležitosti osmnáctých narozenin našich dvojčat.

Martinko a Peťo,

Měl bych vás asi spíš oslovit Martino a Petře, protože víte co, od teďka vám tak budou lidi říkat víc a víc.

No nic pokračuju.

Aniž by se Vás na to kdokoli ptal a konzultoval to s vámi, tak se to stalo a vy jste dospělí. Je to normální. O tom, jestli se chcete narodit s vámi taky nikdo nediskutoval, takže by už jste na podobné situace měli být zvyklí.

Je vám to možná líto a vy byste ještě rádi byli dětmi. Vrátili se do školky a do školy mezi své dětské kamarády a užívali si dětských her. To ale už bohužel nejde.

A tak nezbývá nic jiného než tento fakt přijmout a vykročit do života.

Chtěl bych vám zde připomenout, že jste součástí skvělé rodiny. Máte babičky a dědečky, kteří toho v životě hodně dokázali, tu nejstarostlivější maminku na světě a zkušeného otce, který když už nic, tak toho v životě hodně zkusil (ať už si to vyložíte, jak chcete). Nezapomeňte ani na strejdy, tety, sestřenice a bratrance.

To, že jste dospělí neznamená, že si od teď se vším musíte poradit sami. Není to žádná ostuda se zeptat. Ti všichni výše jmenovaní jsou tady pro vás stále. Nestyďte se prosím za nimi i nadále chodit o radu či výpomoc.

Dále bych chtěl říct, že už teď jsem na Vás hrdý. Jste pilní, pracovití a hodně toho umíte. V mnoha ohledech se už dnes chováte rozumně. Máte také štěstí a jste zdraví a docela pohlední. A tak máte nejlepší předpoklady prožít šťastný a spokojený život.

Do života vám dám několik rad, které sice ode mě slyšíte skoro denně, ale přesto podle mě neškodí si je připomenout:

1. Musíte rovnoměrně pečovat o všechny 4 složky své osobnosti. Pro život je to strašně důležité. Když některou z nich zanedbáte, hrajete si velmi vážně se svým zdravím. Jsou to:

Fyzická, psychická, duchovní a mentální.

Význam každé z nich rozebírat nebudu, dobře to už ode mě znáte.

2. Život je týmová hra. Sám nejsi nic.

3. Smyslem života je láska. Pokud vám někdo bude tvrdit něco jiného, nevěřte mu.

Láska má mnoho podob. Prozkoumat jaké to jsou, to už nechám na vás. Věřím, že to zvládnete. Jste přece dospělí.