Projev k osmdesátinám

A ještě jeden projev. Tentokrát k osmdesátinám mého tchána. Františka Boráka. Kdo jej znáte, můžete mu připít. Projev přednesla moje dcera.

Milý dědečku, dovol mi, abych stručně pohovořila o tobě, který dnes slavíš významné životní jubileum.

Nebudu zde podrobně popisovat tvůj životopis, který je velmi pestrý a zajímavý. Ten si mohou zájemci přečíst. Vyberu z něho jen ty nejzajímavější střípky.

Dětství jsi neměl jednoduché. V poválečné době bylo zvykem na statku tvrdě pracovat, a to se týkalo i dětí. Do Kozlovické školy to byl taky pěkný kousek cesty. Hračky jsi neměl žádné. Autíčka, letadélka, stavebnice prostě nic. Kamínky a klacíky to jsi měl místo nich.

I mládí bylo ve znamení práce na statku. Chtěl jsi studovat motory v Brně. Na to ale rodiče neměli dost peněz, a tak si se musel naučit mít rád huťařinu. Dá se říct, že si v ní našel zalíbení, neboť jsi v tomto oboru dosáhl mnohých úspěchů.

Svou lásku sis vyhlédl v Měrkovicích, kam jsi se také po svatbě přistěhoval.

O umění soužití se starší generací bys jistě dokázal napsat knihu. Například provádět stavební úpravy na domě, který v potu a krvi vybudoval tchán a nechtěl, aby se do něj zasahovalo. Celý život jste žili s babičkou v jedné domácnosti. Umím si představit, že to nebylo vždy jednoduché.

Při všech těch rekonstrukcích sis našel čas na další vysokou školu. A tak jsi dálkově vystudoval matematiku v Brně

To samo o sobě je obdivuhodné. My si dnes například neumíme ani přestavit, jak jsi třeba psal diplomku. Koupil sis psací stroj. Bez toho, abys absolvoval nějaký kurz psaní jsi krásně celou diplomku napsal. Úžasné.

Matematické znalosti dodnes předáváš svým vnoučatům.

V životopise mě zaujala historka, jak jsi budoval schodiště. Sám jsi jej spočítal. Pak jste jej vyšalovali, vybetonovali a nakonec jsi je sám obložil mramorem. Takže nejen intelektuální znalosti, ale i manuální zručnost, kterou jsi nám hodně krát předvedl. Přestavba celého domu v Měrkovicích. Výstavba kůlny a garáže. Přístavba pro strejdův byt. Rekonstrukce rodiště na Kolbeřáku.

Byl jsi také aktivní v práci pro obec. Mnoho let jako předseda občanského výboru a později zastupitel. Mj. jsi se zasadil velkou měrou o výstavbu vodovodu v Měrkovicích.

Tvoje úspěšná kariéra je opět námět na samostatnou práci. Byl jsi v ní velmi úspěšný. Doslova jsi zachraňoval vítkovickou válcovnu trub před zrušením. V padesáti jsi se naučil anglicky a sjednával kontrakty po celém světě. Zaslouženě jsi tak obdržel titul Manažer roku ČR.

Jako otec jsi dosáhl také velkého úspěchu. Vychovali jste s babičkou dva vzdělané, čestné a velmi pracovité lidi.

Bylo by toho mnoho, co by šlo vypíchnout.

Milý dědečku, mnohokrát už jste nám s babičkou pomohli, a tak pro tebe máme ještě jeden úkol. Pečuj o svou tělesnou schránku tak, abys tady s námi byl co nejdéle. Víc toho už po tobě nechceme.

PS: Když nám ale pomůžeš obrat švestky a zařídit pálení slivovice. Když pomůžeš s obíráním jablek a hrušek. S moštováním. Když uklidíš sklep. Když vyčistíš rigol okolo stodoly. Když zařídíš nákup nových brambor,...Tak jak jsi to předvedl jen za poslední dva měsíce, zlobit se na tebe nebudeme.