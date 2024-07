Projektové inspirace

Mám na mysli dotační projekty. Jako konzultant a projektový manažer jsem řešil řadu akcí z různých oborů. Nejzajímavější poznatky zde shrnuji.

V období po vstupu ČR do Evropské unie (2004) jsem hledal způsob, jak si přijít k zajímavějším příjmům, než jsem měl dosud. Ke kýženému navýšení došlo. O nadprůměrné výdělky se ale nejednalo. Přesto mě toto počínání velmi obohatilo.

Jelikož jsem vystudoval obor Systémové inženýrství a informatika na Ekonomické fakultě VŠB TU Ostrava, jsem z poloviny ekonom.

A tak jsem měl k dané problematice blízko. Měl jsem obrovské štěstí, že mám za kamaráda staršího kolegu, který byl v dané problematice kovaný od samého počátku. A navíc byla po jeho službách taková poptávka, že mě mohl přizvat ke spolupráci na svých projektech a já se od něj mohl učit.

Zpočátku jsem se pod jeho vedením a následně už samostatně dostal k velkému počtu zajímavých projektů a získal velmi cenné životní zkušenosti.

Dotacím jsem se naplno věnoval 5 let. Pak jsem se vrátil do oboru IT a dotace řešil jen pro svého zaměstnavatele. Po dalších deseti letech nyní podnikám v oboru správy bytového fondu a dotace již neřeším vůbec. Ani je řešit nechci, je to totiž dost velký stres.

Tento příspěvek bych rád věnoval takovým projektům, které z ostatních nějakým způsobem vyčnívaly, a které ve mně zanechaly trvalejší stopu. U zmíněných projektů neuvádím vždy, zda dotaci dostali, či ne. O tom tento příspěvek není. Jde zejména o to, že jsem se ve své praxi setkal s řadou úžasných lidí a setkání s nimi mě velmi obohatilo. Nechci se rozepisovat, a tak jsem se rozhodl uvést své nejzajímavější poznatky jen heslovitě:

Dětský ranč Hlučín

Kromě klasických služeb nabízených i jinými ranči je zde hipoterapie, chráněné dílny, nádherné prostředí pro strávení volného času rodin s dětmi.

Dozvěděl jsem se, že postižení lidé jsou často zlí – při práci s nimi je nutné na to brát zřetel. Ubližují například koním. Je to pochopitelné. Jsou to nešťastní lidé, ke kterým se osud zle zachoval. Cítí se špatně, a tak je celý svět pro ně špatný. Nemějme jim to prosím za zlé. A buďme na to připraveni.

Jedna z plánovaných služeb pro pány: Pomalá jízda na koni v hale nebo ohradě, spíš jen popojíždění. Při tom si masírují prostatu, takže jsou pak v posteli velmi výkonní, a navíc jim je při jízdě servírován alkohol, takže je to pro ně skvělý relax.

Betonový chodník s různými šikmými plochami = rovnání páteře, dřevěná pyramida pro nabíjení pozitivní energie a další atrakce.

Chráněné dílny - postižení při zahradních pracích obsluhovanou zeleň i ničí, s tím se musí počítat.

Chráněná dílna MASTR Červený Kostelec

Psychicky nemocný člověk pracuje jen tehdy, kdy se mu chce. Při plánování výroby se s tím musí počítat. Není to proto, že by byl líný. On je prostě nemocný. Pozor na to, když slibujete svým zákazníkům nějaké termíny a při tom zaměstnáváte duševně nemocného člověka.

Ředitel Úřadu práce v Náchodě mě při jednání informoval o své služební cestě do Velké Británie. Měli zde problém s motivací a vymýšleli dotační programy, kterými by jej vyřešili. Já si tehdy neuměl představit, v čem je problém. Že nestačí lidem sehnat práci, ale ještě musíte řešit psychickou poruchu, abyste je k práci přiměli.

Pohankový mlýn Šmajstrla

Tuším pátá generace mlynářů z podhůří Radhoště. Pan Šmajstrla je strojař, který vynalezl unikátní mlýn na pohanku, který ji loupe za studena. Pohanka je totiž háklivá na tepelné zpracování. Pokud chcete zachovat živiny a všechny užitečné látky, nesmíte ji tepelně zpracovat. Vždy jen vlažnou vodu! Pohanku nakupuje z Osoblažska, což je chudý kraj a půda na které ji zde pěstují, není dostatečně výkonná pro jiné plodiny. Tím lidem z tohoto kraje pomáhá získávat živobytí. Od pana Šmajstrly máme s manželkou pohankovou kuchařku s věnováním.

Výroba cimbálů HOLAK v Palkovicích

Pan Holiš začal vyrábět cimbály v době kdy nastoupil do důchodu jako bývalý střelmistr na šachtě. S folklórem strávil celý život. A tak se rozhodl, že navštíví světového výrobce cimbálů z Maďarska BOHAK. Zde mu bylo umožněno nahlédnout do pozadí výroby. Následně jej pro práci se dřevem zaučil kozlovický stolař pan Navrátil. Tehdy jsem připravoval žádost o dotaci, kde jsem zpracovával projekt na koupi bývalého národního výboru na Myslíku pro jeho potřeby. Tu jsem následně zprostředkoval. Nešlo o práci za provizi. Prostě jsem jeho projekt přednesl tehdejšímu zastupitelstvu, abych je přesvědčil k prodeji obecního objektu. Koupě proběhla. Dům je nádherně opravený a jeho cimbály jsou slavné u nás i daleko ve světě. Ve výrobě už dnes pokračuje jeho syn.

VARI Libice nad Cidlinou

Běžný projekt, ale bylo pro mě zajímavé podívat se do zákulisí známého výrobce traktůrků.

Pivovar Rebel Havlíčkův Brod

Technologie na jímání tepla z výroby piva.

Lakovna letadel třídy Airbus A300 v Mošnově

Spolupráce s nadnárodní korporací stavějící lakovny po celém světě. Oprášil jsem si angličtinu a mohl vyzkoušet, jak mluví anglicky Francouzi a Holanďané. A podívat se do Amsterodamu. Pouze na letiště. Kde myslíte, že sídlí firma, která opravuje letadla 😊. Alespoň jsem tehdy viděl noční Amsterodam při přistání. Nádherný pohled na korálky světel lemující jednotlivé kanály.

Pro opravnu letadel v Mošnově jsem pracovat ¾ roku. Bližší seznámení s tímto businessem bylo pro technicky založeného člověka a plastikového modeláře úžasné samo o sobě. Skvělá byla i návštěva celé naší rodiny, kdy nám pracovníci firmy udělali prezentaci právě opravovaných letadel. Jedno z nich byl Airbuss A300 nějakého oligarchy. Ložnice, koupelna, koberce s dlouhým vlasem. Nádhera.

Cestovní kancelář Juhász

Jiří Juhász je zkušený podnikatel v cestovním ruchu. Pro svoje centrum v Soběšovicích sháněl dotaci na vybavení pro realizaci různých animačních programů a dílen.

Fantastická zkušenost. Setkal jsem se s panem Oldřichem Mičanem, který vedl odbor Rekreologie při katedře Tělesné výchovy Ostravské univerzity. Díky němu jsem se dozvěděl tolik užitečných informací, že si to zaslouží samostatný příspěvek.

Amfiteátr v lázních na Čeladné

Opět bezvadná zkušenost. Bližší seznámení se zázemím lázní, nádherné prostředí, bezvadní lidé, zajímavá historie i plánované aktivity.

Amfiteátr měl sloužit pro pořádání festivalů. Byl pojat velkoryse, s rozpočtem 50 milionů. Dotaci ve výši 25 milionů získal, ale chyběly peníze na kofinancování.

Relax centrum Třinec

Možná to nevíte, ale v Třinci je vybudováno relaxační centrum, které je srovnatelné s lázněmi Bešeňová nebo centrem Tatralandia. Je sice menší rozsahem, ale v kvalitě poskytovaných procedur nijak nezaostává. Jak je to možné? Je to tím, že zde postavený „Vitální svět“ (jak se těmto lázeňským procedurám souhrnně říká) je produktem stejného dodavatele. Je to slovenská firma VAMELI.

Tělocvična Kozlovice

Díky projektu jsem se blíže seznámil se zajímavostmi v Kozlovicích. Je toho hodně. Vypíchl bych unikátní Švédskou mohylu a kozlovické družstvo skokanů na lyžích zahrnující i mladé dívky. Světoznámý folklórní soubor Vojvoda samozřejmě musím zmínit taky. U nás v Beskydech žijeme v úžasném prostředí. Z pohledu historie, kultury i přírody.

PST-CLC

Studie proveditelnosti na vybudování logistického centra na letišti Ostrava Mošnov – propojení letecké, silniční a letecké dopravy. Logistika je věda. Se specialistou na tento obor jsme úzce spolupracovali.

Kanál Dunaj-Odra-Labe

Studie proveditelnosti. Zpracovával jsem žádost o dotaci na její financování, která dopadla úspěšně. Studii jsem kompletoval. Dával dohromady podklady od odborníků na různé oblasti.

Firma na výrobu lineárních motorů – pohonů pro kostelní zvony se zákazníky z celé republiky i ze zahraničí z Ludgeřovic.