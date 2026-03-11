Přijímat je někdy těžší než dávat
Do role člověka, který sám všechno nezvládne.
Znám několik případů ze svého okolí, kdy mladá začínající rodina odmítala finanční pomoc. Bylo to v době mého mládí, tedy před třiceti lety, ale jsem si jistý, že podobné příběhy se odehrávají i dnes. Argument byl téměř vždy stejný: „My si na všechno vyděláme sami.“
Pod tím se často skrýval strach. Strach, že si rodiče partnera kupují vliv. Že budou mluvit do manželství. Že budou rozhodovat o tom, jak se bude žít, stavět, vychovávat děti. A také hrdost. Mužská, tvrdohlavá, někdy až sebedestruktivní.
Martin a dům, který měl stát za každou cenu
Martin začal stavět dům svépomocí. Měl nabídku od otce své ženy, že významně finančně pomůže. Odmítl. Tvrdil, že si dům postaví sám, že nepotřebuje peníze tchána, že si nenechá kupovat vlastní život.
Jenže Martin byl nemocný na srdce. Přepínal se, pracoval přes své možnosti, fyzicky i psychicky. Dům rostl pomalu, ale za cenu obrovského stresu a vyčerpání. Nedopadlo to dobře. Martin zemřel v mladém věku. Dům stál, ale jeho cena byla absurdně vysoká.
Nevím, jestli by žil, kdyby pomoc přijal. Vím jen, že hrdost někdy zabíjí pomalu a nenápadně.
Karel a brána na cizí účet
Druhý případ je Karel. Ten finanční příspěvky od rodičů své manželky přijal. Stavěl dům, pracoval na něm, šetřil, dřel. Pomoc mu objektivně pomohla. Přesto mu postupně začala vadit.
Rodiče jeho ženy začali kupovat konkrétní věci. Zaplatili například automatickou bránu. Na fakturu ale uváděli Karlovo jméno, aby se neurazil. Aby nebyl „ten, co žije z peněz tchána“.
I u Martina byla patrná stejná věc jako u Karla: za dary nebyl vděčný. Spíš se urážel. Jakoby mu někdo nepřímo sděloval, že nedokáže rodinu uživit. Že selhává jako muž, jako živitel, jako hlava rodiny.
Přijímat jako forma zralosti
U mě to bylo jinak. Já jsem finanční dary přijímal a byl jsem za ně vděčný. Bral jsem to tak, že odměnou není pocit nadřazené soběstačnosti, ale můj poctivý život. Péče o rodinu. Snaha, aby se mnou i rodiče mé ženy byli spokojeni.
Ano, nebylo mi to vždy příjemné. Netvrdím, že bych trpěl nedostatkem. Ale příspěvky vždy pomohly v konkrétní situaci. Nezachránily mě, ale posunuly mě. A já jsem se snažil – a snažím – žít tak, aby rodiče nikdy nelitovali, že mi pomohli.
Dávání, přijímání a moc
Finanční pomoc v rodině je vždy spojena s mocí. Kdo platí, ten má tendenci mluvit do věcí (bývá tomu tak, i když mi se osobně toto nikdy nestalo). Kdo přijímá, má tendenci se bránit. To je přirozené. Ale odmítat pomoc jen proto, aby si člověk uchoval iluzi absolutní autonomie, může být stejně iracionální jako nechat si všechno platit a rezignovat na vlastní odpovědnost.
Zralost možná spočívá právě v tom, že dokážeme pomoc přijmout, a zároveň si uchovat vlastní hranice. Že dokážeme být vděční, aniž bychom byli servilní. A že dokážeme dávat, aniž bychom si kupovali lásku a vliv.
Cena hrdosti
Hrdost je krásná vlastnost. Dává člověku páteř. Ale když se promění v dogma, může být drahá. Někdy stojí peníze, někdy zdraví, někdy vztahy. A někdy i život.
Přijímat je někdy těžší než dávat. Přijímání totiž vyžaduje pokoru. A pokora je pro moderního člověka možná tou nejtěžší disciplínou.
A tak dnes, když vidím mladé rodiny, které odmítají pomoc s tím, že všechno zvládnou samy, přeju jim, aby vše zvládly. A aby nikdy nezjistily, jak vysoká může být cena za to, že člověk nepřijme ruku, která se mu nabízí.
Marek Ondračka
Duchovní
