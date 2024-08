Prezident je zbytečná funkce

Politická situace mi občas nedá spát, a tak se mi stane, že mě napadnou různá vylepšení. Toto je jedno z nich.

Prezident je podle mě zbytečná funkce.

Ještě před pár lety tomu tak ale nebylo. Prezident byl pojistkou demokracie. To ale už neplatí. Dřív prezident schvaloval ministry a vetoval zákony, se kterými nesouhlasil. Bylo to tak za první republiky a také na začátku té nové polistopadové. Pak ale vznikla nová ústava. Ta podle mého ani tyto dříve zažité pořádky příliš měnit neměla. Změna ale přišla. Příkladem je postup, jakým se schvalují ministři. Ústava uvádí: „Předsedu vlády jmenuje prezident republiky a na jeho návrh jmenuje ostatní členy vlády a pověřuje je řízením ministerstev nebo jiných úřadů.“ To je věta, kterou si různí lidé vykládají různě. Já to chápu tak, že prezident se může rozhodnout, zda ministra jmenuje či nikoliv. A tím v podstatě ovlivňovat, kdo se do této funkce dostane a kdo nikoliv.

To ale není většinový názor. Dokonce už i ústavní právníci (což jsou mladí lidé, kteří nebyli u toho, když nová ústava vznikala) tvrdí, že prezident ministra navrženého premiérem schválit musí.

Do odvolání ministra už ústava zasáhla razantněji. Prezident může odvolat ministra pouze na návrh premiéra. Sám to udělat nemůže.

Dobře. Tak ať to tak je. Nebudu dále lobovat za vysoké pravomoci prezidenta a smířím se s tím, že téměř žádné nemá.

Prezident má jen několik pravomocí, kdy může jmenovat osoby do významných funkcí bez přímého návrhu premiéra, avšak v některých případech je třeba jiného návrhu či souhlasu, například Senátu nebo Poslanecké sněmovny. Ve všech těchto případech by to šlo řešit nějakou komisí nebo stávajícími úřady.

Prezident u nás tím pádem nemá moc velkou moc. Téměř žádnou. Je to jen jakýsi symbol.

Je to sice ještě nejvyšší velitel ozbrojených sil. Jeho role je zde ale opět pouze symbolická. Nikdo nečeká, že v případě vojenského konfliktu bude velet generálům. To se očekává od premiéra.

Může ještě vetovat zákony. Jeho veto ale vždy přehlasuje parlament, který původní znění zákona schválil. Tak k čemu to je? K ničemu.

A co zahraniční politika? Vše zvládne premiér a ministr zahraničních věcí. Prezident totiž mnohdy vysloví nějaký názor na zahraniční politiku, který předem nekonzultuje a najednou se zjistí, že je to úplně jiný názor než má premiér nebo ministr zahraničí. Je to logické. Prezident je nadstranický, a tak nemá žádnou odpovědnost za plnění volebního programu vládnoucí koalice. Nemusí s ní být nijak v souladu.

A co jeho návštěvy v postižených regionech? Co jeho účast na místech různých katastrof, kdy navštíví lidi při povodních, požárech, tornádech, a pod? Lidé mají příjemný pocit, že mu na nich záleží, a že se o ně postará. Jak se o ně postará? On státní pokladnou nedisponuje, a tak nemůže přijmout žádné opatření, zorganizovat pomoc hasičů, vojáků a pod. Nemá na to pravomoci. Ty má pouze předseda vlády a jednotliví ministři.

Dvoustupňovou vládní strukturu mají například v U.S.A. A bez problémů to funguje. Nemají premiéra a ještě prezidenta. Mají jen prezidenta, který zde funguje stejně, jako u nás premiér.

Tak to vidíte. Prezident je jen zbytečný kladeč věnců, který vysává státní rozpočet svým početným aparátem. Je nepotřebný.