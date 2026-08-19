Přetvářka
Jako manažer vím, že v práci musím hrát určité role. Někdy musím být vlídný, jindy přísný. Někdy musím člověka povzbudit a jindy mu říct, že to, co udělal, prostě není dobře. A musím to zvládnout bez ohledu na to, jak se zrovna cítím. Nemůžu přece přijít do práce naštvaný a podle toho se chovat ke všem okolo. To podle mě není přetvářka. To je profesionalita.
V osobním životě se ale do žádné role stylizovat nechci. Snažím se být otevřený a upřímný.
Úplně vždycky to samozřejmě nejde. Řekl bych, že se mi to daří tak na devadesát procent. Lidé totiž vždycky pravdu neunesou. A někdy může být pravda úplně zbytečně krutá. V takové chvíli člověk něco neřekne, něco obejde nebo nabídne milosrdnou lež. Ne každou pravdu je nutné druhému omlátit o hlavu.
To ale považuji za něco úplně jiného než přetvářku.
Nikdy jsem se například netvářil, že jsem něčí kamarád, abych z něj vytahoval informace, které potom použiju proti němu. A právě s tím jsem se v mládí setkával docela často. Sedíte s někým u stolu. Člověk na druhé židli vám rozumí. Souhlasně přikyvuje. Chápe vaše problémy. Vypadá to, že se mu můžete svěřit.
A tak se svěříte.
Za nějakou dobu zjistíte, že informace, které jste mu v důvěře řekli, už žijí vlastním životem. Případně byly použity přímo proti vám.
Tohle je pro mě přetvářka v její nejhorší podobě. Člověk nepředstírá jen nějakou náladu. Předstírá vztah k vám.
S jinou podobou přetvářky jsem se ve svém okolí setkával u partnerských vztahů. Některé ženy, které jsem znal, se dlouhá léta tvářily, že jejich manželství nebo partnerství funguje úplně normálně. S úsměvem vás vítaly při rodinných příležitostech, s partnerem působily jako sehraná dvojice a vy jste neměli nejmenší důvod myslet si, že je něco špatně.
A potom se vztah rozpadl.
A vy jste se dozvěděli, že těch patnáct let byla vlastně jedna velká hrůza.
Jen jsem zíral. Patnáct let?
Samozřejmě nevím, co se mezi dvěma lidmi odehrává za zavřenými dveřmi. A možná to ani není přetvářka v pravém slova smyslu. Člověk se někdy usmívá právě proto, že nechce své soukromé problémy vykládat celému světu. Na to má koneckonců plné právo.
Přesto mě fascinuje, jak obrovský rozdíl někdy existuje mezi tím, co člověk prožívá, a tím, co ukazuje svému okolí.
V poslední době se dostávám do kontaktu také s některými mladými lidmi a znovu mě překvapuje, jak snadno dokážou někteří z nich lhát. Něco si vymyslí, vyprávějí vám to a přitom vám naprosto klidně hledí do očí. Žádné zaváhání. Žádné rozpaky.
Jenom zírám.
Možná je to tím, že já bych tohle dlouhodobě dělat nedokázal. Přetvářka musí být strašně namáhavá. Musíte si pamatovat, co jste komu řekli. Před jedním člověkem jste takoví, před druhým jiní. Tomuhle tvrdíte jedno a někomu jinému něco úplně opačného. Neustále hlídáte, která vaše verze je právě na scéně.
Já jsem na to asi příliš líný.
Mnohem jednodušší je pro mě říkat lidem přibližně to, co si opravdu myslím. Samozřejmě s vědomím, že upřímnost není omluvenkou pro bezohlednost. I pravda se dá říct slušně. A některou si člověk může nechat pro sebe.
Čím jsem starší, tím víc si ale cením lidí, u kterých vím, na čem jsem. Nemusí se mnou souhlasit. Nemusí mě chválit. Dokonce mě nemusí mít ani rádi.
Jen chci vědět, že když se na mě usmívají, není za tím připravený nůž.
Přetvářka se mi hnusí.
A možná právě proto mám tolik rád obyčejnou lidskou upřímnost. Není vždycky příjemná. Občas bolí. Ale člověk alespoň ví, na čem je.
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