Presumpce neviny
Stačí obvinění a kariéry, pověst i osobní životy se hroutí dřív, než soud vůbec začne.
Presumpce neviny patří k základním pilířům právního státu. Platná legislativa jasně říká, že na každého obviněného je nutné nahlížet jako na nevinného, dokud jeho vina není pravomocně prokázána soudem. Na papíře je to srozumitelné, logické a spravedlivé. V praxi ale tento princip naráží na realitu lidského myšlení, médií i veřejného mínění.
Policie a soudci tento princip samozřejmě ctí. Jsou k tomu vázáni zákonem i profesní etikou. Problém nastává jinde. Ve veřejném prostoru. Jakmile se v tisku objeví informace o obvinění konkrétní osoby, většina lidí automaticky přestává rozlišovat mezi „obviněným“ a „vinným“. Presumpce neviny se v očích veřejnosti vytrácí téměř okamžitě.
Důsledky jsou často tvrdé a rychlé. Lidé, kteří čelí obvinění, bývají odvoláváni ze svých funkcí, musí opustit pracovní místa a veřejné role, a to až do doby, než se jejich případ vyšetří a projde soudem. Není to zcela spravedlivé, alespoň z pohledu práva. Z lidského a společenského hlediska je to ale do jisté míry pochopitelné.
Proces od obvinění až k pravomocnému rozsudku je totiž zdlouhavý. Vyšetřování, soudní řízení, možnost odvolání, někdy i několik instancí. To vše může trvat roky. Znamenalo by to tedy, že obviněný by po celou tuto dobu zůstával ve veřejné funkci a čekalo by se, jak vše dopadne. Ani to není ideální řešení.
Upřímně řečeno, ani já sám nevím, jak tento rozpor vyřešit lépe. Přesto mám pocit, že stávající praxe má svou logiku. Lze totiž předpokládat, že policie, která vystoupí na veřejnost s konkrétním obviněním, tak činí na základě vyšetřování, během něhož shromáždila relevantní důkazy. Alespoň by to tak v právním státě mělo fungovat.
To ale nic nemění na základním faktu: o vině či nevině rozhoduje výhradně soud, a to ve všech svých instancích. Policie vyšetřuje, státní zástupce obžalovává, ale rozsudek vynáší soud.
Skutečnou katastrofou je situace, kdy je takto veřejně „ocejchován“ nevinný člověk. A Bůh ví, že se to stává. V takových případech může jít o zničující zásah do života jednotlivce – společenský, rodinný i zdravotní. Často s následky, které přetrvají celý život, i když soud nakonec rozhodne ve prospěch obviněného.
Právě proto by policie měla zveřejňovat pouze dobře podložené případy, u nichž existuje silné podezření opřené o důkazy, nikoli o domněnky. Zároveň ale souhlasím s tím, aby se informace o takových kauzách dostávaly na veřejnost. Tyto věci by pod pokličkou zůstávat neměly. Transparentnost je důležitá, jen musí jít ruku v ruce s odpovědností.
Presumpce neviny by neměla být jen právní formulí, ale také hodnotou, kterou se jako společnost naučíme respektovat. I když to není jednoduché. A možná právě proto o tom stojí za to znovu a znovu psát.
Marek Ondračka
Ani Bali ani Mali
Když si člověk sáhne na úplné dno, a překoná to, často objeví to nejcennější. Po letech fyzických bolestí a psychického vyčerpání jsem našel nečekanou radost. Ne v exotických destinacích, ale ve vlastním těle a duši.
Marek Ondračka
Tvůrci trendů
Jestliže chce být dnešní podnikatel úspěšný, musí správně číst trh a kopírovat trendy. Dávat si dobrý pozor na to, co právě „frčí“ a produkovat své výrobky či služby s tímto směrem v souladu.
Marek Ondračka
Žaluju na tento stát
Článek o nesmyslných nařízeních, která v tomto státě platí nebo v brzké době zřejmě platit budou. Zdaleka neobsahuje všechna nesmyslná nařízení.
Marek Ondračka
Harmonický vývoj
Je přirozené, že jako lidstvo toužíme po harmonickém vývoji. Nejde o nic menšího než o soulad mezi tím, co děláme, a tím, co potřebujeme.
Marek Ondračka
O neobvyklém setkání
Byl to slunečný podzimní den roku 2002. Jel jsem vlakem do Prahy na konferenci, kam mě poslal můj zaměstnavatel. Pracoval jsem u něj jako IT konzultant.
|Další články autora
Pražské trafostanice mění tvář. Na Smíchově vznikl možná nejpovedenější mural ve městě
Graffiti už dávno nemusí znamenat jen nelegální nápisy na zdech nebo ohyzdné obrazy na vagonech...
VyVolení slaví výročí. Dvojnásobný vítěz Vladko Dobrovodský už není v Česku
Ve čtvrtek 11. prosince 2025 si připomeneme významné výročí české televizní historie. Bude to totiž...
Národní třída. 660 mrtvých metrů. Prošli jsme místa, kde je víc holubů a potkanů než rezidentů
Psát o tom, že se centra velkých měst vylidnila či stále a nadále vylidňují, je nošením sov do...
Fráze 67 ovládla internet. Google na ni reaguje nečekaným trikem
Fráze „6 7“ patří v posledních dnech mezi nejvyhledávanější výrazy na internetu a opět potvrzuje,...
Cestující mezi Prahou a Středočeským krajem ušetří. Praha sníží počet tarifních pásem
Od 1. ledna čeká cestující změna v tarifu PID. Území Prahy se nově bude počítat jako tři pásma...
Koupaliště Cihelna v Pardubicích čeká další modernizace, s návrhy přijde studie
Koupaliště Cihelna v Pardubicích by jednou mohlo mít zázemí pro vodáky a cyklisty v modernizovaném...
Kvůli sjezdu z D1 se v Přerově změní přednost na jedné z hlavních křižovatek
V souvislosti se zprovozněním posledního úseku dálnice D1 mezi Říkovicemi a Přerovem se chystají...
Muž uklouzl v Beskydech a poranil si kotník, záchranu komplikoval vítr
Komplikovaný zásah ve složitém terénu Beskyd v úterý absolvovala Horská služba a záchranáři....
Unikátní galerie dřevěných koulí NOVATOP vzdává hold partnerům, kteří stojí za jeho úspěchem
PROJEKTOVÝ MANAŽER - POZEMNÍ STAVBY (80 - 100.000 Kč)
Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 80 000 - 10 000 Kč
- Počet článků 99
- Celková karma 12,23
- Průměrná čtenost 403x
Chci psát úvahy na různá témata. Zdraví, cvičení, duševní poruchy, bolesti zad, politika, historie, rodinné vztahy, láska, hudba, víra.
Hlavní cíl: Poučit mladší generaci.