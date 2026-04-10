Posilování v pozdějším věku
Nechyběly zde běžecké pásy, rotopedy, posilovací věže, činky a hrazdy.
To mě překvapilo. Že by i staří lidé posilovali s činkami? To je nějaké divné. Reportérka se ptala několika postarších cvičenců, jak jsou se cvičením spokojeni. Jednou z nich byla starší, asi sedmdesátiletá, milá a usměvavá paní. Sdělila reportérce, že jí nedávno amputovali obě nohy a je nyní odkázána na invalidní vozík. Aby byla co nejvíce soběstačná musí posílit ruce. A tak navštěvovala posilovnu a zvedala činky.
Nevím, jak byla zvyklá cvičit dříve. Mám zkušenost, že starší lidé v mém okolí na cvičení zvyklí nejsou. Celý život se dřeli a fyzickou námahu vynakládali víc než dost i tak. Na staří ale pohybu ubylo a oni by měli začít denně cvičit? Je to jiný pohyb, ke kterému nejsou takoví lidé vždy nakloněni.
Na základě reportáže jsem učinil jasný závěr. Nejenže musíme v každém věku cvičit. To znamená provádět různá protahování, prodýchávaní, uvolňování. Nejen to. Musíme aktivně posilovat naše svaly. A to v každém, tzn. i v pozdním, věku. A že jich na těle máme. Co to znamená posilovat? Aktivně namáhat jednotlivé partie, aby nezačaly atrofovat.To není jednoduchý úkol.
Když si takový senior najde cestu do posilovny, nic špatného na tom není. Naučí se zvedat činky pod dohledem nějakého trenéra a posiluje. To je v naprostém pořádku.
No a my, co cvičíme v domácích podmínkách, si také nějak pomůžeme. Co říkáte?
Výborné cviky jsou například tyto:
- Prkno - posílíte doslova celé tělo. Abychom vydrželi v pozici co nejdéle, můžeme také vytáčet pánev, to je obzvlášť účinné.
- Kliky - výborný cvik pro posílení horní části těla, zpevnění ramen i posílení krční a hrudní páteře.
- Výpady - dobré jsou výpady na Bosu. Posilují bederní páteř i Core.
- Stoj na jedné noze na balanční podložce nebo Bosu - posílení hlubokého stabilizačního systému.
- Dřepy - posílení dolní části těla.
Marek Ondračka
Pejskaři
Je to úžasné. Oddaný pohled vašeho psa, nejlepšího přítele, který říká, že za vámi za všech okolností stojí, a že jedině vy jste jeho pán. Je vám oporou a každodenní dávkou pozitivní energie.
Marek Ondračka
Tata 78
Jsou lidé, kteří ve vašem životě nestojí v popředí. Nemají potřebu být slyšet, vidět, obdivováni. A přesto, nebo právě proto, tvoří to nejpevnější, co v životě máte.
Marek Ondračka
Umíte říct Ne?
Říct „ne“ bývá těžší než říct „ano“. Přitom právě schopnost odmítnout, když je to potřeba, rozhoduje o našem duševním zdraví, osobní svobodě i úspěchu. Umět si říct „ne“ znamená vážit si sám sebe.
Marek Ondračka
Není to drahé?
O tom, že cenu určuje nabídka a poptávka, jsem už psal. Na první pohled je to jednoduché. Dodavatel nabídne cenu a odběratel ji buď akceptuje, nebo se obrátí jinam. Trh rozhodne. Tečka.
Marek Ondračka
Střet zájmů - už zase
Dnes budu psát o mém oblíbeném tématu. Jak je to s tím střetem zájmů krásně složité a zapeklité. Konkrétně to bude o dotacích.
|Další články autora
Na dva kusy rozříznutá legendární Radlická lávka leží v poli. V muzeu bude nejdříve v roce 2028
Byla jednou z posledních staveb svého druhu v Česku. Nýtovaná stavba, která se pnula nad...
Netradiční dobrodružná hřiště dobývají Prahu. Najdete je na Vypichu, Solidaritě i Žižkově
Po úspěšných pilotních projektech Na Kocínce a Pod Juliskou se koncept adventure playground poprvé...
StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě
Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují...
Rybář ulovil na Velikonoční pondělí kapra, který měl přes 20 kg. Souboj trval dlouhé minuty
Velikonoční pondělí přineslo rybářovi životní úlovek. Na tajném místě ve východních Čechách zdolal...
Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled
Příští pátek se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi...
KDU-ČSL Moravskoslezského kraje podpořila Grolicha na předsedu strany
Moravskoslezská organizace KDU-ČSL nominovala na funkci předsedy strany jihomoravského hejtmana...
Karlovarský kraj podesáté ocenil nejlepší regionální potraviny a nápoje
V soutěži Dobrota Karlovarského kraje zvítězily například svatební koláčky, kozí sýr na gril,...
Novým krajským předsedou lidovců se stal na Vysočině Jan Brožek
Novým krajských předsedou KDU-ČSL na Vysočině se dnes stal dlouholetý starosta Černovic na...
Dvorecký most otevře za týden. Zatím je tu staveniště se schovaným „vodníkem“
Už příští týden se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobus. Most, který propojí...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
Chci psát úvahy na různá témata. Zdraví, cvičení, duševní poruchy, bolesti zad, politika, historie, rodinné vztahy, láska, hudba, víra.
Hlavní cíl: Poučit mladší generaci.