Podivná smrt Jurije Gagarina

Jurije Gagarina netřeba představovat. Prvního člověka, který vzlétl do vesmíru zná každý. Co ale každý neví je to, jaké jsou okolnosti jeho smrti.

Po jeho návratu z kosmu se spustilo doslova davové šílenství. Stal se opravdovou superstar. Komunistický režim z něj udělal úplnou modlu. Obdržel nejvyšší státní vyznamenání Hrdina Sovětského svazu. Dostal zákaz létání, aby se mu nic nestalo. Jeho úkolem bylo cestovat po celém světě a pořádat besedy, na kterých propagoval Sovětský kosmický program a jeho úspěchy. Rusové mělí člověka v kosmu dřív než Američané a dokázali to náležitě prodat.

Po několika letech, které takto uplynuly od jeho slavného letu se plánoval jeho opakovaný let do vesmíru. Trvalo to dlouhých 6 let a Jurij se na svou misi velmi těšil. Byl sice připraven jako náhradník, ale i tak to pro něj byla vítaná změna. Připravoval se se svým kamarádem Vladimírem Komarovem a společně dohlíželi na stavbu nové kosmické lodi Sojuz 1, která je do vesmíru měla vynést.

Jak už to ale bývá, komunisté tlačili při stavbě lodi velmi na pilu. Zase chtěli v něčem předběhnout Američany, a tak bylo vše velmi uspěchané. Z toho pramenily technické chyby. Gagarin s Komarovem o nich věděli a neustále na ně vedeni kosmického programu upozorňovali. Marně.

23. dubna 1967 přes všechna varování, že loď není v pořádku, Sojuz 1 odstartoval. Na jeho palubě se nacházel Vladimír Komarov. Odstartoval přesto, že o všech nedostatcích věděl a nebezpečí si uvědomoval. Učinil to proto, aby zachránil svého kamaráda. Věděl, že kdyby odmítl, nastoupil by místo něj připravený náhradník. Gagarin. A to nechtěl dopustit.

Jak se dalo předpokládat, let nedopadl dobře. Po sérií problémů, které se vyskytly za letu, došlo k fatální chybě přistávacího modulu, kterému se neotevřel padák. Komarov tak v plné rychlosti narazil do zemského povrchu.

Po jeho smrti byl Gagarin nepříčetný. Už to nebyl ten poslušný beránek, který vždy ukázal svou usměvavou tvář a ochotně panáčkoval, jak komunisté pískali. Začal hodně pít a byl prostě neovladatelný. Komunističtí pohlaváři začali mít obavy, že něco provede. Stačí, aby něco nevhodného řekl někde na veřejnosti. Vrcholem byla údajná rozepře Gagarina s Brežněvem, při které prý mu do obličeje vychrstl sklenici vodky.

A tak se s Gagarinem vypořádali po svém. Rok po smrti Komarova zrušili Gagarinovi zákaz létání. Na svém prvním letu v cvičném letadle MIG-15UTI zahynul. Okolnosti jeho smrti zůstávají prý nejasné. Mi to ale připadá jasné až dost. Hned na prvním letu se objevila neznámá závada, která pád způsobila. To podle mě není náhoda. Bez ohledu na to, že posádka byla tehdy dvoumístná. Myslím, že obětování jednoho nevinného člověka navíc, to byla pro komunistické soudruhy maličkost.