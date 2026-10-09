Petřička 50
Moje nejmilejší a nejdražší Petřičko,
sešli jsme se dnes, abychom oslavili tvé narozeniny. Dovol mi, abych při této příležitosti pronesl pár slov o Tobě, která pevně stojíš po mém boku již třicet let.
Pro nás, kteří tě známe, je velikým štěstím, že tvůj otec před lety uprosil tvou matku, aby tě společně počali. Tvoje maminka to měla v obou těhotenstvích náročné. Dětství jsi měla krásné a spokojené. Žilo se u vás skromně, ale dům byl prostoupen rodičovskou láskou a péčí. Mnohé děti z dnešních neúplných a rozvedených rodin by nám, kteří jsme vyrůstali takto normálně, dnes mohly jen závidět.
Období vyhledávání toho správného kluka, se kterým bys chodila, jsi měla krátké, neboť tě jako čerstvě rozkvetlé poupě utrhl ze zahrádky tvůj chlapec, ze kterého se po pěti letech chození stal manžel a celoživotní partner.
Oba jsme již jako manželé dokončili vysoké školy a s podporou rodičů začali společně bydlet. Měli jsme od nich od počátku velmi dobré zázemí, a tak jsme se mohli věnovat důležitým věcem. Okrajově jsme při zaměstnání podnikali a pracovali na svých kariérách.
Už tehdy jsi ale svého zaměstnavatele upozornila, že nestojíš o kariérní růst a že chceš v brzké době otěhotnět. Zaměstnavatel tvé přání respektoval a ponechal tě ve funkci asistentky ředitele až do doby tvého těhotenství.
V roce 2002 jsme se tak dočkali dvojnásobného štěstí. Mí rodiče nám opět velmi pomohli a uvolnili byt v prvním patře našeho rodinného domu, abychom mohli o svou rozrůstající se rodinu lépe pečovat. Zázemí to bylo a je více než skvělé.
V něm jsi naplno rozjela svůj hlavní kariérní počin, který bych nazval Supermatka.
Tak například. Jelikož jste doma měli na vaření k dispozici babičku, po svatbě jsi neuměla upéct ani kuře. Postavila ses ke své úloze čelem a stala se z tebe výborná kuchařka.
Péče o dvojčata je náročný úkol sám o sobě. Děti zlobí a neustále hrozí, že si něco udělají. Ať už samy sobě, nebo svému sourozenci.
Po skončení mateřské dovolené jsi nastoupila na katastr a opět jsi neaspirovala na nějakou vyšší funkci. S vysvětlením, že máš doma dvě malé děti a manžela, který často jezdí na služební cesty, jsi požádala o částečný úvazek. Poznali jsme to samozřejmě na platu, ale to nám nevadilo. Naše, a především tvoje, priorita byla vždy péče o děti.
Byla jsi v tom vždy velmi poctivá. Dbala jsi na to, aby byly vždy dostatečně oblečené, nebyly zpocené, aby nikde neprochladly. Jen díky tobě jsme se mohli pochlubit, že naše děti nikdy nepotřebovaly, aby jim lékař předepsal antibiotika. To je tvoje zásluha.
Moje zásluha zase je, že mají zuby bez kazu. Jsou situace, kdy poctivý chlapský řev ničím nenahradíš.
Jak děti dospívaly, přibývaly také s tím související úkoly. Během docházky na základní školu ses jim opět velmi poctivě věnovala a velmi jim s přípravou do školy pomáhala. Tvoje podpora při jejich studiu vyvrcholila na vysoké škole, kdy jsi jim denně – zdůrazňuju denně – vařila teplé jídlo.
A tady ti vlastně s dětmi dlužíme jednu omluvu.
Omlouváme se ti za to, že jsme si tě tak trochu přivlastnili pro sebe.
Protože kdybys svou energii, inteligenci, pracovitost a schopnosti věnovala profesní kariéře, mohla jsi v ní dosáhnout výjimečných úspěchů. Byla jsi skvělá studentka. Zatímco jiní bojovali s matematikou, diferenciální počet byl pro tebe téměř kratochvílí.
A ty jsi to všechno odsunula stranou. Ne proto, že bys na to neměla. Právě naopak. Udělala jsi to proto, aby ses mohla naplno věnovat svým dětem a svému manželovi.
A nejen jim.
Je tady ještě jedna oblast, o které se moc nemluví. Péče o majetek, který jsme za ta léta získali. Majetek totiž neznamená jen radost a nějakou hodnotu. Přináší také spoustu povinností, starostí a nemalou pracovní zátěž.
A kdo je zase první v řadě?
Ty.
Ty se staráš, organizuješ, pracuješ, zařizuješ a řídíš. My ostatní občas přiložíme ruku k dílu, ale s tvým nasazením a zápalem se to nedá srovnat.
Když se tedy dnes ohlédnu za tím, co všechno jsi za těch padesát let dokázala, možná za tebou není závratná profesní kariéra plná funkcí a titulů. Jenže je za tebou něco jiného. Fungující rodina, dvě skvělé děti, manžel, který bez tebe neví, kde by dnes byl, a domov, který drží pohromadě především díky tobě.
Ve svém životě tě navíc potkalo několik nepříjemností v souvislosti se zdravotním stavem tvého manžela. V roce 2008 onemocněl afektivní bipolární poruchou. Musím říct, že bez tvé pomoci by se mi tuto závažnou psychickou nemoc nepodařilo překonat.
V roce 2015 navštívila manžela další zdravotní pohroma. Dysbalance páteře. Opět si sáhl na dno. Tentokrát to nebylo dno psychické, ale fyzické. Vyhrabat se z něho chtělo jeho velké úsilí a tvoji velkou podporu.
V praxi to znamenalo, že jsem vlastně přestal doma dělat cokoliv. Šest let jsem sice chodil do práce, ale po práci jsem jen cvičil nebo odpočíval po cvičení. Jinak jsem s ničím nepomáhal. Všechno jsi dělala sama, s dětmi a případně s rodiči.
Nevím, jestli se může ještě nějaký jiný chlap pochlubit tím, že ho manželka podržela tak neuvěřitelným způsobem, jakým jsi podržela ty mě. A jakým mě vlastně podporuješ každodenně.
Člověk musí umět odpočívat. To je dovednost, kterou dokonale ovládám. Rád bych tě ji naučil, protože ty ji neumíš.
Je jasné, že se budu muset více zapojit.
Slibuju ti, že se budu snažit, aby sis i ty, stejně jako já, užívala života a soustředila se konečně tak trochu na sebe. Nejen na své blízké, kterým každodenně pomáháš.
Milá Petřičko, moc ti blahopřeju.
A děkuju.
Děkuju za to, jaká jsi.
Jsi krásná, hodná, milá, neuvěřitelně pracovitá a schopná ženská.
A já jsem díky tobě ten nejšťastnější chlap.
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