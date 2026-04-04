Pejskaři
Tu od něj můžete čerpat v neomezené míře.
Sám psa nemám. Kdysi jsme doma nějaké měli, ale to nehovoří nic o mých znalostech. Nejsem kynolog a prakticky jsem žádnou výchovu psa nikdy neprovozoval. Přesto je zde pár věcí, které jsem za ta léta vypozoroval, a o kterých budu dnes psát.
Pes má své potřeby a není jednoduché je sjednotit s potřebami člověka. Záleží na rase, ale obecně jistě platí, že pes potřebuje pohyb a také pozornost. Je třeba se mu věnovat, to je jasné.
S tím musí budoucí majitel počítat. Myslím, že zaneprázdnění lidé by psy mít neměli. Znám případ, že lidi, kteří si navíc zrovna pořídili malé dítě, mají doma v bytě psa v kleci. Já bych už měl výčitky, že pes nemá možnost se dostatečně často proběhnout na volno na louce nebo v parku, a že se mu nemám čas věnovat. Ale zavírat ho do klece? Tak to už je trochu moc, nemyslíte?
No a pak je tu otázka kázně, a o té bych chtěl psát přede vším. Vychovat psa není jednoduché. Vím to už proto, že jsem to sám nedokázal. No já jsem se o to ani moc nesnažil. Nicméně si myslím toto. Pes je smečkové zvíře. Potřebuje velitele, alfa samce, a tím je jeho pán. Podle toho se musíme chovat. Podrobně by pohovořili odborníci. Zásadní věc, kterou jsem si nedávno potvrdil je fakt, že neškodí malé týrání psa. Konkrétně hovořím o elektrickém obojku. Všichni mí kamarádi pejskaři je mají a mají s ním skvělé výsledky. Myslím, že to je v pořádku. Pes párkrát zažije bolest a díky tomuto zážitku začne poslouchat a plnit příkazy. Není nutné ho trápit nad míru. Zpravidla prý stačí jej použít 3-5 krát a možná ani to ne.
A co vidíme kolem sebe každý den? Peskaři chodí na procházky ze psem. V drtivé většině mají psa na vodítku. Chovají se vzorně. Nechtějí přece, aby pes zápasil s jinými psy nebo nedejbože někoho nepokousal. Já si ale nemyslím, že je to správný postup. Můžete mi říct, co z toho života ten pes má? Celý život je buď zavřený, nebo na vodítku. Nebylo by lepší ho pustit na volno, ať se hezky proběhne, očuchá se s jinými psy. Prostě aby si ten život trochu užil. No a když náhodou zazlobí, okamžitě dostane elektrický výboj a příště si už dá pozor. To je podle mě fungující model a myslím, že tím pes nijak nepřiměřeně netrpí.
Vždyť v přírodě by bojoval o své místo ve smečce. A to by byl jistě krvavý souboj. I zde by zažil bolest. Bez té to prostě nejde a myslím, že tuto znalost má v sobě pes zakódovanou.
Ani nevíte kolikrát jsem si zažil volání na psa, který úprkem utíkal směrem do vesnice či k lesu. Dneska bych už to měl vyřešené. Jsem za to rád.
Marek Ondračka
Chci psát úvahy na různá témata. Zdraví, cvičení, duševní poruchy, bolesti zad, politika, historie, rodinné vztahy, láska, hudba, víra.
Hlavní cíl: Poučit mladší generaci.