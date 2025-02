Páteř si (z)kazíte snadno

O páteři a o tom, jak snadno přijde člověk k její úhoně. V hlavní roli je gravitace. Ta může pomoci i ublížit.

Viděli jste film Gravitace? Hlavní hrdinka po příletu na Zemi po tom, co se vynořila s přistávacího modulu potopeném ve vodě, se snažila vystoupit na břeh. A co se nestalo? Nebyla schopna se vzepřít od země a jako přilepená ležela na břehu. Po několikahodinovém pobytu v beztížném stavu její tělo nebylo na gravitaci uvyklé.Teprve po chvíli se jí podařilo pomalu se napřímit a odkráčet směrem k civilizaci.

Bylo tu krásně ukázáno, jak velká síla gravitace vlastně je. Přestože ji vůbec nevnímáme, působí na nás od rána do večera i v noci. Tlačí na nás a drží nás velmi pevně na Zemi. A tak má velký vliv na stav naší páteře. Může nám při její léčbě velmi pomoci. Stačí se totiž napřímit, ať už v sedě či v stoji, a už cvičíte. Gravitace, která na vaše záda kolmo tlačí, namáhá vaše svaly, které páteř drží, posiluje je a zvětšuje jejich objem.

Bohužel ve všech ostatních případech, kdy napřímení nejste, působí gravitace opačně. Představte si například, že sedíte křivě u televize. Jednu nohu máte přehozenou přes opěradlo, to se vám zdá jistě velmi pohodlné. V takové pozici gravitace velmi dobře zafunguje a vaši páteř začne vychylovat do patologických tvarů. Bolesti se nedostaví ihned. Chvíli trvá, než se vychýlený obratel na své cestě opře o nějaký nerv. A tak se různě křivíte a děláte si to své „pohodlí“ tak dlouho až přijde problém a vy musíte navštívit lékaře.

Problémy s páteří se ale léčí dlouho. Hlavním předpokladem je pak odstranění příčiny. Musíte přijít na to, co děláte špatně a musíte to přestat dělat, jinak si páteř nenarovnáte.

Gravitace není jedinou příčinou křivých zad, to je jasné. Příčin bývá mnoho. Nejen špatné držení těla, ale také nevhodný přístup při zvedání břemen, různé podpěrky zad používané při sezení, jednostranné zatížení páteře, nedostatek sportu a pohybu vůbec (to asi především).

A tak to vidíte. Nemusíte si záda ničit tak jako já na brigádách u zedníků. Stačí nějaký hloupý zlozvyk a už jste v průšvihu.