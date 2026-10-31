Otevřenost jako životní filozofie
Nepřemýšlel jsem příliš nad tím, jestli je vhodné něco říkat, nebo si to raději nechat pro sebe.
Děti jsou takové přirozeně. Ještě se nenaučily přetvařovat, taktizovat a skrývat své skutečné myšlenky. Postupně se to učí. Zjišťují, že ne všechno je vhodné vyslovit, že někdy je lepší mlčet a jindy dokonce říkat něco jiného, než si skutečně myslí.
Já jsem se to učil nějak pomaleji. A možná jsem se to pořádně nenaučil dodnes.
Z vlastnosti se stala slabost
Když jsem dospíval, začal jsem si uvědomovat, že ostatní lidé dokážou něco, co já příliš neumím. Dokážou se ovládat. Dokážou si své myšlenky nechat pro sebe. Dokážou se přizpůsobit situaci, někdy i předstírat něco, co ve skutečnosti necítí.
Považoval jsem to za určitou společenskou dovednost. A protože jsem ji příliš neovládal, začal jsem svou otevřenost vnímat jako slabost.
Připadalo mi, že jsem příliš průhledný. Že na mě každý všechno pozná. Že neumím hrát společenské hry, které ostatní zvládají naprosto samozřejmě.
Jenže přetvařovat se je namáhavé. Musíte přemýšlet, co komu řeknete, co před kým zamlčíte a jak se v určité společnosti zachováte. Musíte si pamatovat, komu jste co řekli. Musíte neustále kontrolovat sami sebe.
A to mě nikdy nebavilo.
Ukecanost má i svou odvrácenou tvář
Abych ale svou otevřenost jen nevychvaloval, musím přiznat, že jsem s ní v minulosti nadělal také pěknou paseku.
Občas jsem se rozpovídal o věcech, které mi vůbec nepříslušelo vyprávět. Nešlo o žádný zlý úmysl. Prostě jsem měl potřebu povídat a ne vždycky jsem si uvědomoval, že některé informace patří do soukromí druhých lidí.
Dnes už vím, že to nebylo správné.
Člověk může být otevřený, ale měl by přitom respektovat hranice ostatních. To, že já nemám problém mluvit o svém soukromí, ještě neznamená, že ostatní lidé to mají stejně.
A právě tady vidím rozdíl mezi otevřeností a ukecaností.
Otevřenost znamená, že nemám potřebu skrývat sám sebe. Ukecanost může znamenat, že nedokážu uhlídat ani to, co mi svěřili druzí.
To první považuji za svou přednost. To druhé jsem se musel naučit krotit.
Ze slabosti životní filozofie
Postupně jsem dospěl k zajímavému poznání. Proč bych měl svou přirozenost považovat za slabost? Proč bych se měl snažit být někým jiným?
Vždyť já se ve své otevřenosti cítím dobře!
Nemusím nic předstírat. Nemusím se stylizovat do role, která mi není vlastní. Nemusím si budovat nějakou dokonalou image, kterou bych potom musel pracně udržovat.
Jsem prostě takový, jaký jsem.
Mám své přednosti, ale také spoustu slabostí. V životě jsem udělal mnoho chyb. Některé byly docela ostudné. Za jiné jsem draze zaplatil. Ale všechny jsou součástí mého života.
Proč bych měl předstírat, že se nestaly?
A tak se stalo něco zvláštního. Vlastnost, kterou jsem v mládí považoval za nedostatek, jsem nakonec přijal jako svou životní filozofii.
A musím říct, že je to nesmírně pohodlná filozofie.
Možná to někomu bude připadat zvláštní. Otevřenost bývá spojována s odvahou. Člověk musí mít odvahu přiznat své chyby, slabosti nebo neúspěchy.
Já to ale vnímám trochu jinak.
Otevřenost pro mě není ani tak otázkou odvahy jako otázkou pohodlí. Žít bez přetvářky je totiž mnohem jednodušší.
Moje nemoc není tajemství
Uvedu konkrétní příklad.
Trpím bipolární afektivní poruchou. V minulosti jsem prožil velmi těžká období, která zásadně ovlivnila můj život. Dnes mohu říct, že jsem nejtěžší projevy nemoci překonal a naučil jsem se s ní žít.
A jsem na to hrdý.
Ne proto, že bych se považoval za nějakého hrdinu. Ale proto, že vím, kolik úsilí mě to stálo a co všechno jsem se při tom naučil.
O své nemoci jsem na blogu napsal už několik článků. Otevřeně popisuji své zkušenosti, chyby, hledání správné cesty i to, co mi pomohlo.
Proč?
Jednak proto, že se mi o tom dobře píše. Psaní mi pomáhá uspořádat vlastní myšlenky a znovu se zamyslet nad tím, co jsem prožil.
Ale také proto, že věřím, že moje zkušenosti mohou být někomu užitečné. Třeba člověku, který právě prožívá něco podobného a hledá naději, že i s takovým onemocněním lze vést spokojený a plnohodnotný život.
Samozřejmě moje cesta nemusí být cestou pro každého. Každý člověk je jiný a každá nemoc má svůj individuální průběh. Přesto si myslím, že sdílení zkušeností má smysl.
A co když mě kvůli tomu někdo odmítne?
Jsem podnikatel. Posledních pět let se věnuji podnikání v oblasti správy bytových domů. Moje firma dnes spravuje přibližně 130 objektů.
Podnikání však není začátkem mé profesní dráhy. Předcházela mu úspěšná kariéra v informačních technologiích a dotačním managementu. Mám za sebou dlouhé roky odborné i manažerské práce, během kterých jsem získal zkušenosti, o které se dnes mohu opírat.
A nedávno mě napadla nepříjemná myšlenka.
Co když si některý potenciální zákazník vyhledá moje jméno na internetu, narazí na můj blog a přečte si, že trpím bipolární poruchou?
Co když si řekne: „S duševně nemocným člověkem přece nebudeme obchodovat. Takovému člověku nesvěříme správu našeho domu a našich peněz.“
Nevím.
Několik výběrových řízení jsem v minulosti nevyhrál. Mohla v tom hrát roli moje otevřenost? Možná. Ale nemám pro to jediný důkaz. Mohla rozhodnout cena, konkurence nebo celá řada jiných okolností.
A tak jsem si položil otázku: Co kdybych měl jistotu, že kvůli svým článkům přijdu o jednu nebo dvě zakázky?
Přestal bych psát?
Ne.
Psal bych dál. A stejně otevřeně.
Nechci totiž žít v neustálé obavě z toho, co si o mně kdo pomyslí.
Ostatně moje profesní výsledky jsou dohledatelné. Mám za sebou úspěšnou kariéru v IT a dotačním managementu, dnes vedu vlastní podnikání, zaměstnávám lidi a nesu odpovědnost za svou práci. Jestli mě chce někdo posuzovat, ať mě posuzuje především podle toho, jak svou práci vykonávám.
Diagnóza sama o sobě nevypovídá o tom, zda je člověk dobrým nebo špatným podnikatelem.
A pokud mě někdo odmítne pouze proto, že jsem o své nemoci otevřeně promluvil, bude mě to samozřejmě mrzet. Ale ne natolik, abych kvůli tomu začal předstírat, že jsem někdo jiný.
Proč vlastně píšu?
Tahle otázka mě přivádí k samotnému smyslu mého blogování.
Píšu, protože mě to nesmírně baví. Baví mě formulovat myšlenky, vzpomínat, přemýšlet o životě a hledat souvislosti.
Někdy je pro mě psaní určitou formou zpovědi. Když o něčem napíšu, uleví se mi. Jako bych si sám se sebou vyjasnil něco, co ve mně dlouho leželo.
Jindy mám zase pocit, že jsem během života získal zkušenost, o kterou stojí za to se podělit.
Zejména s mladými lidmi.
Vím, že mladý člověk si musí mnohé prožít sám. Že rady starších často padají na neúrodnou půdu. Vždyť já jsem nebyl jiný.
Ale třeba se přece jen najde někdo, komu moje vyprávění pomůže vyhnout se chybě, kterou jsem kdysi udělal já.
A třeba se někdo jen pobaví. I to je dobrý důvod k psaní.
Otevřenost má své hranice
Dnes už vím, že být otevřený neznamená vykládat každému všechno.
Mohu mluvit o svých chybách, svých nemocech, svých pocitech a zkušenostech. Je to můj život a moje rozhodnutí.
Ale nemám právo stejným způsobem nakládat se soukromím druhých.
To je hranice, kterou se snažím respektovat.
Stejně tak už vím, že není nutné vyslovit každou myšlenku, která mi proletí hlavou. Upřímnost nemusí znamenat bezohlednost. Někdy je lepší chvíli přemýšlet, než člověk otevře ústa.
To však neznamená, že se přetvařuji. Znamená to pouze, že se snažím být ohleduplný.
A tak jsem se po mnoha letech vlastně vrátil tam, kde jsem začínal.
Jsem pořád ten ukecaný kluk, který má potřebu říkat, co si myslí. Jen už snad o něco lépe chápu, kdy je vhodné mluvit a kdy raději mlčet.
A především jsem se přestal za svou povahu stydět.
Otevřenost pro mě není dokonalost ani hrdinství. Je to způsob života, ve kterém se cítím svobodně a pohodlně.
A pokud za tuto svobodu někdy zaplatím tím, že si o mně někdo pomyslí něco nepěkného, jsem ochoten tu cenu přijmout.
Protože předstírat celý život, že jsem někdo jiný, by mě stálo mnohem víc.
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