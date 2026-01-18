Ostuda vzešlá z voleb

Povolební eskapády mě rozpalují doběla. Stydím se za amatéry, kteří se dostali k moci. Mám na mysli SPD a Motoristy. To, co předvádějí, je neodpustitelné.

Oni prezentují i mě, i já jsem občan tohoto státu a když někde mým jménem vystupují a prohlašují své nestydaté výroky, tak bych se studem nejradši zakopal do země. Jak se to stalo? Jak je možné, že se k moci dostali tito nýmandi? To si rozebereme v dnešním článku.

Společnou vlastností je, že se ocitli na chvostu voleb co do počtu křesel ve sněmovně. Jestli chtěl Babiš vládnout, musel se s nimi spojit. A tak bez ohledu na nízký mandát, který měli, jsou nyní ve vládě a vedení sněmovny a rozhodují a hlavně reprezentují naši zemi.

Dále je to u každého z nich to trochu jiné. Tak nejdříve SPD. Ti sází na líbivé fráze. Naše ekonomická a politická situace je, dá se říci, kritická a SPD toho využívá k tomu, že hledá radikální řešení. Menšina lidí v tomto státě na tato volání slyší, a tak je SPD tam, kde je. A jejich populistická prohlášení dostala nebývalou sílu. Osobně Okamuru „obdivuju“. Je skvělý marketér. Umí své publikum zaujmout. O to mu jde především. Nevidím v jeho prohlášeních opravdovou vůli ke zlepšení poměrů v této zemi. Vidím tam touhu se prosadit a zviditelnit. Nic víc. Předl lety vytěžil stranu Úsvit přímé demokracie pro své soukromé účely a poté založil stranu novou a lidi mu znovu naletí na špek. Jen zírám. SPD už tu nějakou dobu působí, ale já při svém věku už něco pamatuju, a tak mi bylo líto tento historický kontext nezmínit.

Motoristé. Tam je situace jiná. Jsou to ve sněmovně nováčci. Ti se dostanou k moci tak, že lidé nejsou spokojeni s tím, co bylo doposud. Hledají nové a neotřelé tváře. Kolikrát jsme to už zažili? A kde jsou všechny ty strany? Věci veřejné a jiní. V propadlišti dějin. Toto je důvod proč já osobně věřím spíše na sebereflexi stávajících stran než na tyto nováčky. Vždyť se na to podívejte. Tak fatální nováčkovskou ostudu jakou vidíme u Motoristů jsme tu snad ještě neměli. Stávající strany dělají přehmaty. To je smutné. Ale taková Sociální demokracie měla dřív jasný politický program a odborníky na různých postech, kteří zde působili několik let. A tak měli zkušenosti. Vybudované stranické aparáty, předpoklad pro vývoj mládeže, atd. Překotné změny stran ve vedení státu přinášejí jen nové a nové nezkušené amatéry.

Na závěr zmíním odkaz na můj vlastní článek, ve kterém navrhuji úpravu volebního systému v tomto státě. Kdyby byla akceptována, výše uvedené excesy by nenastaly:

https://blog.idnes.cz/marekondracka/at-vladnou-vitezove.Bg24070521

Autor: Marek Ondračka | neděle 18.1.2026 17:02

Marek Ondračka

  • Počet článků 105
  • Celková karma 12,12
  • Průměrná čtenost 393x
Je mi padesát dva, mám bipolární poruchu a překonal jsem rozsáhlou dysbalanci páteře. Nejen ve zdravotní rovině jsem tak nasbíral jakési zkušenosti.
Chci psát úvahy na různá témata. Zdraví, cvičení, duševní poruchy, bolesti zad, politika, historie, rodinné vztahy, láska, hudba, víra.
Hlavní cíl: Poučit mladší generaci.

