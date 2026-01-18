Ostuda vzešlá z voleb
Oni prezentují i mě, i já jsem občan tohoto státu a když někde mým jménem vystupují a prohlašují své nestydaté výroky, tak bych se studem nejradši zakopal do země. Jak se to stalo? Jak je možné, že se k moci dostali tito nýmandi? To si rozebereme v dnešním článku.
Společnou vlastností je, že se ocitli na chvostu voleb co do počtu křesel ve sněmovně. Jestli chtěl Babiš vládnout, musel se s nimi spojit. A tak bez ohledu na nízký mandát, který měli, jsou nyní ve vládě a vedení sněmovny a rozhodují a hlavně reprezentují naši zemi.
Dále je to u každého z nich to trochu jiné. Tak nejdříve SPD. Ti sází na líbivé fráze. Naše ekonomická a politická situace je, dá se říci, kritická a SPD toho využívá k tomu, že hledá radikální řešení. Menšina lidí v tomto státě na tato volání slyší, a tak je SPD tam, kde je. A jejich populistická prohlášení dostala nebývalou sílu. Osobně Okamuru „obdivuju“. Je skvělý marketér. Umí své publikum zaujmout. O to mu jde především. Nevidím v jeho prohlášeních opravdovou vůli ke zlepšení poměrů v této zemi. Vidím tam touhu se prosadit a zviditelnit. Nic víc. Předl lety vytěžil stranu Úsvit přímé demokracie pro své soukromé účely a poté založil stranu novou a lidi mu znovu naletí na špek. Jen zírám. SPD už tu nějakou dobu působí, ale já při svém věku už něco pamatuju, a tak mi bylo líto tento historický kontext nezmínit.
Motoristé. Tam je situace jiná. Jsou to ve sněmovně nováčci. Ti se dostanou k moci tak, že lidé nejsou spokojeni s tím, co bylo doposud. Hledají nové a neotřelé tváře. Kolikrát jsme to už zažili? A kde jsou všechny ty strany? Věci veřejné a jiní. V propadlišti dějin. Toto je důvod proč já osobně věřím spíše na sebereflexi stávajících stran než na tyto nováčky. Vždyť se na to podívejte. Tak fatální nováčkovskou ostudu jakou vidíme u Motoristů jsme tu snad ještě neměli. Stávající strany dělají přehmaty. To je smutné. Ale taková Sociální demokracie měla dřív jasný politický program a odborníky na různých postech, kteří zde působili několik let. A tak měli zkušenosti. Vybudované stranické aparáty, předpoklad pro vývoj mládeže, atd. Překotné změny stran ve vedení státu přinášejí jen nové a nové nezkušené amatéry.
Na závěr zmíním odkaz na můj vlastní článek, ve kterém navrhuji úpravu volebního systému v tomto státě. Kdyby byla akceptována, výše uvedené excesy by nenastaly:
https://blog.idnes.cz/marekondracka/at-vladnou-vitezove.Bg24070521
Marek Ondračka
Když Jak je důležitější než Co I. - Cvičení
Zahajuji sérii článků. Dnes to bude o cvičení. Jeho aspektech. Prostě ze všech různých úhlů pohledu. Tak, aby cvičení bylo účinné, a abychom minimalizovali úsilí a maximalizovali efekt.
Marek Ondračka
Kolik stojí lidský život?
Mnoho milionů korun. To říká pojišťovací praxe. Tolik může zaplatit automechanik za chybu. Tolik dostanou pozůstalí po tragické nehodě. Tolik se objevuje v tabulkách a rozsudcích. Převádíme smrt, bolest i zničené osudy na peníze.
Marek Ondračka
Já a AI o fruktózovém sirupu
Glukózo-fruktózový sirup (GFS) se stal jedním ze symbolů průmyslově zpracovaných potravin. Nachází se v mnoha potravinách.
Marek Ondračka
Návrh na řešení bytové krize
Už je to tu zase. Už zase se dopustím návrhu, který by spíše příslušel některé z politických stran.
Marek Ondračka
Instalatéři
Když doma praskne trubka nebo přestane splachovat záchod, instalatér se rázem stává tím nejdůležitějším člověkem na světě. Jeho práce ale nekončí u šroubováku a klíče.
|Další články autora
Tenhle těžký stroj už zabránil škodám za miliony. V zimě drží Prahu v pohybu
Zima v Praze umí být krásná, ale pro tramvajovou dopravu často znamená pořádnou výzvu. Jakmile...
Jak dobrý máte přehled o hudbě 80. let?
Máte rádi osmdesátky? Byly načančané, trochu kýčovité, ale vlastně krásně pohodové. Otestujte si,...
Pozor, bude to zase klouzat! Ledovka a mlhy potrápí Česko také o víkendu
Zimní počasí bude v Česku pokračovat i během nadcházejícího víkendu. Po středě, kdy ranní teploty...
Prahu čekají o víkendu výluky. Nepojede metro ani tramvaje pod Vyšehradem
Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská se blíží. Aby dopravní podnik stihl slibovaný...
Biatlon v Oberhofu 2026: Čeští biatlonisté uzavřeli povedenou zastávku sezónním maximem
Světový pohár v biatlonu se po vánočních svátcích a Novém roce vrací. A to do německého Oberhofu....
Brněnští hasiči zasahovali u vánočních stromků zachycených v korunách stromů
Odstrojené vánoční stromky se hned dvakrát v posledních dnech proměnily v hrozbu pro brněnské...
Provozovatelé vleků v Beskydech zažili jeden z nejlepších víkendů sezony
Provozovatelé vleků v Beskydech zažili jeden z nejlepších víkendů dosavadní sezony. Slunečné počasí...
Silnice ve Středočeském kraji jsou dnes místy namrzlé
Silnice ve Středočeském kraji jsou dnes s opatrností sjízdné, místy mohou být ještě namrzlé....
Po nehodě dvou aut stojí na Plzeňsku provoz na D5 na 98. kilometru na Prahu
Po nehodě dodávky a cisterny je na Plzeňsku zastaven provoz na dálnici D5 na 98. kilometru ve směru...
TECHNOLOG VÝROBY VHODNÉ I PRO ABSOLVENTY S NÁSTUPNÍM BONUSEM 40-50.000KČ
Advantage Consulting, s.r.o.
Středočeský kraj, Ústecký kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč
- Počet článků 105
- Celková karma 12,12
- Průměrná čtenost 393x
Chci psát úvahy na různá témata. Zdraví, cvičení, duševní poruchy, bolesti zad, politika, historie, rodinné vztahy, láska, hudba, víra.
Hlavní cíl: Poučit mladší generaci.