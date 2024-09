Odpusťme všem spolupracovníkům STB!

Spolupracovníci STB určitě uškodili mnohým poctivým lidem. Asi si myslíte, že všichni ti, co se takto provinili, by zasloužili potrestat.

Já se domnívám, že bychom jim měli odpustit. Hned vám řeknu proč.

MInulý týden jsem viděl film Vlny. Moje myšlenka pramení z toho, co jsem zde viděl.

STB si zde počínala takovým způsobem, že mi to připomnělo praktiky Mafie. Znáte přece film Kmotr. Jestli ano, pak víte co to je „nabídka, která se nedá odmítnout.“ STB si vybrala určitého člověka a toho ke spolupráci přinutila. A to nejen k tomu, aby formálně podepsal. Musel skutečně donášet na své kolegy. Byl vystaven neustálému nátlaku, a tak je v několika případech skutečně udal.

„Za to by měl následovat adekvátní trest.“ Říkáte si. Ono to ale není tak jednoduché. Ten člověk byl ke spolupráci donucen. Bylo mu mj. vyhrožováno, že mu bude odebrán syn, jehož měl v péči.

Myslím si, že toto byla běžná praxe. Nevěřím, že lidé ve velkém vyhledávali STB, aby s ní mohli spolupracovat. Spíše si sama vybírala a lidi ke spolupráci nutila. A pak je vydírala.

I ti, kteří spolupracovali dobrovolně (jejich počet se nedovažuju hádat) si nakonec zaslouží určitou dávku shovívavosti. Třeba jen chtěli mít jistotu, že jejich dítko bude moci studovat na vysoké škole, nebo pak dosáhne v nějakém podniku na vyšší funkci. To celé totiž padá na vrub socialistickému zřízení a despotickému vedení Komunistické strany. Ta nás všechny zmanipulovala a způsobila i osobní selhání, které by v demokratickém zřízení nenastalo.

Na základě udání bylo ubližováno konkrétním lidem. Tito udavači ale nebyli ti, kteří ubližovali. Byl to státní aparát řízený zvrácenou ideologií.

Hlavní důvod proč odpustit je ten, že dnes nedokážeme rozlišit mezi dobrovolnými udavači a lidmi, kteří byli STB vydíráni. A tak se nám snadno stane, že odsuzujeme osoby, které byly ke spolupráci donuceny a vlastně neměly jinou možnost. To přece nikdo nechceme. Takoví lidé si podle mě trest nezaslouží.

A tak z důvodu, že to nejsme schopni rozeznat, volám: „Odpusťme všem spolupracovníkům STB!“