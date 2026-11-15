Obrovské zisky akcionářům a půjčky od státu
Především na její zisky, rozdělování dividend a financování výstavby nových jaderných elektráren.
Začněme několika čísly.
V roce 2021 dosáhla skupina ČEZ čistého zisku 9,9 miliardy korun. V roce 2022 to bylo neuvěřitelných 80,7 miliardy, v roce 2023 dalších 29,6 miliardy, v roce 2024 pak 29,1 miliardy a konečně v roce 2025 vydělala 27,4 miliardy korun.
Sečteno a podtrženo, za pouhých pět let dosáhla skupina ČEZ čistého zisku téměř 177 miliard korun.
Je to hodně, nebo málo?
Podle mého názoru je to nepřiměřeně mnoho. A hned vysvětlím proč.
Elektřina není luxusní zboží
V tržním hospodářství je zisk přirozenou odměnou za podnikatelskou činnost. Podnikatel investuje, riskuje, vyrábí a prodává. Pokud je úspěšný, vydělává. S tím nemám nejmenší problém. Sám podnikám a dobře vím, co všechno podnikání obnáší.
Jenže elektřina není automobil, mobilní telefon ani dovolená u moře. Je to základní životní potřeba. Bez elektřiny se dnes neobejde žádná domácnost, nemocnice, škola ani průmyslový podnik.
A právě proto se mi nelíbí, že se s ní obchoduje jako s jakoukoliv jinou komoditou.
Cena elektřiny se vytváří na evropské burze. V tomto systému ji přitom často ovlivňuje nejdražší zdroj, který je v daném okamžiku potřebný k pokrytí spotřeby. Výsledná cena tak může být mnohem vyšší než výrobní náklady levnějších elektráren.
Jaderná elektrárna přece nezačne vyrábět elektřinu dráž jen proto, že zdražil zemní plyn. Její náklady se tím automaticky nezvýší. Přesto může za svou elektřinu získat podstatně vyšší cenu.
A tady je podle mě zakopaný pes.
Cena elektřiny se odtrhla od skutečných výrobních nákladů.
Samozřejmě vím, že do ceny elektřiny nelze započítat pouze palivo a mzdy zaměstnanců. Elektrárny se musí udržovat, modernizovat, jednou také odstavit a nahradit novými. To všechno stojí obrovské peníze.
Ale právě proto se ptám: neměla by být cena elektřiny odvozena především od těchto nákladů, včetně přiměřeného zisku, namísto toho, aby ji zásadně ovlivňovaly výkyvy na energetické burze?
Téměř 180 miliard na dividendách
A nyní se dostáváme k tomu, co mě na celém systému zaráží snad nejvíce.
Za účetní roky 2021 až 2025 rozhodl ČEZ o dividendách v celkové výši přibližně 180 miliard korun.
Ano, čtete správně. Přibližně 180 miliard korun určených akcionářům.
ČEZ přitom není nějaká malá soukromá firma. Je to strategická energetická společnost, jejímž většinovým vlastníkem je český stát.
Přibližně 70 procent dividend tedy připadá státu a zbývajících 30 procent ostatním akcionářům.
Někdo může namítnout, že je to přece dobře. Stát dostává peníze do rozpočtu a může je použít na důchody, zdravotnictví nebo školství.
Jenže já v tom vidím jeden zásadní problém.
Tyto peníze totiž v konečném důsledku pocházejí z hospodářské činnosti energetické společnosti, jejíž výnosy jsou z významné části spojeny s cenami energií placenými domácnostmi a podniky.
A tak si kladu otázku, zda není tento způsob získávání peněz do státního rozpočtu poněkud zvláštní.
Nejdříve umožníme, aby se elektřina prodávala za vysoké tržní ceny, a následně se radujeme, kolik miliard energetická společnost vydělala a kolik jich odvede státu. Ale pozor jen část. Pořád je tady zbývajících 30% příjmů, které ve státní pokladně neskončí. To je taky slušný balík peněz.
Nemělo by být cílem státu spíše zajistit dostupnou elektřinu pro občany a konkurenceschopné ceny pro český průmysl?
Na nové Dukovany si půjčíme od státu
A teď přichází další zajímavá skutečnost.
Česká republika potřebuje nové jaderné elektrárny. Stávající bloky nebudou sloužit věčně a bez nových zdrojů se v budoucnu neobejdeme.
Výstavba nových bloků v Dukovanech bude stát stovky miliard korun.
A jak se bude financovat?
Stát převzal osmdesátiprocentní podíl ve společnosti Elektrárna Dukovany II, která má nové bloky vybudovat. ČEZ si ponechal zbývajících dvacet procent. Výstavba má být financována prostřednictvím státní půjčky, kterou bude projektová společnost následně splácet.
Rozumím argumentu, že stát si dokáže půjčit levněji než obchodní společnost. Rozumím také tomu, že tak rozsáhlý projekt by mohl významně zatížit finanční stabilitu ČEZ.
Ale přesto mi to celé připadá postavené na hlavu.
Na jedné straně máme energetickou společnost, která za pět let vydělala téměř 177 miliard korun a rozdělila přibližně 180 miliard na dividendách. Na druhé straně stát, který musí zajistit financování výstavby nových jaderných bloků.
Neříkám, že by těchto 180 miliard stačilo na výstavbu dvou nových bloků. Nestačilo. Ani netvrdím, že ČEZ neinvestuje. Jen v roce 2025 činily jeho kapitálové investice více než 56 miliard korun.
Ale přesto se nemohu zbavit dojmu, že je něco špatně.
Proč se tak vysoká část zisků rozděluje akcionářům, když nás čekají investice do energetiky v řádu stovek miliard korun?
Proč si strategická energetická společnost nevytváří ještě větší finanční rezervy na obnovu svých výrobních kapacit?
A proč se stát spokojí s vysokými dividendami, které dnes použije ve státním rozpočtu, aby následně musel zajistit obrovské prostředky na výstavbu nových elektráren?
Kdo na tom vlastně vydělává?
Nechci tvrdit, že energetika má fungovat bez zisku. To by byl nesmysl. Zisk je nezbytný pro rozvoj, modernizaci i vytváření rezerv.
Ale musí být přiměřený.
Pokud podnik vyrábí zboží, bez kterého se společnost neobejde, a současně působí na trhu, kde se výsledná cena může výrazně vzdálit jeho výrobním nákladům, vzniká podle mého názoru prostor pro nepřiměřené zisky.
A právě to mi na současném energetickém trhu vadí.
Vždyť vysoké ceny elektřiny se nepromítají pouze do účtů domácností. Zdražují výrobu, služby, dopravu i potraviny. Prostupují celou ekonomikou a nakonec je zaplatíme všichni.
Jistě, ČEZ není jediným výrobcem elektřiny a není ani jediným viníkem vysokých cen. Evropský energetický trh je složitý systém. Ale právě jeho složitost podle mě zakrývá jednoduchou skutečnost.
Elektřinu potřebujeme všichni. A měli bychom mít právo požadovat, aby její cena odpovídala skutečným ekonomickým nákladům a rozumnému zisku.
Nikoli tomu, kolik je za ni obchodník v určité chvíli ochoten zaplatit na burze, jeho odběratelé ji od něj odeberou tak jako tak, nic jiného jim nezbývá.
Co bych si představoval jinak?
Především bych chtěl, aby energetická politika našeho státu měla jasné priority.
Na prvním místě bezpečnost dodávek a dostupná cena elektřiny. Na druhém dlouhodobá obnova výrobních kapacit. A teprve potom maximalizace dividend pro akcionáře.
Dnes mám pocit, že je toto pořadí poněkud převrácené.
Samozřejmě chápu, že akcionáři investovali své peníze s očekáváním zisku. Jejich vlastnická práva je nutné respektovat. Ale také si myslím, že stát by měl důkladně zvážit, zda je současný model vlastnictví a fungování naší největší energetické společnosti dlouhodobě správný.
Protože elektřina není obyčejné zboží. Je to základ fungování celé společnosti.
A pokud dokážeme v České republice vyrábět významnou část elektřiny v jaderných elektrárnách s relativně nízkými provozními náklady, měli bychom z toho mít prospěch především my, kteří zde žijeme a podnikáme.
Nejen akcionáři.
Nechci levnou elektřinu za cenu zanedbaných elektráren. Chci elektřinu za spravedlivou cenu, která pokryje její výrobu, obnovu elektráren a přiměřený zisk.
A rozhodně nechci systém, ve kterém se nejdříve rozdělí desítky miliard korun na dividendách a následně se vysvětluje, proč musí stát financovat nové výrobní kapacity.
Nějak mi to nedává smysl.
Vám ano?
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