O pohlavní zdrženlivosti

Jak nebýt nevěrný? Toť otázka. Zní to jednoduše, ale tak jednoduché to není. Pokusím se to trochu rozebrat.

V dnešní době, ve které už jen mizivé procento vztahů je posvěceno glejtem manželství je možná otázka nevěry v podstatě zbytečná. Já si to ale nemyslím. Věřím, že má smysl být věrný. Proto mě dnešní situace, kdy jsou si lidé málo věrní, trápí. A to nemluvím o takové polyamorii. To se mi teprve chce zvracet. Rozdíl mezi polyamorií a swingers party je podle mě jen velmi malý.

Takový mladý člověk (více než ten starý, ale pro ně to platí taky) podlehne ženskému kouzlu velmi snadno. Myslím, že když se nějaká opravdu krásná holka do chlapa obuje, tak ho dostane. Podle mě to platí v 99 procentech. Už slyším ty hlasy. „Mě by se to nemohlo stát. Já jsem ve svém vztahu pevně zakotvený. Jsem věrný.“ No uvidíme, až se do podobné situace dostanete. Stačí pár kapek alkoholu a už je oheň na střeše. A tak nám mužům nezbývá, než být pěkně na pozoru, ať nespadneme do průseru.

Typickými bývá milostné vzplanutí na třídních srazech. Školní lásky ožívají a snadno přerostou v milostný akt. Pokud se vám to někdy stane, varuju vás, zatáhněte včas za záchrannou brzdu než bude pozdě a pokazíte si celý život.

Znám historku, kdy muž přišel domu ze srazu a hlásí „Tak jsem se zamiloval. Co mi na to řekneš?“ říká manželce. „Tak ji někdy přiveď na kafe,“ říká ona. Co asi tak tomu volovi měla říct že? Nezbývá než čekat, až se ten magor vzpamatuje.

Jiný příběh zažila moje kamarádka. Její muž jí byl nějaký čas nevěrný a ona mu před každým rande žehlila oblečení a zašívala knoflíky, aby jí neudělal ostudu. No a čekala několik měsíců, až se chlap vzpamatuje. Nedočkala se, rozvedli se. Vlastně dočkala. Po letech, kdy dotyčná jejího tehdy již bývalého muže opustila, přišel zpět s prosíkem. To už pochopitelně ztratila zájem.

Jak to ale udělat, abychom nepodlehli a setrvali věrní po celý život. To je složité. Vlastně ani nevím, kolik lidí o to stojí. Věřím ale, že se nějací najdou a můj recept jim možná i pomůže.

Své postřehy mám podložené pozorováním. Pohovořím tak o mužském pohledu na věc.

Mužské pudy jsou neúprosné. Když už jednou chlapec nějakou dívku dostane do postele, snadno se stane, že jeho zájem opadne a chce do postele dostat nějakou jinou. Toto snad lze tolerovat v mládí, kdy se člověk hledá, ale ve středním a pokročilém věku je toto chování doslova devastující. Je třeba jít proti tomuto tlaku a budovat si to svoje domácí štěstí, které je pak základem pro dlouhotrvající šťastný vztah.

Taky si zaslouží rozbor vlastní okamžik milostného vzplanutí. Jak to vlastně probíhá? Tak si to představme. Takový pětatřicátník je už nějaký ten čas ženatý. Je ve vztahu spokojený. Manželka je krásná, pečuje o domácnost i o něho a on si vyrazí na třídní sraz. Tam se potká s třídní kráskou a pod vlivem alkoholu ji sdělí, že si na ni občas vzpomene a mimoděk jí pochválí její ňadra, která prý byla nejhezčí ze třídy. A je to. Právě zapálil plamen, který je velmi těžké uhasit. Spolužačka si tuto narážku vysvětlí tím jediným možným způsobem. V takové chvíli jen málokterý chlap nepodlehne.

Myslím, že by muži i chlapci měli více zapínat rozum. I v situacích, kdy to není vůbec jednoduché. Zapomenout na to, jak s nimi právě lomcují hormony. Ano to jsou hormony, to není láska. Jedině hlupák si takový moment vysvětluje jako zamilování. Bourají se mosty, lidi se rozvádí, zakládají nové vztahy. Přitom je to prachsprostá chemie, která vůbec nic neznamená.

A to je celé. Můj recept zní nepodléhat hormonům v okamžiku, ve kterém by to znamenalo pád do propasti nevěry, rozlišovat pudy od zamilovanosti a pečovat o tu pravou lásku, se kterou si budujeme domácí štěstí.

Na závěr musím uvést ještě jednu věc. Já mám v tomto našem snažení trochu zjednodušenou pozici. Mám totiž doma nejkrásnější, nejhodnější a nejpracovitější ženu na světě.