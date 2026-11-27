O mé malé exhibici
A není to žádná vlastnost, kterou bych získal až ve zralém věku. Byl jsem takový odjakživa. Poprvé jsem si pořádně zatančil už ve čtrnácti letech na třídním večírku. Od té doby uplynulo téměř čtyřicet let a nic se nezměnilo. Snad jen to, že dnes mám mnohem větší hudební rozhled a trochu propracovanější taneční kreace.
Hudba je totiž jednou z mých největších životních vášní.
Nestačí mi ji pouze poslouchat. Potřebuji si ji opravdu užít. A když objevím něco, co mě nadchne, mám neodolatelnou potřebu podělit se o svůj objev s ostatními.
Jenže ono to není tak jednoduché.
Dobrá muzika potřebuje čas
Jsem přesvědčený, že opravdu dobrá hudba člověka často neosloví na první poslech. Některé skladby potřebujete slyšet několikrát. Teprve potom začnete objevovat jejich melodii, rytmus, zajímavé aranže a různé hudební nápady.
Mně osobně se to stává neustále.
Poslouchám Spotify, které mi doporučuje další a další interprety. Vybírám, zkouším, vracím se ke skladbám, které mě něčím zaujaly. Některé po druhém poslechu zavrhnu, jiné si pustím pětkrát a najednou zjistím, že jsou fantastické.
A v tu chvíli nastává problém.
Já jsem nadšený, ale moji kamarádi tu skladbu nikdy neslyšeli. Pustím jim ji a oni jen pokrčí rameny.
Dlouho jsem přemýšlel, proč tomu tak je.
Myslím, že jsem měl v životě velké štěstí. Od rodičů jsem dostal byt i firmu. Nemusel jsem tedy začínat úplně od nuly. Zatímco mnozí moji kamarádi stavěli domy, budovali podnikání a usilovně pracovali na zajištění svých rodin, já jsem měl více prostoru věnovat se svým zálibám.
To samozřejmě neznamená, že bych nemusel pracovat. Ale moje výchozí podmínky byly jiné. A jsem si toho dobře vědom.
Měl jsem čas hudbu nejen poslouchat, ale téměř studovat. Objevovat nové interprety, vracet se ke starým nahrávkám, porovnávat různé koncertní verze a hledat další a další hudební poklady.
Moji kamarádi měli často jiné starosti a jiné priority. A ani dnes nemají potřebu poslouchat jednu neznámou písničku pětkrát, aby v ní objevili to, co já.
Samozřejmě je to také otázka vkusu. Ne každý musí být hudebním nadšencem.
Jenže já bych jim tak rád ukázal, o co přicházejí!
Koncerty pro kamarády
A právě proto pořádám své koncerty pro kamarády.
Nejde o živá vystoupení. Připravuji hudební večery, při kterých pouštím koncertní záznamy svých oblíbených interpretů. Vybírám kapely, které mám rád, ale současně přemýšlím, zda by mohly oslovit také ostatní.
Je to takový kompromis mezi mým hudebním vkusem a vkusem posluchačů.
Linkin Park, Faith No More, Rammstein, Marilyn Manson. Pro milovníky rocku a metalu známá jména. Ale u nás na dědině to rozhodně není hudba, kterou by si většina lidí běžně pouštěla na taneční zábavě.
A já jim ji nabízím.
Někdy s úspěchem, jindy narazím. Ale nevzdávám to.
Mám totiž jednu velkou výhodu. Nestydím se.
Když pustím muziku, která mě dostane, okamžitě vyrážím na parket. Klidně sám. Všelijak křepčím, houpu se v rytmu, předvádím své taneční kreace a vůbec mě nezajímá, jestli se ostatní přidají.
Tedy vlastně zajímá. A jak!
Protože zatímco samotný tanec mi přináší obrovskou radost, zaplněný parket je pro mě tím největším štěstím.
Na posledních dvou akcích se objevilo několik mých kamarádek. Přibližně padesátileté ženské, které se umějí bavit. Jsou to pěkné ženské, plné života, a hlavně se nebojí vyrazit na parket.
Hudba je chytla, začaly tančit a postupně přilákaly také chlapy.
Najednou byl parket plný a zábava se nádherně rozjela.
A já byl ve svém živlu.
V takových chvílích si říkám, že všechna ta příprava, vybírání skladeb a hodiny poslouchání měly smysl.
DJ, který chce také tančit
Nedávno jsem dostal další příležitost. Tedy přesněji řečeno, sám jsem se nabídl.
Moje bývalá firma z Trutnova bude slavit třicet let své existence. Majitel pochází od nás z Moravy a rozhodl se uspořádat oslavu v Beskydech, v Malenovicích. Přijede přibližně třicet zaměstnanců se svými manželkami a dětmi. Všechno hradí majitel.
A já tam budu dělat DJ.
Už několik týdnů připravuji playlisty. Mám vybranou Lenny, tanečně stravitelné skladby od Muse, poprockovou směsku, osvědčené diskotékové hity i pořádné rockové pecky. A kdyby byl zájem, mám v záloze také poctivý metal.
Nechybí Marilyn Manson ani Rammstein.
Jednotlivé skladby si opakovaně pouštím a představuji si, jak na ně lidé tancují.
Jenže právě tady narážím na jeden zajímavý rozpor.
Já už ty skladby znám. Měl jsem čas si je naposlouchat, objevit jejich kouzlo a zamilovat si je. Ale moji posluchači je často uslyší poprvé.
A budou se muset rozhodnout během několika vteřin.
Buď je muzika chytne, nebo ne.
Proto mám připravené různé hudební styly a budu reagovat na aktuální náladu. Začnu opatrně, pokusím se lidi nalákat a postupně přidávat.
Mám také své osvědčené pravidlo. Taneční série by měla trvat přibližně dvacet až třicet minut. Potom následuje alespoň patnáctiminutová přestávka s příjemnou hudební kulisou.
Lidé si potřebují odpočinout, popovídat si a nabrat síly. Když je budete honit po parketu dvě hodiny bez přestávky, utavíte je a už se vám nevrátí.
A samozřejmě budu tančit také.
Připravím si jednotlivé série, pohlídám čas a mezitím budu řádit s ostatními.
DJ přece nemusí celý večer stát za pultem!
Hudební hádanky za panáka
Na oslavu jsem připravil ještě jednu specialitu.
V poslední době jsem objevil fantastické hudebníky, například Anthonyho Vincenta nebo Mac Glockyho. Tito chlapíci dokážou předělat známé skladby tak, jako by je hráli úplně jiní interpreti.
Představte si třeba známý diskotékový hit v podání, které připomíná Rammstein. Nebo obyčejnou popovou písničku přetvořenou v pořádný metalový nářez.
Výsledky jsou často neuvěřitelné. Člověk melodii bezpečně zná, ale chvíli mu trvá, než pochopí, co vlastně poslouchá.
A tak mě napadlo uspořádat hudební soutěž.
Pustím předělávku a posluchači budou hádat dvě věci. Jaká je původní skladba a ve stylu kterého interpreta je nová verze vytvořena.
Kdo správně odpoví, dostane panáka. Pro ty, kdo alkohol nepijí, samozřejmě může být připravena jiná odměna.
Nápad jsem předložil majiteli firmy a ten ho přijal.
Už se těším, jak se budou lidé dohadovat, poznávat známé melodie a objevovat, co všechno se dá s hudbou udělat.
A možná se mi podaří některé z nich přivést k hudbě, kterou by si sami nikdy nepustili.
Správný DJ musí umět ustoupit
Můj hudební záběr je opravdu široký. Dokážu si užít pop, rock, metal i diskotékové hity.
Ale jsou kapely, přes které se prostě nedokážu přenést.
Například Kryštof. Jejich texty na mě působí jako průjem slov, která se skládají dohromady jen proto, aby se rýmovala. Úplně mi to rve uši.
A pak Traktor. Tam mi vadí především barva hlasu zpěváka a jeho pěvecký projev.
Jenže co když za mnou někdo přijde a bude chtít pustit Kryštofa?
Pustím ho.
Mám ovšem jednu podmínku. Pokud na něj bude tančit alespoň pět lidí, nechám ho hrát. Pokud ne, okamžitě končím.
Protože ačkoliv mám své hudební preference, nejsem na parketu sám pro sebe.
Chci, aby se lidé bavili.
A jestli je dokáže roztančit kapela, kterou já nemůžu vystát, nezbývá mi než zatnout zuby a vydržet to.
Sdílená radost je dvojnásobná radost
Znáte to staré úsloví? Sdílená bolest je poloviční bolest a sdílená radost je dvojnásobná radost.
Myslím, že právě to vystihuje můj vztah k hudbě.
Když objevím fantastickou skladbu, mám z ní obrovskou radost. Když ji pustím ostatním a vidím, že je nadchla také, moje radost se znásobí.
A když se na ni ještě zaplní taneční parket, jsem šťastný jako malé dítě.
Samozřejmě se mi to nepodaří vždycky. Někdy zůstanu na parketu sám, někdy posluchači moje nadšení nesdílejí.
Nevadí.
Příště to zkusím znovu.
Vždyť já vlastně ani nevím, jestli pořádám koncerty proto, abych ostatním představil skvělou hudbu, nebo proto, abych si v jejich společnosti sám užil.
Nejspíš obojí.
Na začátku jsem se přiznal, že jsem exhibicionista. Jenže když o tom tak přemýšlím, je na tom něco zvláštního. Sice na sebe rád strhávám pozornost, ale největší radost mám ve chvíli, kdy už si mě nikdo nevšímá. Kdy se parket zaplní a každý si tančí po svém.
A já jsem jen jedním z nich.
Ve svých třiapadesáti letech nevidím jediný důvod, proč bych s tím měl přestávat.
Takže až někde uvidíte na parketu samotného chlapa, který nadšeně křepčí na Rammstein, klidně se přidejte.
Možná jsem to já.
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