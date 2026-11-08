O lásce k Manetovi
Začínali jsme s pionýry, stadiony a babetami a postupně se propracovali až k Jawě 90 a legendárnímu pérákovi. Každý z těchto motocyklů představoval pro mladého chlapce nový projekt. Projekt, na kterém se toho spoustu naučil a který jemu i mně, coby jeho mentorovi, přinesl mnoho radosti.
Jednoho dne se u nás objevil vrak starého skútru Manet S 100. Koupili jsme ho za tisíc korun. Byl v žalostném stavu a navíc bez výrobního štítku, takže jeho přihlášení na veteránské značky nepřipadalo v úvahu. Přesto jsem se rozhodl synovi jeho renovaci zafinancovat.
Nakonec mě ta legrace přišla na 50 000 korun.
Dnešní hodnotu motocyklu odhaduji na nějakých 20 000 korun.
„Tak to jste teda pěkně prodělali,“ říkáte si možná.
Kdepak, vážení. Vydělali jsme. A pořádně!
Sedmnáctiletý kluk se na tomto projektu naučil vyvařovat plechy, soustružit nová pouzdra, zadávat strojírenské zakázky, například renovaci čepu vidlice chromováním a následným broušením, a v neposlední řadě také kitovat a lakovat.
Generálkovat motory a vyplétat kola už uměl. To zvládl ve čtrnácti.
A tohle byl jen jeden z mnoha projektů, které od svého raného věku realizoval. Díky nim z něj postupně vyrostl skvělý mechanik, který nejen rozumí technice, ale také dokáže vzít nářadí do ruky a poradit si s problémem, nad kterým by mnozí jiní bezradně stáli.
Dnes je z něj vysokoškolsky vzdělaný konstruktér, zaměstnaný v automobilce Tatra Kopřivnice.
A já si troufám tvrdit, že právě ty staré motocykly sehrály v jeho životě významnou roli.
Těch padesát tisíc korun? Jedna z nejlepších investic, jaké jsem kdy udělal.
Ale vraťme se k Manetovi.
Jeho renovace byla skutečným dobrodružstvím. Skútr byl nekompletní, chyběly některé kryty a blinkry, chromované díly byly rezavé a revmaplechy tak pomačkané, že by je většina lidí bez váhání vyhodila do šrotu. Zkrátka vrak na odpis.
My jsme se ale rozhodli, že ho zachráníme.
S každým problémem jsme se poprali. Něco se muselo sehnat (už to bylo velké dobrodužství), něco opravit a něco vyrobit úplně znovu. Byla to spousta práce, hledání řešení, pokusů a občas i nezdarů. Ale právě v tom spočívalo kouzlo celé renovace.
A výsledek?
Dnes je Manet ozdobou naší malé sbírky historických motocyklů. Když se na něj podívám, nevidím jen pěkně zrenovovaný skútr. Vidím stovky hodin společné práce se synem. Vidím jeho první pokusy, chyby, úspěchy a postupně rostoucí sebevědomí.
A to jsou vzpomínky, které se za peníze koupit nedají.
Teď se ale konečně dostávám k hlavnímu důvodu, proč o tom všem píšu.
Rád bych totiž upozornil na fakt, že Manet je podle mého názoru neprávem opomíjený historický motocykl.
Manet je krásný, technicky zajímavý a především stále poměrně levný veterán.
Stačí se na něj podívat. Má elegantní tvary, působí robustně a přitom si zachovává osobitý šarm konce padesátých let. A co je důležité, není to jen motocykl na vystavování. Je na něm také velmi příjemné a pohodlné svezení.
Na svou dobu byl navíc technicky vyspělý. Uvědomme si, že se začal vyrábět v roce 1958. Už tehdy nabízel dynamospouštěč, tedy zařízení, které sloužilo současně jako dynamo i elektrický startér. A také směrová světla. To rozhodně nebyla v této kategorii motocyklů samozřejmost.
Manet se vyráběl ve dvou kubaturách. Původní S 100 měl motor o objemu 100 cm³, jeho nástupce S 125 pak 125 cm³. Výrobcem byly Povážské strojírny na Slovensku, které měly v rámci tehdejšího rozdělení výroby vyhrazeny motocykly do objemu 125 cm³. Vyšší kubatury tak připadly jiným výrobcům. Proto například známá Čezeta, lidově zvaná „Prase“, dostala motor o objemu 175 cm³.
Mohlo by se zdát, že stokubíkový motor bude na poměrně velký skútr slabý. Ale kdepak!
I stokubíková verze jezdí překvapivě slušně. Má čtyřstupňovou převodovku, takže se dá výkon motoru dobře využít. A co mě na Manetovi opravdu příjemně překvapilo, je jeho odpružení.
Ten skútr nádherně kopíruje terén.
Nerovnosti zvládá s přehledem a troufám si tvrdit, že v tomto ohledu je pohodlnější než mnohé klasické Jawy. Jízda na něm je zkrátka radost. Člověk se nikam nežene, pohodlně sedí, motor si spokojeně přede a krajina ubíhá kolem.
A ještě jednu přednost bych rád vyzdvihl. Manet má opravdu velké a pohodlné dvojsedlo.
To je důležitá informace zejména pro mladé veteránisty.
Představte si sedmnáctiletého kluka, který si vlastníma rukama zrenovuje krásný historický skútr. Vyleští chromy, nastartuje motor, posadí za sebe svou dívku a vyrazí na výlet.
A nemusí se bát, že až přijde první pořádný kopec, bude muset slečnu požádat, aby sesedla a pomohla tlačit. Jak by se mu to klidně mohlo stát na pionýru.
Manet si s takovou vyjížďkou poradí mnohem důstojněji.
A uznejte sami, není tohle pro mladého kluka docela pěkná představa?
Přesto o Maneta mezi veteránisty není zdaleka takový zájem jako o jiné československé motocykly.
Všichni chtějí legendární „Prase“, nebo klasické Jawy. Jejich ceny se dnes podle mého názoru vyšplhaly do nesmyslných výšin. Dokonce i obyčejné pionýry se prodávají za částky, nad kterými mi zůstává rozum stát.
A Manet?
Ten stojí tak trochu stranou zájmu.
Přitom je to podle mě mnohem zajímavější stroj než leckterý jeho slavnější a dražší souputník.
Věřím, že jeho čas ještě přijde. Že jednou veteránisté docení jeho krásu, technickou vyspělost i místo v historii československého motocyklového průmyslu. A že s tím poroste také jeho sběratelská hodnota.
Ale i kdyby ne, vůbec by mi to nevadilo.
Pro mladého člověka, který by chtěl proniknout do světa historických motocyklů, naučit se něco o mechanice a vlastníma rukama zrenovovat skutečného veterána, totiž neznám mnoho lepších možností.
Rozhodně bych mu dal přednost před předraženým pionýrem. Ten se mi ostatně nikdy příliš nelíbil ani vzhledově. A jeho slaboučký motor? Ten vás sotva uveze.
Manet je proti němu dospělá motorka. Pohodlná, elegantní a technicky zajímavá. Motorka, se kterou můžete vyrazit nejen na veteránský sraz, ale klidně i na romantický výlet ve dvou.
A když si pořídíte nějaký ten zanedbaný exemplář a pustíte se do jeho renovace, možná zjistíte totéž co my.
Že největší hodnotu veterána nemusí představovat částka, za kterou ho jednou prodáte.
Někdy je mnohem cennější všechno to, co se při jeho renovaci naučíte, a chvíle, které při ní prožijete.
Já jsem za padesát tisíc korun nekoupil motocykl za dvacet tisíc.
Koupil jsem synovi zkušenosti, které mu už nikdo nevezme.
A sobě (a možní i jemu) nádherné vzpomínky na společně strávené roky.
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