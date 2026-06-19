O jedné naklopené zatáčce
Všechno to začalo mnohem dříve. Někdy kolem mých třinácti let.
Po otci mi zůstala stará Jawa 250 z roku 1966. Dnes by se jí říkalo veterán. Tehdy to byla prostě stará motorka, která stála léta v koutě. Když otec dokončil stavbu domu, vytáhl ji ven. Byla rezavá, špinavá od malty a zmazaná od šmíru. Vypadala spíš jako kandidát na šrot než jako stroj, který by mohl znovu vyjet na silnici.
Pustili jsme se do práce.
Generálku motoru otec neuměl. A tak naše možnosti končily u seřízení předstihu a vyčištění karburátoru. Zato mě naučil něco jiného. Lakovat.
Dodnes si pamatuji kompresor, stříkací pistoli a vůni syntetické barvy. Žádný moderní akrylátový lak. Jen poctivá syntetika. A světe div se, dokázala své.
Motorku jsme nalakovali načerno. Výfuky a rámeček světla jsme nechali pod rukou nachromovat v Tatře Kopřivnice. Rezavá kola jsme natřeli červeně. Ať je to efektní.
Jenže byl tu ještě jeden problém.
Kdo zná Jawu Panelku, ví, jak vypadal její přední blatník. Pro mladého kluka na konci osmdesátých let to nebylo zrovna vrcholné ztělesnění sportovního designu. Vzali jsme tedy nůžky na plech a blatník ostříhali do střihu, který se nám zdál mnohem přijatelnější.
Pak jsme zvedli výfuky, podložili zadní tlumiče a vytvořili cosi mezi panelkou a endurem.
Bylo to nádherné.
Od třinácti let jsem na ní brázdil polní cesty, lesní stezky a louky v okolí. Každá vyjížďka byla dobrodružství. Každý nový kopec výzva.
Od sedmnácti let už jsem vyrazil i na silnici.
A právě tehdy přišla na řadu naše zatáčka.
Byla za vesnicí. Naklopená tak akorát, aby člověka lákala přidat plyn. Na našich strojích jsme do ní běžně najížděli stovkou.
Když si na to vzpomenu dnes, skoro tomu nechci věřit.
Jawa měla vychozené přední tlumiče. Zadní vidlice měla vůli. Brzdy byly otřesné. Pneumatiky rozhodně neodpovídaly tomu, co by si člověk představoval pod pojmem sportovní vybavení.
A přesto jsme si připadali jako závodníci.
Tehdy byla jiná doba. S určitou mírou pravděpodobnosti se dalo vyhnout policejním hlídkám. A tak jsme někdy jezdili stovkou i přes vesnici. Výfuky jsme měli také všelijak upravené, takže nás bylo slyšet na pořádnou vzdálenost.
Když se na to dívám zpětně, nejraději bych si za některé věci nafackoval.
Moc zodpovědné to nebylo.
Jenže mládí už takové bývá. Člověk si myslí, že je nesmrtelný. Že se mu nemůže nic stát. Že svět patří jen jemu.
Měli jsme štěstí.
A možná právě proto na tu dobu tak rád vzpomínám.
Ne kvůli rychlosti. Ne kvůli riskování.
Vzpomínám na chvíle, kdy jsme s kamarády sedlali staré stroje zděděné po otcích. Na výpravy po okolních vesnicích. Na cesty k přehradám, hradům a místům, která nám tehdy připadala vzdálená skoro jako jiný kontinent.
Vzpomínám na dobu, kdy jsme si motorky opravovali sami, kdy nám stačila plná nádrž, pár korun v kapse a volný víkend.
A dnes si uvědomuji ještě jednu věc. Ta motorka pro mě nebyla cenná jen proto, že jsem na ní prožil kus mládí. Byla cenná hlavně proto, že jsme ji s otcem společně zachránili. Když jsme stáli vedle sebe v garáži, brousili plechy, lakovali nádrž a skládali jednotlivé díly dohromady, netušil jsem, že si nevytvářím jen vztah k motorce. Vytvářím si vzpomínky na čas strávený s tátou.
Motorka už dávno není moje. Mládí je také pryč. Ale ty chvíle, kdy jsme společně vraceli život staré Jawě, mi nikdo nevezme.
A také jedna obyčejná naklopená zatáčka za vesnicí, kterou už dávno cestáři vyrovnali, a která mi dodnes připomíná, jak krásně bezstarostné umí být mládí.
Marek Ondračka
Za jak dlouho uroste sval
Kdo ví? A koho to vůbec zajímá, jak dlouho to trvá? No já myslím, že by to mělo zajímat každého, kdo o svou tělesnou schránku není zvyklý příliš pečovat.
Marek Ondračka
Dvojnásobná dávka emocí
Když máte dvojčata, na dvojnásobnou dávku emocí jste vlastně zvyklí. Všechno je dvakrát. Péče o batolata a pomoc s učením ve škole. Kupujete dvakrát stejně velké bicykly nebo lyže.
Marek Ondračka
Anglikánská církev
Dnes napíšu něco o Anglikánské církvi. Považuji za zajímavé, že král, který se potřeboval rozvést, aby se pokusil zplodit mužského potomka, se rozešel s křesťanskou liturgií a založil si vlastní náboženství.
Marek Ondračka
Populární hospodský
Můj děda byl hospodský a byl docela populární. Bylo to v době, kdy lidé dávali přednost hospodě před sledováním televize. Nevím, jestli ta doba byla v tomhle lepší nebo horší než je dnes.
Marek Ondračka
Smrt na traktoriádě
Tímto článkem reaguju na událost, která se nedávno stala. Na traktoriádě někde v Čechách spadl z traktoru malý chlapec a otec ho přejel.
|Další články autora
Jiřák po dvou a půl letech otevírá. Podívejte se, co změnila velká rekonstrukce
Náměstí Jiřího z Poděbrad, které je jedním z nejvýznamnějších a nejnavštěvovanějších míst v Praze,...
Nejen důchodci jezdí v Praze zdarma. Za MHD neplatí děti a tyto profese, výhody mají i někteří psi
Pražská MHD patří navzdory svému rozsahu k těm nejlevnějším v zemi, i tak může být nákup ročního...
Pražská muzejní noc 2026: Na Florenci se chystá videomapping zdarma, zahraje i Lake Malawi
Více než 60 muzeí, galerií a dalších kulturních institucí otevře své brány netradičně v nočních...
Koupání bez chloru v Praze: Vybrali jsme 5 míst, kde se zchladíte. Jedno je letos dokonce zdarma
Blíží se tropické počasí a proto je ten správný čas si připomenout, kde je v Praze to nejlepší...
Erekce v kanclu, „chlupatá“ vagína i britský fetiš. Netflix natočil tak trochu jiný romanťák
Klasická romantická blbina, takzvaný romcom, bez velkých překvapení. Tak popisuje většina kritiků i...
Na Pradědu dnes padl osmapadesát let starý teplotní rekord
Na nejvyšší hoře Jeseníků Pradědu dnes padl 58 let starý teplotní rekord, meteorologové tam...
Na čtyřech stanicích na Vysočině padl teplotní rekord, nejtepleji bylo v Třebíči
Na Vysočině dnes teploty převýšily dosavadní rekordy pro tento den na čtyřech stanicích včetně...
Na jižní Moravě padlo pět teplotních rekordů, v Lednici bylo 34 stupňů
Na pěti meteorologických stanicích v Jihomoravském kraji dnes odpolední teplota překonala dosavadní...
Zámek v Klášterci nad Ohří ožije hudbou: Na programu je Lenny, Svěcený i Piráti z Karibiku
Od 14. do 18. července ožije nádvoří novogotického zámku Klášterec nad Ohří již 22. ročníkem...
Prodej Ateliéru 1+kk 24 m2
Bratří Čapků, Uničov, okres Olomouc
1 619 000 Kč
- Počet článků 136
- Celková karma 9,53
- Průměrná čtenost 349x
Chci psát úvahy na různá témata. Zdraví, cvičení, duševní poruchy, bolesti zad, politika, historie, rodinné vztahy, láska, hudba, víra.
Hlavní cíl: Poučit mladší generaci.