O hlupym gizdovi

Byl kdysi jeden synek, kery se choval hlupě. O nim je dnešní članek. Je napsany v tym našim nařeču. Toš sem zvědavy esli mi budětě rozuměť.

Jak byl synek maly, to bylo všecko eště v pořadku. Moc nězlobil, hral si ze stavebnicami, jak všecky normalni děcka. Jak už byl trochu starši, začal hleděť na televizu. Malo se hybal a hleděl na ňu furt. Znamky ve škole měl ale dobre, bo něbyl uplně blby. Učiť se moc němusel. Na středni škole to ale bylo horši. Učeni bylo vice, a tak znamky začaly byť horši. A přibyly dalši zajmy.

Furt by enem baraboval a lital za babami na motorce namisto teho, aby se lepši učil. Jak dodělal středni školu, šel na vysoku. Na tu strojni v Ostravě, bo na ňu se šlo dostať aji bez přijmaček. Moc dluho tam ale něvydržel. Malo se učil a namisto do školy chodil do hospody. Po prvnim semestru, kery zrobil ani sam něvěděl jak, se na školu vyflaknul a šel do rachoty. Prvni se něchal zaměstnať u Zemanka. To byl zamečnik. Natiral, brusil, řezal, co bylo třeba. Enem chechtaku dostaval malo. Toš se brzo ze Zemankem rozlučil a šel na lepši. K zednikum. Tam sice tež robil helfra, ale chechtaku bylo vic. Robota ho bavila. Robil všecko možne. Mišal maltu a beton. Smykal to v kyblach po lešeni. Zednikum podaval všecko, co bylo třeba. Byl takova jejich podržtaška. Robil to všecko moc rad. Na fajront musel dycky všecko pořadně umyť. Šufan, kelňu, hobel, kalfas aji garbovňu, když už byla prazdna. Úkoly byly pestre. Raz přivezli Tatru hliny a on dostal přikaz, aby lopatu tu hromadu rozhazal do roviny. Robota na cely děň. Toš take to tenkrat na stavbě bylo.

Po čase synek zjistil, že na živobyti moc chcechtaku něma, a že robiť cely život podržtašku něchce. Toš začal patrať po jakesi škole, kaj by se upichnul. Měl štěsti. Jedna taka sukromna škola se zrovna otvirala. Stavebni podnikatel se jmenovala a trvala dva roky. Toš se na ňu přihlasil a vzali ho.

Už byl dost ponaučeny a přestal barabovať. Učil se pilně a školu zrobil. Aji s babami to tenkrát začal mysleť važně. Už za nimi enem tak nělazil, ale našel si jednu, do kere se fakt zamiloval. Aji kvuli ni se tenkrat změnil. Přestal aji kuřiť. Na škole začal potem robiť učitela v pruběhu civilni služby. Pozdějši šel znova na vysoku školu. Ekonomicku. Tam ho naučili robiť aji s počitačami. Spojil si dva ročniky dokupy, takže měl studium o rok kratši. Vysoku ekonomicku zrobil a stal se z něho inženyr. Ze svoju lasku se oženil. A tak přestal byť hlupy.