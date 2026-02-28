Neuvěřitelný příběh
Včera po práci jsem se vracel ke svému autu. Tedy nebylo to moje auto, ale byl to červený Roomster, který jsem si půjčil od svých rodičů. Auto jsem parkoval v bytové zástavbě podél ulice Anenská ve Frýdku-Místku. Lidé, kteří zde parkují v průběhu své pracovní doby, se zde střídají s lidmi, kteří v této zástavbě bydlí.
Auta zde parkují kolmo k vozovce v pásu dlouhém několik set metrů.
Pokaždé musím chvilku přemýšlet, abych si vzpomněl, kde přesně jsem auto zaparkoval.
Včera jsem šel celkem najisto. Auto jsem bez problémů našel. Zmáčknu klíček a otvírám dveře, abych nastoupil. Když jsem to udělal, zarazil jsem se. To přece nejsou potahy sedaček, které znám. Zavírám dveře a kontroluju, do jakého auta se to vlastně dobývám. Červený Roomster, ale ne můj. Úplně cizí. Jiné poklice, jiný nárazník, prostě auto někoho úplně jiného. „Jak to, že je auto otevřené? Asi někdo zapomněl zamknout a já náhodou šáhnul na kliku.“ Říkám si. Je to teda pořádná náhoda, ale budiž. Zapnul jsem mozek, abych si vzpomněl, kde jsem ráno vlastně zaparkoval. Vzpomněl jsem si. Bylo to asi o 60 metrů dál.
Vypravil jsem se ke svému vozu. U něj jsem objevil něco, čemu jsem věřil jen opravdu stěží. U auta stála bledá žena dotazující se mě: „To je vaše auto?“ „Víte já jsem do něj omylem nasedla a zjistila jsem, že to není moje auto. Už jsem chtěla volat na policii, že jsem otevřela nějaké cizí auto.“
Chápete co se stalo? Ta žena si spletla svoje auto s mým. Ve stejný okamžik, jako jsem to já udělal u jejího auta, zmáčkla klíček a pokusila se ho otevřít. Na vzdálenost cca 60 m, ale otevřela svoje auto, čímž mi umožnila, abych se do něj dobýval. Stejně tak já jsem otevřel své auto, u kterého stála ona, dávala si do něj kabelku a chystala se odjet k domovu.
Nikdy v životě jsem takovou neuvěřitelnou náhodu nezažil. Ještě teď mě mrazí, když si na to vzpomenu.
Marek Ondračka
Jak jsem se učil otcem býti
To, co vám dnes popíšu, nemám z vlastní hlavy. Hlavní myšlenku, kterou se budu snažit rozvinout, mi kdysi sdělil jeden věhlasný dětský psychiatr. A měl velkou pravdu.
Marek Ondračka
Soužití generací - funkční model, který jsme zapomněli
Jsem velkým propagátorem společného soužití generací. Mladá rodina a jejich rodiče pod jednou střechou v oddělených bytových jednotkách, ale v jednom domě.
Marek Ondračka
Když Jak je důležitější než Co III. - Hudba
Nikdy v historii lidstva nebyla hudba tak dostupná jako dnes. Máme ji všude. V kapse, v autě, v telefonu, na každé párty, na každé rodinné oslavě.
Marek Ondračka
Jak se má správně zakládat nová politická strana?
Zakládání nové politické strany je u nás zvláštní disciplína. Na jedné straně je to prezentováno jako spontánní občanský akt, na straně druhé jako profesionální operace připomínající launch nadnárodní firmy.
Marek Ondračka
Taky hledáte chybu vždy jen u sebe?
Jsou lidé, kteří v každém konfliktu automaticky hledají chybu především u sebe. Ne proto, že by byli slabí nebo si nevážili sami sebe, ale proto, že jsou citliví, empatičtí a chtějí žít v souladu s ostatními.
|Další články autora
Snowboarding na ZOH 2026: Zazářila Maděrová, radost Čechům udělala i Adamczyková. Co další?
To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V...
ZOH: Poslední den her se na start postaví i dvě Češky, závěrečný ceremoniál se koná ve Veroně
Zimní olympijské hry 2026 jdou do finále. Největší sportovní svátek roku má na programu už jen...
Matějská pouť láká i na Cyklon. Svět ale obdivuje rekordní horskou dráhu v poušti
Na pražském Výstavišti startuje další ročník Matějské pouti. K jejím stálicím patří legendární...
Asia Express přehledně: Vysílací dny, výzvy i kompletní přehled soutěžících
Extrémní cestování, silné emoce a boj s vlastními limity. Do Česka míří celosvětově úspěšná reality...
Na Dvorecký most vyjela první tramvaj. V zákulisí se už mluví o přesném datu otevření
Dnes se nad Vltavou odehrál historický okamžik. Trať na novém Dvoreckém mostě otestovala měřící...
USA a Izrael zahájili vojenskou operaci proti Íránu. Útoku předcházela neúspěšná jednání
Izrael a Spojené státy zahájili vojenskou operaci proti Íránu. Premiér Benjamin Netanjahu hovoří o...
Policie našla tělo pohřešované seniorky z Kroměřížska, úmrtí prověřuje
Tělo seniorky našli policisté nedaleko jejího bydliště na Kroměřížsku. Žena byla pohřešovaná od...
OBRAZEM: Rok katastrofy v Hustopečích. Benzen je stále měřitelný všude
Rok po největší benzenové katastrofě v Evropě vybírá iDNES.cz fotky nejen z hašení požáru, ale z...
Vzhůru na náplavky! V covidu to bylo útočiště a lidé sem chodí rádi. Často je to tady hlava na hlavě
Promenády kolem vltavský břehů v centru Prahy se staly už samozřejmým cílem procházek obyvatel i...
Stavební pozemek s výhledem do přírody a stavebním povolením Bělá, Nová Pec
Nová Pec, okres Prachatice
3 390 000 Kč
- Počet článků 113
- Celková karma 10,09
- Průměrná čtenost 381x
Chci psát úvahy na různá témata. Zdraví, cvičení, duševní poruchy, bolesti zad, politika, historie, rodinné vztahy, láska, hudba, víra.
Hlavní cíl: Poučit mladší generaci.