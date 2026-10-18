Neúprosný zákon nabídky a poptávky
Když vám v obchodě zdraží potraviny, je to nepříjemné. Představují základní lidské potřeby, a tak se zdražování dotkne každého. Když zdraží energie, je to totéž v bledě modrém. Přesto je toto neustálé navyšování cen jakési plíživé. Člověk si na ně v podstatě zvykl. Prostě mu po výplatě zůstane na účtu o něco méně peněz než dříve.
A život jde dál.
Zajímavé ovšem je, co toto zdražování dělá s poptávkou. U základních potravin a energií toho příliš nezměníme. Jíst musíme, svítit a topit také. Jenže v supermarketech lidé nenakupují pouze základní potraviny. Kupují i spoustu věcí, které si, jak se říká, dopřejí.
A co vidíme? Parkoviště před supermarkety jsou plná. Obchodní centra praskají ve švech. Alespoň při běžném pozorování se nezdá, že by se lidé nějak dramaticky omezovali.
K tomu se přidávají drahé pohonné hmoty. Jejich ceny dokážou během krátké doby výrazně vyskočit. A co to udělá s poptávkou?
Všimli jste si někdo, že by po silnicích jezdilo výrazně méně aut? Že by se lidé hromadně přesunuli do autobusů a vlaků? Že by parkoviště před obchodními centry začala zet prázdnotou?
Já tedy ne.
A teď mi někdo řekněte, proč by vlastně měly tyto komodity zlevňovat.
Existuje totiž jeden neúprosný ekonomický zákon. Zákon nabídky a poptávky. Pokud jsou zákazníci ochotni za určité zboží zaplatit požadovanou cenu, nemá prodávající příliš důvod ji snižovat. Samozřejmě do cen promlouvají také výrobní náklady, konkurence a řada dalších faktorů. Ale ochota zákazníka zaplatit je nesmírně důležitá.
Teprve když se drahé zboží přestane prodávat, začne být na jeho cenu vyvíjen skutečný tlak.
A právě tady vidím jeden z našich problémů.
Nadáváme na drahotu, ale nakupujeme dál.
Bydlení za cenu celoživotního otroctví
Je tady ještě jedna oblast, kde se zákon nabídky a poptávky projevuje obzvlášť tvrdě. Výstavba a bydlení.
Mladí lidé chtějí co nejdříve bydlet sami. A já jim to vůbec nemám za zlé. Je to naprosto přirozená touha. Jenže za její splnění dnes platí cenu, která mi připadá až neuvěřitelná.
Podepisují hypotéky s velmi tvrdými podmínkami a zadlužují se na celá desetiletí. Zavazují se splácet částky, které jim významně omezí životní možnosti. Stačí přitom ztráta zaměstnání, vážnější nemoc nebo rozpad vztahu a rodinný rozpočet se může ocitnout v troskách.
Úrokové sazby hypoték v minulých letech prudce vzrostly. A přestože základní úrokové sazby České národní banky později klesaly, hypotéky nezlevňovaly tak rychle, jak by si lidé přáli.
Proč?
Protože cenu peněz neurčuje pouze základní sazba centrální banky. Rozhoduje také cena dlouhodobých zdrojů, riziko, konkurence mezi bankami a samozřejmě poptávka po úvěrech.
A právě poptávka mě zajímá.
Lidé si totiž hypotéky berou dál. Staví rodinné domy, kupují byty, rekonstruují. Bytové domy se zateplují, mění se okna, opravují střechy. Stavební firmy mají stále co dělat, i když samozřejmě ne všechny a ne všude.
A tak se ptám: Proč by měly ceny stavebních prací a materiálů výrazně klesat, pokud je zákazníci za současné ceny stále kupují?
Samozřejmě existují i další příčiny vysokých cen. Energie, doprava, mzdy, nedostatek pracovníků, výrobní náklady. Jenže dokud je trh ochoten vysoké ceny akceptovat, tlak na jejich snižování zůstává omezený.
Každý jen říká: „Je to hrozné. Nikdo neví, kdy se to zastaví.“
Já mám alespoň část odpovědi.
Až za ty předražené ceny přestaneme nakupovat. Až stavební výroba výrazně ochladne. Až dodavatelé začnou bojovat o zákazníky.
Tehdy vznikne skutečný tlak na zlevňování.
Ale ani tehdy není jisté, že se ceny vrátí tam, kde byly před několika lety.
Pozemky a byty. Kam až to může zajít?
Podobné je to s cenami bytů a stavebních pozemků.
Ještě před několika desetiletími bylo možné pořídit stavební parcelu za částku, která by dnes v některých lokalitách nestačila ani na její oplocení. Dnes se pozemky prodávají za miliony. A ceny bytů? Ty se v mnoha lokalitách vzdálily možnostem běžně vydělávajících lidí.
Při pohledu na dlouhodobý vývoj mám někdy pocit, že ceny nerostou v procentech, ale téměř exponenciálně.
A proč by nerostly?
Lidé je za tyto ceny kupují.
Někdo z vlastních úspor, někdo s pomocí rodičů, jiný na hypotéku, kterou bude splácet až do důchodu.
Že se tím zavazuje k jakémusi celoživotnímu finančnímu otroctví? Z jeho pohledu často nemá jinou možnost. Bydlet někde musí. A když bude čekat, může se stát, že za pár let bude nemovitost ještě dražší.
Tady vzniká začarovaný kruh.
Lidé kupují drahé nemovitosti ze strachu, že budou ještě dražší. A právě tímto nakupováním pomáhají udržovat vysokou poptávku, která ceny žene vzhůru.
Do toho vstupuje omezená nabídka stavebních pozemků, zdlouhavé povolování staveb a nedostatečná výstavba v atraktivních lokalitách. Není to tedy jen vina kupujících.
Přesto mě znepokojuje něco jiného.
Kam až to celé povede?
Co se stane, pokud významnější část mladých rodin přestane být schopna své závazky splácet? Co když přijde hospodářská recese, zvýší se nezaměstnanost a lidem začnou chybět peníze?
Vysoké zadlužení nemusí představovat problém v době prosperity. Jeho skutečná nebezpečnost se ukáže až ve chvíli, kdy se ekonomice přestane dařit.
A právě z toho mám obavy.
Německo jako cenový vzor?
Existuje ještě jedno hledisko, které podle mého názoru ovlivňuje vývoj našich cen. Jsou to ceny v okolních státech, především v Německu.
Německo je bohatší země s vyššími mzdami. V některých oblastech jsou tam vyšší i životní náklady. Jenže rozdíly v cenách mnoha výrobků a služeb se postupně zmenšují. Někdy dokonce zjistíme, že za určité zboží zaplatíme v českém obchodě více než v německém.
Také ceny stavebních pozemků se v některých českých a německých lokalitách dostávají na srovnatelnou úroveň. Přestože příjmy obyvatel zůstávají výrazně rozdílné.
A tady vidím další problém.
Máme nižší mzdy, ale v mnoha případech se přibližujeme západním cenám.
Jak dlouho to může fungovat?
Podle mého názoru bude tento vývoj vytvářet stále silnější tlak na zaměstnavatele. Lidé budou požadovat vyšší mzdy, protože z těch současných jednoduše nebudou schopni pokrýt své rostoucí životní náklady.
A zaměstnavatelé?
Budou muset přidávat. Jinak jim zaměstnanci odejdou nebo nové vůbec neseženou.
Jenže zvýšení mezd znamená také zvýšení nákladů. A ty se firmy budou snažit promítnout do cen svých výrobků a služeb.
A jsme zase na začátku.
Vyšší ceny, vyšší mzdy, vyšší náklady a opět vyšší ceny.
Samozřejmě to není nekonečný automatický proces. Do hry vstupuje produktivita práce, konkurence, zahraniční obchod i kupní síla obyvatel. Ale tlak na další zdražování může být značný.
Kdy se to zastaví?
Přiznám se, že odpověď neznám.
Možná se postupně přiblížíme cenové i mzdové úrovni našich západních sousedů. Možná růst produktivity umožní zvyšovat mzdy, aniž by se stejně rychle zvyšovaly ceny. Možná se podaří zrychlit výstavbu a zvýšit nabídku bydlení.
A možná nás čeká období hospodářského ochlazení, které poptávku omezí způsobem, jaký bychom si rozhodně nepřáli.
Jedno ale vím.
Nemůžeme očekávat, že budou obchodníci, výrobci, stavební firmy a developeři dobrovolně snižovat ceny jen proto, že se nám zdají vysoké.
Dokud bude dostatek zákazníků ochotných požadovanou cenu zaplatit, nebude žádný důvod.
Marek Ondračka
Anglie 92 - 7. díl
V minulém díle jsme skončili poblíž Norimberka u polského řidiče malého třídveřového auta, kterému se nedaleko nás porouchal vůz. Chvíli se v něm vrtal a nakonec se mu ho podařilo vlastními silami opravit.
Marek Ondračka
(I)racionální chování spotřebitelů
Dnes to bude o automobilech. Nejdříve se ale podíváme na to, jak to bylo s plazmovými a LCD televizemi.
Marek Ondračka
Až jednou Lenny a Cocotte Minute vyprodají Letňany
Tito dva interpreti patří mezi mé velké oblíbence. Na české hudební scéně nejsou žádnými nováčky, i když Cocotti už toho mají za sebou podstatně více. Oba představují trochu jiný hudební svět, ale jedno mají společné.
Marek Ondračka
Petřička 50
Jak je mým zvykem, prezentuji na tomto místě články, které se váží k významným událostem naší rodiny. Mí čtenáři tak mají možnost nakouknout pod pokličku našeho soukromí.
Marek Ondračka
Anglie 92 - 6. díl
V minulém díle jsme dorazili do Německa. To nás přivítalo prostřednictvím policejní hlídky, která nás vyhnala z dálnice.
|Další články autora
Zemřel Jiří Štěpnička. Hrál v Národním i Gottwalda, namluvil Forda či Douglase
Filmový a divadelní herec Jiří Štěpnička zemřel ve věku 79 let. Dlouholetý člen Národního divadla...
„Pokutu jsem moc neřešil.“ Muž včera vylezl na Liblice, dole čekali policisté a hasiči
Nejvyšší stavba v Česku ještě stojí, ale už zhasla. Zatímco se Liblice připravují na demolici,...
Výsledky voleb v Praze: Hnutí STAN vyhrálo volby do pražského magistrátu. Senátory čeká 2. kolo
Volební místnosti se v sobotu po 14. hodině uzavřely. Pražané tak rozhodli o budoucím vedení...
Žvýkačky u pokladny už nestačí. Obchody kvůli samoobslužným pokladnám mění strategii
Znáte to: stojíte u pokladny a na poslední chvíli hodíte do košíku balíček žvýkaček nebo...
Legendární hotel Medlov málem uhnil. Teď do něj lidé vozí poklady a vracejí mu život
Z taneční školy a realitního byznysu až k hotelu, který zachraňují kus po kuse. Klára a Jan...
Muž s nožem vyhrožoval na náměstí ve Dvoře Králové, hrozí mu tři roky vězení
Policie šetří případ, kdy dvaatřicetiletý muž podle dosavadních informací vyhrožoval na náměstí ve...
Pomoc zkoušenému Zátoru. Řeka Opava se rozdělí do ramen, získá širší koryto i tůně
Rozšíření i o několik desítek metrů, rozramenění řeky a také tůně a štěrkoviště budují stavbaři v...
Zdraví v jedné sklenici? Zelené nápoje jsou hitem, jejich účinky ale mají své limity
Ráno matcha latté, po cvičení smoothie s moringou a večer třeba sklenice mladého ječmene. Ještě...
Až 90 hasičů bojovalo s požárem stodoly a domu. Vyhlásili třetí stupeň poplachu
Hasiči v Babicích nad Svitavou na Brněnsku v neděli od časných ranních hodin bojovali s rozsáhlým...
- Počet článků 185
- Celková karma 9,97
- Průměrná čtenost 318x
Chci psát úvahy na různá témata. Zdraví, cvičení, duševní poruchy, bolesti zad, politika, historie, rodinné vztahy, láska, hudba, víra.
Hlavní cíl: Poučit mladší generaci.
Oblíbené knihy
- Labyrint pohybu