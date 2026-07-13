Nemoci duše
Duševně nemocný člověk může působit jako někdo zlý, sobecký, agresivní nebo jen protivný. Může být výbušný, vztahovačný, nedůvěřivý nebo nepříjemný na své okolí. Lidé si pak často řeknou: „To je ale hrozný člověk.“ Jenže někdy za tím nemusí být špatný charakter, ale nemoc.
Ne vždy se přitom jedná o konkrétní psychiatrickou diagnózu. Někdy člověka změní samotný život. Chronické bolesti, vážná tělesná nemoc, stáří, samota nebo ztráta životních jistot dokážou člověku vzít radost ze života. Když někoho každý den něco bolí, nemůže dělat to, co měl celý život rád, a jeho svět se postupně zmenšuje, není divu, že se přestane usmívat. Nálada se může měnit, člověk bývá podrážděný a uzavřený. A někdy se z tohoto stavu může rozvinout skutečné psychické onemocnění.
Na duševních nemocech je zrádné to, že bývají skryté. Člověk vypadá zdravě. Chodí do práce, řídí auto, stará se o domácnost. Přesto může prožívat těžké psychické potíže, o kterých jeho okolí nemá ani tušení.
Mám souseda. Je to velmi zručný člověk a výborný odborník na počítače. Přesto svým chováním obtěžuje téměř všude, kde se objeví. Většího protivu byste hledali jen těžko. Kdysi, když s manželkou dokončili stavbu domu, pozvala si domů své kolegy z práce, aby jim nový dům ukázala. On se vrátil z práce, rozhlédl se po místnosti a prohlásil: „Co tady děláte? Nikdo vás nezval. Vypadněte!“
Nevím, proč se tak chová. Neznám jeho zdravotní stav ani jeho životní příběh. Je možné, že je prostě jen nepříjemný člověk. Stejně tak je ale možné, že za jeho chováním stojí psychické potíže, se kterými bojuje. To nemohu vědět.
Zažil jsem ale mnoho situací, kdy svým jednáním psychicky zranil lidi kolem sebe. Obtěžuje na společných akcích, na zájezdech i při běžném setkávání. A právě v takových chvílích si říkám, že možná není nejlepší odpovědí zlobit se na něj.
Pokud existuje alespoň možnost, že za podobným chováním stojí nemoc, pak bychom se měli pokusit zachovat nadhled. Neznamená to schvalovat hrubost nebo si nechat ubližovat. Znamená to nebrat si všechno osobně. Někdy je nejlepší nereagovat, neeskalovat konflikt a uvědomit si, že ten člověk možná vede boj, o kterém nic nevíme.
Sám mám zkušenost s psychickým onemocněním a dobře vím, jak dokáže změnit myšlení i chování člověka. Právě proto jsem se naučil být v podobných situacích opatrnější ve svých soudech. Ne každý protivný člověk je duševně nemocný. Ale stejně tak ne každý duševně nemocný člověk je zlý.
Možná bychom si všichni měli častěji připomenout jednu jednoduchou větu: Nevíme, jaký boj právě svádí člověk, který stojí před námi. A někdy právě tato myšlenka stačí k tomu, abychom místo odsouzení zvolili trochu více pochopení.
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