Nejlépe hodnocený dodavatel energií
Nesnáším už samotný princip tohoto takzvaného trhu. Elektřina má jednoho výrobce, plyn jednoho centrálního dodavatele, ale každý zákazník za ně platí jinou cenu. Uměle jsme vytvořili trh s překupníky, kteří s energiemi obchodují, vytvářejí nejrůznější tarify, produkty, akční nabídky a neveřejné ceníky. A tak máme úžasnou možnost si dodatele vybrat. Vybrat si cenu, která je za každých okolností navýšena o zbytečně velkou obchodní marži.
To, co mě na celém systému rozčiluje nejvíce, je způsob stanovování cen.
Představte si babičku, která přijde na pobočku svého dodavatele prodloužit smlouvu. Celý život poctivě platí, nikomu nic nedluží a o nějakých internetových srovnávačích nemá ani ponětí. Co dostane? Nabídku, která má k té nejvýhodnější pořádně daleko.
Chcete dobrou cenu? Musíte bojovat!
Sednout k internetu, prostudovat kalkulačky, porovnat nabídky, zavolat konkurenci, vyplnit formuláře a nejlépe rovnou požádat o změnu dodavatele.
A pak se stane zázrak.
Ozve se váš původní dodavatel. Ten, u kterého jste třeba dvacet let. A najednou to jde! Najednou vám nabídne podstatně nižší cenu.
Takže ono to šlo celou dobu?
Proč jste mi ji nenabídli rovnou? Proč musím podepsat smlouvu u konkurence, abych dostal cenu, kterou jste mi mohli účtovat už dávno? Co je tohle za obchodní morálku?
A pak jsou tady ty slavné neveřejné ceníky.
Kolikrát už jsem slyšel: „Já mám cenu z neveřejného ceníku. Mám tam známého a ten mi vyjednal speciální podmínky.“
No hnus fialový!
Jeden zákazník platí víc, druhý méně. Ne proto, že by odebíral jinou elektřinu, ale protože je průbojnější, informovanější nebo má někde známého.
A kdo na to doplácí? Především ti, kteří se neumějí bránit. Senioři, méně vzdělaní lidé nebo prostě jen ti, kteří mají jiné starosti než neustále sledovat ceny energií.
A nyní se dostávám k tomu, co mě přimělo napsat tento článek.
Nedávno jsem v rádiu zaslechl reklamu na jednoho dodavatele energií. Jeho jméno mi nic neříkalo. Reklama byla pojata jako rozhovor.
„Jak jste to dokázali, že jste nejlépe hodnocený dodavatel energií na trhu?“ ptá se jeden člověk.
„To víte, máme skvělou apku,“ odpovídá zástupce společnosti.
A bylo to.
Musím přiznat, že mě tato reklama skutečně zaujala. Ovšem zřejmě poněkud jinak, než její tvůrci zamýšleli.
Nejlépe hodnocený dodavatel energií?
Kdo ho hodnotil? Kdo rozhodl, že právě tato společnost je nejlepší? Nějaký internetový portál? Spotřebitelská organizace? Nebo snad Energetický regulační úřad?
A podle jakých kritérií?
Podle ceny elektřiny? Podle ceny plynu? Podle férovosti smluvních podmínek? Podle počtu stížností zákazníků?
Nebo podle toho, jak hezky vypadá jejich mobilní aplikace?
Právě ta poslední možnost mě pobavila nejvíce.
Máme skvělou apku!
No to je tedy úspěch!
Já totiž od dodavatele energií žádnou úžasnou aplikaci nepotřebuji. Nepotřebuji barevné grafy, animace ani možnost sledovat na mobilu, kolik jsem včera spotřeboval kilowatthodin.
Já chci především elektřinu a plyn za rozumnou cenu. A chci, aby se mnou dodavatel jednal férově.
Samozřejmě nevylučuji, že dotyčná společnost v nějakém hodnocení skutečně uspěla. Třeba má opravdu nejlepší aplikaci na trhu. Třeba ji zákazníci hodnotí pěti hvězdičkami.
Ale pak bych rád věděl, kdo ji hodnotil, kolik lidí se hodnocení zúčastnilo a co vlastně hodnotili.
Protože prohlásit se v reklamě za nejlépe hodnoceného dodavatele energií bez srozumitelného vysvětlení, o jaké hodnocení jde, považuji za pořádnou drzost.
Vytváří to totiž dojem, že někdo nezávislý, fundovaný a všeobecně uznávaný porovnal jednotlivé dodavatele a dospěl k závěru, že právě tento je nejlepší.
A přitom se třeba jen několik stovek zákazníků vyjádřilo, že se jim dobře ovládá aplikace.
Nevím. A právě to mi vadí.
Na současném trhu s energiemi už člověk musí být skoro profesionálním vyjednavačem, aby neplatil zbytečně moc. Musí si hlídat konec fixace, sledovat ceníky, porovnávat nabídky a dávat pozor, co podepisuje.
A do toho na něj z rádia promlouvá nejlépe hodnocený dodavatel energií se svou báječnou apkou.
Možná jsem staromódní, ale já bych raději slyšel jinou reklamu.
„Všem našim zákazníkům nabízíme stejnou, férovou cenu. Nemáme žádné tajné ceníky, žádné podpultové nabídky a dlouholeté zákazníky si vážíme natolik, že jim nemusíme vyhrožovat konkurencí, aby dostali slušné podmínky.“
Takovou reklamu bych si rád poslechl.
A možná bych se stal i jejich zákazníkem.
Jenže mám obavu, že na takovou reklamu si ještě dlouho počkáme.
Marek Ondračka
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