Návrh na řešení bytové krize
Nevím, proč s podobnými návrhy některá z nich nepřišla. Proč tomu tak je se jistě dozvím ve vašich komentářích. Už teď se na ně těším. Hlavně na ty, kde mi budete tvrdit, že není nutné nic regulovat, protože vše zařídí sama od sebe neviditelná ruka trhu.
O tom, že je v našem státě bytová krize snad nemusíme polemizovat. Bytů je málo a ty, které se na trhu vyskytují, jsou tak předražené, že na ně dosáhne málokdo. Mladí lidé to řeší předraženými hypotékami a zavazují se k vysokým platbám do pozdního věku, jen aby měli kde bydlet. Sám mám doma dva mladé lidi, kteří by rádi co nejdříve vylétli z hnízda, takže jsou tyto otázky u nás teď dost aktuální.
Tak se do toho dáme. Tak za prvé si vyjmenujeme sociální nespravedlivosti, kterých se trh dopouští v bytové otázce. Za prvé je to vysoká cena bytů. Poptávka ji vyšroubovala do nebeských výšin. A to mi přijde nespravedlivé. Jak je to možné, že člověk, který před deseti lety koupil byt za 1,5 mil. Kč, jej dnes prodává (a také bez problému prodá) za 4,5 mil. Kč? Vývar 3 mil. Kč za deset let? To je tedy nespravedlnost č. 1.
Nespravedlnost č. 2 je vysoká cena hypoték. Cena hypoték vystřelila vzhůru díky covidové epidemii, která způsobila obrovskou míru inflace. Na ní reagovala ČNB zvýšením úrokových sazeb. Úrokové sazby hypoték je následovaly. Inflace je už dávno na rozumné úrovni okolo 3%. Úroková sazba ČNB také. Na spořicích účtech vyděláte dnes houby. Stejně jako před Covidem. A úroky hypoték? Drží se stále vysoko. Opět funguje vysoká poptávka. A tak si banky pěkně mastí kapsy, zatímco běžní občané, kteří chtějí bydlet ve svém, se zavazují k vysokým splátkám do svého pokročilého věku.
To není správné. V reálném socialismu, ve kterém dnes žijeme (státě ve kterém je pokročilá míra regulace) by takové excesy neměly být tolerovány. A tak navrhuji následující:
- Daň z příjmu z hypoték, které by zatížily banky a odčerpaly nespravedlivě získané prostředky.
- Daň z prodeje nemovitého majetku existuje. Nicméně bych ji výrazně navýšil a zrevidoval podmínky osvobození. Tak by se příjmy do státní pokladny plynoucí z těchto nepřiměřených zisků zvýšily.
- Získané prostředky bych poskytl mladým lidem jako novomanželské půjčky určené na podporu bydlení. Ano, jsem fanouškem klasických sezdaných párů. Takže lidi žijící na hromádce by měli smůlu.
Tak co na to říkáte? Přijde vám to přitažené za vlasy? Nebo jsem udeřil hřebíček na pověstnou hlavičku?.
Marek Ondračka
- Počet článků 101
- Celková karma 12,64
- Průměrná čtenost 399x
Chci psát úvahy na různá témata. Zdraví, cvičení, duševní poruchy, bolesti zad, politika, historie, rodinné vztahy, láska, hudba, víra.
Hlavní cíl: Poučit mladší generaci.