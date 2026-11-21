Muslimská Evropa
I já tedy přispěji k této rozjitřené diskusi..
Evropa má svou kulturu, své tradice a své hodnoty. A kdo zde chce žít, musí je respektovat.
Nestačí o tom pouze mluvit. Je třeba přijmout konkrétní zákony a důsledně je vymáhat. Proč? Protože čelíme velkému ohrožení. Je známo, že ne každý muslim je terorista. Ale nezapomeňme, že skoro každý terorista je muslim.
Žádné náboženské zahalování ve školách a na úřadech
Začal bych oblékáním.
Osobně bych zákonem zakázal nošení hidžábů, nikábů a dalších náboženských šátků ve školách a na úřadech. Stejně tak bych zakázal celotělové zahalovací plavky na veřejných koupalištích.
Proč?
Protože takové oblékání považuji za neslučitelné s evropskou tradicí a proto, že i takový nikáb je pro mě symbol nebezpečných postojů a agresivity. Hákový kříž je také symbol, který zakazujeme, tak proč by to nešlo s nikábem?
Nechci, aby se v evropských školách prosazovaly náboženské zvyklosti, které podle mého názoru symbolizují podřízené postavení žen a další pro mě neakceptovatelné postoje.
Vím, že některé muslimské ženy nosí šátek dobrovolně. To ale nemění můj názor, že společnost má právo stanovit pravidla oblékání v určitých veřejných prostorách.
Zvlášť když toto zahalování je předvojem agresívního chování vůči tradičním evropským hodnotám.
A tato pravidla mají být závazná.
Nikdo přece nikoho nenutí, aby v Evropě žil. Pokud někomu naše zákony a způsob života nevyhovují, může se rozhodnout žít jinde.
Náboženský extremismus trestat stejně důsledně jako fašismus
Druhou věcí jsou nenávistné verbální projevy.
Pro islamistické radikály jsme my, nemuslimové, bezvěrci. Někteří extremisté dokonce otevřeně hlásají, že si zasloužíme smrt.
Takové projevy bych bez milosti trestal. Jak? No zavřel bych je. Ale to nestačí. V kriminálu dostanou byt a stravu a po čase odejdou ještě více radikalizovaní. Co je ale opravdu zabolí je odebrání štědrých dávek. To už je přinutí k zamyšlení.
Stejně jako trestáme propagaci nacismu a některé projevy fašismu, musíme trestat také veřejné vyzývání k násilí ve jménu islámu.
Žádné výmluvy na náboženskou svobodu. Žádné omlouvání tím, že jde o jinou kulturu.
Kdo vyhrožuje zabíjením lidí kvůli jejich náboženství nebo nevíře, musí počítat s trestním postihem.
A je mi úplně jedno, zda takové výhrůžky pronáší muslimský kazatel, neonacista nebo kdokoliv jiný.
Zákon musí platit pro všechny stejně.
Zakázat pálení listí dokážeme. Tak proč ne toto?
Nedávno náš stát zakázal spalování biologického odpadu na zahradách. Nemůžeme tedy jen tak pálit shrabané listí nebo klestí, kterého se chceme zbavit. Pomalu budeme mít zakázané topit mokrým dřevem či hnědým uhlím.
Zákonodárci rozhodli a hotovo.
Občan se musí přizpůsobit.
A já se ptám: proč jsme schopni přijmout takto jednoznačný zákaz v případě pálení listí, ale v otázkách náboženského zahalování nebo projevů extremismu najednou hledáme tisíc důvodů, proč něco nejde?
Ano, svoboda náboženství je základním právem. Jenže žádné právo není absolutní. Stát může některé jeho projevy omezit, pokud k tomu má legitimní důvod a postupuje v mezích ústavního pořádku.
Já jsem přesvědčen, že ochrana evropského způsobu života, rovnoprávnosti žen a mužů a bezpečnosti občanů takové důvody představuje.
A proto bych chtěl, aby naši zákonodárci přestali pouze diskutovat a začali jednat.
Nechci měnit Evropu podle představ přistěhovalců
Nemám potřebu někomu zakazovat, aby věřil v Alláha. Víra je osobní věc každého člověka. Ale jen za předpokladu, že to neznamená agresivitu vůči jiným skupinám obyvatel.
Odmítám představu, že se evropská společnost musí přizpůsobovat každému náboženskému požadavku, který si s sebou přinesou lidé z jiných kulturních prostředí.
Přistěhovalec přichází do společnosti, která už má svá pravidla. Nepřichází do prázdného prostoru, kde se všechno musí začít vyjednávat znovu.
A právě proto chci, aby byla pravidla jasná, konkrétní a vymahatelná.
Zakázané zahalování ve vymezených veřejných institucích? Pak musí zákaz platit.
Zakázané koupání v oblečení na veřejném koupališti? Stejná pravidla pro každého.
Vyhrožování násilím nebo veřejné podněcování k zabíjení nevěřících? Trestní postih bez ohledu na náboženské zdůvodnění.
Nechci nekonečné výjimky a ústupky. Chci jasné zákony.
Tolerance totiž neznamená, že se většinová společnost musí vzdát svých pravidel.
Evropa se nemusí za své tradice omlouvat. A nemusí se bát je chránit.
Jestliže dokážeme zákonem určit, co smíme spalovat na vlastní zahradě, měli bychom dokázat také jasně určit pravidla soužití v naší společnosti.
A především bychom měli mít odvahu trvat na jejich dodržování.
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