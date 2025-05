Mluvme jak nám zobák narostl

Naše nářečí je poklad. Nejen jazykový, ale i kulturní. Je to dědictví, které jsme dostali od předků, a které nesmíme nechat zmizet v propadlišti spisovné nudnosti.

Jasně, už od školy jsme vedeni k tomu, abychom mluvili „správně“, tedy spisovně. Ale opravdu je správné, když všichni mluví stejně? Když není poznat, jestli jste z Palkovic, Pardubic nebo Plzně? Podle mě ne. Právě v tom je totiž krása češtiny. V její rozmanitosti.

Když otevřeš pusu, a je jasno

Mám za to, že bychom měli záměrně a hrdě propašovávat do řeči „naše“ slova, ať už jsme z Moravy, Slezska, nebo třeba od Chodska. A nejen do řeči. Klidně i do psaní. Proč ne?

Snažím se to přenést i na své děti. Ať je klidně poznat, odkud jsou – hned jak otevřou pusu. A vůbec to není ostuda. Naopak. Je to známka identity a zakořenění. Svět se globalizuje, ale my přece nechceme být jen jedna šedá masa bez tváře a bez přízvuku.

„S těma myšma?“ Ale kdeže.

Navíc, buďme upřímní, někdy je ta spisovná čeština fakt divná.

Jak se má správně říct třeba „s těmi myšmi“? S těmi myšmi? Myšma? Myšema? Čert aby se v tom vyznal.

U nás je to jasné: s tymi myšami. A hotovo. Přehledné, srozumitelné, přirozené.

Stejně tak nechápu, proč se přestaly používat lidové názvy hospod: U Tomisa, U Kováčka, U Felčara. Teď máme všude „Bar“, „Café“, „Point“, „Pub“. Proč? Zní to cize, odtažitě a beztvaře.

A že se občan Palkovic má nazývat Palkovičanem místo krásného „Palkovjan“? Kdepak. Nechme tomu měkkou hrdost domáckého výrazu.

Slovník, který voní domovem

Zachytávejme slova, která ztrácejí své místo ve světě rychlých mailů a korporátních anglicismů. Jsou krásná, barvitá a často i vtipná:

Fornefla – kuchyňská naběračka

– kuchyňská naběračka Šlajfka – kravata

– kravata Kelňa – zednická lžíce

– zednická lžíce Hobel – zednické hladítko

– zednické hladítko Vikslajvant – plastový ubrus, který vydrží i návštěvu tchyně

– plastový ubrus, který vydrží i návštěvu tchyně Dynko – prkýnko, na kterém padlo nejedno jablko

– prkýnko, na kterém padlo nejedno jablko Troky – dřevěná nádoba, bez které se neobešlo žádné domácí zabíjačkové dílo

Mluvme pestrou řečí

Když si každý do své mluvy přimíchá kapku své rodné vody, vznikne pestrá a živá čeština. Taková, která dýchá. A která nezemře na nudu a uniformitu.

Nářečí je jako regionální pivo – nemusí chutnat každému, ale kdo mu přijde na chuť, už nechce zpátky k euro-lagerům. Tak ho nechme žít. Ne z nostalgie, ale z radosti.