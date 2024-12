Milostné dopisy známých spisovatelů a hudebních skladatelů jsou čtenářům k dispozici již po léta věků. Proč by se tedy nemohl zveřejnit milostný dopis, který je určen mé vlastní manželce?

Moje nejdražší, dovol abych touto formou vyjádřil své nejhlubší city, které k tobě chovám. Jsi to nejlepší, co mě v životě potkalo.

Kde jen začít? Tak třeba s tvou krásou. Jsi beze sporu nejhezčí ženská, co znám. Jsem tvůj hrdý manžel, který si nemohl přát hezčí kočku, než jsi ty. V mých očích totiž žádná krásnější holka na světě neexistuje. Co dál na tobě zbožňuji? Tvoji pracovitost, toleranci, empatii a obětavost pro rodinu. Denně vaříš obědy, vedeš naši domácnost v dokonalém pořádku, staráš se o nás. V době, kdy jsem byl nemocný, jsi mě ve všem zastala a v mnohém jsi mi velmi pomohla. Dokonalejší oporu bych nenašel. Bez tebe bych své nemoci nikdy nedokázal zvládnout. Tobě za to patří obrovský dík.

Nikdy jsi netoužila po kariéře, přestože máš vysokoškolský titul a třeba takový diferenciální počet byl pro tebe oblíbenou kratochvílí. I tak jsi v práci úspěšná a doma? Tam jsi dosáhla kvalifikace nejvyšší. Například při výuce našich dětí na základní škole. I díky tobě jsou z nich dnes úspěšní studenti. Nadarmo si s nimi neprobírala množiny, řeky na slepých mapách, faraony a já nevím co ještě. Denně, často až do desáté večerní. Jsi prostě matka profesionál, a kdyby se v tomto státě začala uznávat kvalifikace z mateřství, budeš mít titul nejvyšší. Jistá paní učitelka kdysi řekla „Kdyby paní Ondračková dostala do prádla jakéhokoliv nezbedného kluka, vychová z něho prezidenta.“ To hovoří za vše.

Jsi specialistka na pořádání oslav a večírků. Nejde jen o perfektní přípravu interiéru a občerstvení, ale i to, že při obsluze všech hostů ještě dokážeš svým úsměvem a vstřícností každou akci doslova ozdobit. A to ani nemluvím o přípravném i následném úklidu, který tě vždy čeká. Jak už to bývá.

V životě mě nejvíc potěší, když tě vidím se usmívat. Nejvíce mě raní, když jsi unavená, máš bolesti a je ti zle. To pak vždy pátrám po tom, jak ti pomoci.

Je to už třicet let, co se známe a pořád je to krásné. Jsem pyšný na naše domácí štěstí, které bych nevyměnil za nic na světě. Nemusíme vylehávat u moře ani obrážet různé lázně. Místo Alp máme Palkovické hůrky. Stačí nám to. Je nám spolu dobře i při společné práci. A myslím, že si život užíváme.