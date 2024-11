Láska je harmonická frekvence

O tom, že smyslem života je láska a proč tomu tak je víte z mého staršího příspěvku. Dnes chci hovořit o lásce jako o harmonické frekvenci.

Japonský vědec Masaru Emoto dokázal, že voda zamrzá ve strukturách, které dokáží ovlivnit nejen slova, která napíšete na papír v její blízkosti, ale také myšlenky, hudba a prostředí. Pokud se jedná o něco pozitivního, struktura je pravidelná, nádherné sněhové vločky. Pokud se jedná o něco negativního, žádná pravidelná struktura nevznikne. Jen neuspořádaný shluk molekul. V tomto krátkém videu (pokud alespoň trochu rozumíte anglicky) se o o tom můžete sami přesvědčit:

https://www.youtube.com/watch?v=1qQUFvufXp4&ab_channel=ThisIs432

Také se dozvíte, že lidské tělo je ze 70% tvořeno vodou, a proto všechny tyto vlivy působící na vodu stejně tak působí na vaše tělo a ovlivňují ho. Když na sebe necháte působit negativní emoce, divokou hudbu, znečištěné prostředí, chemicky kontaminované potraviny a podobně, ovlivňujete strukturu vody ve svém těle velmi negativně. Což znamená jediné. Nemoc.

A tak je zřejmé, že láska ve všech svých podobách, které na nás působí, čili vše pozitivní, co sami vyzařujeme, je harmonická frekvence. Jinými slovy příznivé vlnění, které vysíláme a současně přijímáme. Člověk je jako anténa. Vysílač a přijímač současně.

Je to tedy něco k čemu musíme směřovat, protože nás to velmi ovlivňuje po zdravotní stránce (fyzické i psychické). A působí to také na lidské bytosti, se kterými se dostáváme do kontaktu.

Křesťanská víra hovoří o lásce velmi často. Bůh je láska. Křesťanská láska je zde hlavním životním cílem. Vidíte? Křesťané to věděli už dávno, aniž by tušili, že láska má fyzikální podstatu.

Tak už tomu rozumíte? Je špatné, když budete přehnaně smutní, budete mít stres, nebo budete někomu závidět. Nebo si budete vyčítat svoje chyby. Chybuje každý. Důležité je se z toho poučit a odpustit si. Jistě vás napadne spoustu dalších příkladů, kdy si programujete vodu v těle negativními emocemi.

Přece znáte to přísloví „Veselá mysl půl zdraví.“ A vo tom to je.