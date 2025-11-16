Koupíme si to, až našetříme

Zatímco jsme my a zejména naši rodiče šetřili každý halíř a kupovali jen to, na co jsme opravdu měli, dnešní doba fandí okamžitému uspokojení.

Hypotéky, leasingy, půjčky na spotřební elektroniku, dovolenou i svatbu. Místo abychom si našetřili, rovnou si to koupíme – a splácíme pak většinu života.

„Koupíme si to, až našetříme.“ Tuhle větu jsem jako dítě slýchal často. Byla to základní ekonomická poučka, kterou naši rodiče brali jako samozřejmost. Jenže dnes? Dnes by spíš zněla: „Vezmeme si na to úvěr.“

Mladí lidé si dnes sjednávají předražené hypotéky, které je připoutají k bance na tři dekády. Zadluží se po uši, protože nechtějí čekat. Chtějí bydlet hned, a nejlépe ve vlastním, i kdyby to znamenalo splácet až do důchodu. Riziko? Ztráta zaměstnání, nemoc nebo rozchod partnerů může během pár měsíců přetavit sny o vlastním bydlení v noční můru s názvem insolvence.

A přitom v mnoha případech existuje jednodušší, i když méně „cool“ cesta. Třeba dočasně žít s rodiči, než se našetří základ. Ale na to dnešní mladí slyšet nechtějí. „Žít dohromady s rodiči? Jen to ne. V žádném případě!“ Říkají i moje děti. A to jim celý život snášíme pověstné modré z nebe. Bydlení už jen ve společném dvougeneračním rodinném domě je pro ně problém.

Naši rodiče i rodiče mé ženy byli zvyklí šetřit tvrdě. My jsme doma měli často prázdnou ledničku. Moje nejčastější školní svačina byla chleba se sádlem, protože nic jiného prostě nebylo. Sladkosti? Ty se kupovaly výjimečně, spíš o svátcích. Já to řešil po svém: mlsal jsem cukr rovnou z cukřenky. Byl v ní cukr moučka. Ten byl totiž levnější než cukr kostkový.

Na auto se šetřilo dlouhá léta. A když se konečně koupilo, používalo se výjimečně. Do práce se chodilo pěšky, na kole nebo autobusem. Autem se jelo jen v neděli na výlet, a v zimě vůbec. To by přece zrezavělo!

Televize? Často černobílá, která se dědila z generace na generaci. Oblečení? Děti nosily po starších sourozencích. Nebo se koupila látka a něco se ušilo. Boty se lepily. A když se roztrhly kalhoty, přišila se záplata. Dnes se rozbitá věc rovnou vyhodí a objedná nová.

Měli jsme málo, ale vážili jsme si toho. A hlavně jsme žili bez dluhů. Možná to bylo skromné, ale klidnější.

Dnes se žije na dluh i pro dojem. Půjčka na dovolenou, aby byly pěkné fotky na sociálních sítích. Leasing na auto, které po třech letech stejně patří bance. A půjčka na svatbu, která stojí tolik, že si ji novomanželé pamatují hlavně podle splátek.

Když se ptám mladých, proč nechtějí počkat, odpověď bývá stejná: „Chceme žít teď, ne až v šedesáti.“ A já tomu rozumím. Život utíká. Ale možná právě proto by měl člověk žít tak, aby si ho užil i zítra, nejen dnes. A soustředil se na opravdové hodnoty. Které to jsou? No přece ty nemateriální.

Autor: Marek Ondračka | neděle 16.11.2025 12:24 | karma článku: 8,41 | přečteno: 136x

Další články autora

Marek Ondračka

Jak se dnes balí holky?

Na toto téma jsem si udělal malý průzkum ve svém okolí. Informace takto získané jsem zpracoval do níže uvedeného článku.

10.11.2025 v 17:56 | Karma: 15,97 | Přečteno: 433x | Diskuse | Osobní

Marek Ondračka

Ženy v nezáviděníhodných situacích

Ženy. To, co všechno dokáží a denně zažívají, mě často zanechává v němém úžasu. Jejich pozice se v moderní společnosti mnohdy zhoršuje než zlepšuje. Tak to alespoň ve svém okolí vidím já.

4.11.2025 v 22:10 | Karma: 10,49 | Přečteno: 264x | Diskuse | Osobní

Marek Ondračka

Černobílá Amerika

Ještě v šedesátých letech minulého století fungovala ve Spojených státech otevřená rasová segregace. Přestože mnozí černí Američané reprezentovali svou zemi na olympiádách i pódiích doma, nesměli sedět v restauracích pro bílé.

28.10.2025 v 19:49 | Karma: 11,34 | Přečteno: 336x | Diskuse | Osobní

Marek Ondračka

Diskomfort

Všichni to známe a odevšad to slyšíme: “Chcete pro sebe něco udělat? Vystupte ze své komfortní zóny.” Co to ale v praxi znamená?

22.10.2025 v 9:55 | Karma: 7,88 | Přečteno: 226x | Diskuse | Osobní

Marek Ondračka

Zhluboka neznamená rychle

O tom, jak správné dýchání ovlivňuje naše zdraví. Dýcháme celý život, a přesto většina z nás dýchá špatně. Příliš rychle, povrchně, ústy místo nosem.

13.10.2025 v 11:01 | Karma: 7,64 | Přečteno: 105x | Diskuse | Osobní
Další články autora

Nejčtenější

Rezignace? Zveřejnit intimní video je zásah do soukromí. Rajchla se zastává i Rakušan

Nespokojený lídr moravskoslezské kandidátky SPD Jindřich Rajchl. (4. října 2025)
8. listopadu 2025  13:28,  aktualizováno  19:13

Nejen členové nové vládní koalice se zastávají poslance za SPD Jindřicha Rajchla při jeho sporu s...

Obluda smrdící sírou drtila vše, co jí stálo v cestě. Zemřelo přes 20 tisíc lidí

Záchranáři pomáhají obětem výbuchu sopky Nevado del Ruíz. (14. listopadu 2025)
12. listopadu 2025  9:47

Sopka Nevado del Ruíz, jež leží v Andách asi 130 kilometrů západně od kolumbijské metropole Bogoty,...

Duku na pohřbu uctili prezidenti i herci. Na Hradě zněl zvon Zikmund, proletěla letadla

V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé...
15. listopadu 2025,  aktualizováno 

V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé státu rozloučili s...

Budou platit všichni, vzkazuje Rajchl a chystá žaloby. Zvažoval konec v politice

Jindřich Rajchl
9. listopadu 2025  9:18

Poslanec SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl prohlásil, že hodlá zažalovat platformu pro...

Bill objal Moniku. Zapomenutý snímek po letech otřásl Bílým domem

Monica Lewinská objímá prezidenta Billa Clintona na dobročinné akci demokratů....
9. listopadu 2025

Seriál Byla to jen vteřina. Zjihlý pohled mladé stážistky, objetí prezidenta a cvaknutí závěrky. Dirck...

Babiš při řešení svého střetu zájmů učiní nevratné kroky, oznámila Schillerová

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš přijel na Hrad, kde hovořil s prezidentem...
16. listopadu 2025  12:33,  aktualizováno  12:37

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš v řešení střetu zájmů kvůli holdingu Agrofert učiní kroky, které...

Žena se smála, až plakala, vzpomíná Reiner na Aristokratku. S knihami teď končí

Martin Reiner je český básník, prozaik a organizátor kulturního dění. Od roku...
16. listopadu 2025  12:28

Po úctyhodné době 34 let a víc než 600 vydaných knihách se Martin Reiner rozhodl, že zastaví...

Čína zažívá polovodičovou krizi. Firmám kvůli restrikcím chybějí americké čipy

Křemíkové čipy pronikají do všech oblastí našeho života.
16. listopadu 2025

Trumpova administrativa se dlouhodobě snaží omezovat dodávky kvalitních čipů v oblasti umělé...

Nežijeme v prezidentském systému, řekl Vondráček z ANO. Lipavský ho zkritizoval

Radek Vondráček dorazil do volebního štábu ANO. (4. října 2025)
16. listopadu 2025  11:54

Kdo zdržuje vznik nové vlády? Podle poslance ANO Radka Vondráčka a předsedy Motoristů Petra Macinky...

Pronájem bytu 1+1, 39 m2, Čáslav, ul. Bojovníků za svobodu
Pronájem bytu 1+1, 39 m2, Čáslav, ul. Bojovníků za svobodu

Bojovníků za svobodu, Čáslav - Čáslav-Nové Město, okres Kutná Hora
13 000 Kč/měsíc

Více z nabídky 107 574 nemovitostí

Marek Ondračka

  • Počet článků 92
  • Celková karma 11,60
  • Průměrná čtenost 384x
Je mi padesát dva, mám bipolární poruchu a překonal jsem rozsáhlou dysbalanci páteře. Nejen ve zdravotní rovině jsem tak nasbíral jakési zkušenosti.
Chci psát úvahy na různá témata. Zdraví, cvičení, duševní poruchy, bolesti zad, politika, historie, rodinné vztahy, láska, hudba, víra.
Hlavní cíl: Poučit mladší generaci.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.