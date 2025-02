Kořeny ruského zla

Dnešní článek je o tom, jak se to stalo, že se z Ruska stala říše zla, před kterou se dnes má celý svět na velkém pozoru.

Nebudu zacházet do historických podrobností. Ty jsou dnes všeobecně známé. Nekalé praktiky byly v Rusku na denním pořádku od okamžiku, kdy Komunisti převzali moc. Své protivníky bez skrupulí likvidovali. Zatýkali je a vraždili. Týrali svůj vlastní lid a neblahým způsobem ovlivňovali socialistická zřízení ve svých satelitech.

Podívejme se ale na historii poměrně nedávnou. Devadesátá léta minulého století.

U moci je silná Nomenklatura a KGB. Takže se můžeme shodnout na tom, že podhoubí pro zločinné zřízení dosahující do dnešních dnů bylo dostatečně silné.

Michail Gorbačov tehdy umetal cestu demokracii. Ta se ale nedostavila.

V postsovětském Rusku k nastartování tržní ekonomiky na bázi demokratických principů nikdy nedošlo.

Udělat ze Socialismu Kapitalismus není jednoduché. Víme o tom své. Zřídit Kapitalismus znamená převést státní podniky do soukromých rukou. To by se mělo provést co nejvíce obezřetně. Takoví soukromí vlastníci pak nesmí podnik vytunelovat, ale musí s ním správně hospodařit. Zaměstnávat lidi, spravedlivě je odměňovat a odvádět daně. Moc v zemi si pak rozdělí politická uskupení, které projdou demokratickými volbami. K tomu je nutné nastavit spravedlivý systém sponzoringu, aby tyto strany mohly správně fungovat, atd.

Pro to všechno je nutno nastavit pravidla. Aktualizovat legislativu, zřídit potřebné úřady. Neboť jak známo pro totalitní režim je zapotřebí mnohem méně úředníků než pro režim demokratický. Ten vlastně přímo nic neřídí. Jen nastavuje pravidla, dohlíží a kontroluje. Proto jich je třeba opravdu hodně. A musí to být neúplatní odborníci. To je jasné.

V Rusku se to nepodařilo. Rusko dnes patří mezi nejvíce zkorumpované země na světě. Ekonomické ukazatele vylepšuje jen nemalé nerostné bohatství. Z průmyslu stojí za řeč průmysl válečný. Ruská válečná technika budí hrůzu. Je mnohdy moderní a nebezpečná.

Putin, který si zde zajistil podmínky pro dlouhodobou vládu, kterou následně také praktikuje, vede zemi způsobem diktátorským.

Jeho cílem není demokratické zřízení. Jeho vizí se stalo Rusko, které zastrašuje ostatní. Válečný štváč na mezinárodním poli dokáže na sebe upozornit. Donutit ostatní státy, aby jej braly vážně. Aby zapomněly, že se nejedná o ekonomicky stabilní a výkonný stát a přesto z něho měly respekt. Bohužel musím přiznat, že se to Putinovi daří. Rusko opravdu úspěšně zastrašilo i mne samotného. I já se ho dnes bojím.

A tak se domnívám, že kořeny ruského zla pramení v nezvládnutém přechodu ze Socialismu na demokratický Kapitalismus. Ruský lid za toto nezvládnutí Gorbačova nenávidí. Vidí ho jako velkého viníka jejich neutěšené situace. A v Putinovi možná viděli spasitele, který jeho špatné kroky odčiní. Ten jim slibuje silné Rusko, a to se možná někomu líbí. Obyčejný občan se ale podle mě nemá v Rusku dobře. Vládne zde v podstatě znovu totalita. Cenzura a ztráta občanských práv je na denním pořádku. Mladí mužové umírají na bitevním poli. To se přece nikomu líbit nemůže.