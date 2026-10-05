Koncert, na kterém nevystoupila žádná kapela
Kapely pouštím já.
Možná si řeknete, že potom to přece není koncert. Jenže pro nás už ano. Vyberu vždy dvě kapely a od každé připravím zhruba hodinu a půl toho nejlepšího. Žádné přeskakování po dvou písničkách, žádná hudba jen jako kulisa k povídání. Pěkně jeden interpret, jeho nejlepší skladby a pořádná hlasitost.
K tomu čepované pivo za symbolickou cenu, grilované klobásy, nakládaný hermelín a fernet.
Hezky jsme si zvykli ho pít z malých štamprlí. Člověk si připije, zahřeje žaludek, ale účelem není někoho zlikvidovat. Díky tomu nikdo neleží v deset večer pod stolem a všichni se dobře baví až do konce.
Já si svůj koncert začínám užívat už kolem čtvrté odpoledne. Narazím bečku, zapnu aparaturu a pustím muziku.
A už tady začíná můj hudební zážitek.
Jsem tam ještě sám, popíjím pivo a poslouchám to, co se mi líbí. Venku hraje muzika nádherně. Mám sice zesilovač o výkonu jen 80 wattů, ale k němu kvalitní velké bedny Acoustic Quality. Takové ty poctivé bedny s velkými basovými reproduktory, jak se dělávaly kdysi. Žádná malá krabička, která se snaží elektronikou předstírat, že je velká.
Když je trochu osolím, umějí zahrát opravdu parádně.
A venku je to něco úplně jiného než doma v obýváku. Když pustíte hudbu hodně nahlas v místnosti, zvuk se odráží od stěn a všechno se začne slévat. Venku jako by se muzika nadechla. Je čistá, otevřená a velké basové reproduktory udělají svoje.
Kolem šesté se začínají trousit ostatní.
Tentokrát se nás sešlo asi třináct. Přes léto byl problém dát všechny dohromady. Dovolené, chalupy, rodiny, práce. V našem věku už není úplně jednoduché najít termín, kdy může většina lidí. Tentokrát se ale podařilo svolat i kamarády, které jsme dlouho neviděli.
A vyšlo dokonce i počasí.
První koncert začal v půl sedmé.
Dymytry.
Pouštěl jsem hlavně skladby s Václavem Noidem Bártou a k tomu největší pecky od Prothea. Hodina a půl pořádného českého metalu. Od půl sedmé do osmi.
Pak následovala přestávka. Doplnit pivo, hodit něco na gril, zakousnout hermelín, dát si malého ferneta a chvíli si popovídat.
A potom přišel hlavní chod.
Judas Priest.
Spousta mých kamarádů tuhle kapelu samozřejmě znala. Jsme generace, která kolem ní nemohla úplně projít bez povšimnutí. Jenže mnozí od Judas Priest znali prakticky jen staré hity. A samozřejmě Breaking the Law.
Tak jsem jim chtěl ukázat, co všechno tahle kapela umí.
Hodně jsem vybíral z alb Firepower, Painkiller a Invincible Shield. A právě novější tvorba některé docela překvapila. Najednou zjišťovali, kolik skvělých písniček Judas Priest mají a že rozhodně nejde jen o nějakou vykopávku našeho mládí, která objíždí svět se čtyřicet let starými hity.
Když se pořádný metal pustí na velkých bednách venku a dá se mu potřebná hlasitost, je to úplně jiný zážitek než poslouchat jednu písničku z mobilu.
Lidé pěli ódy.
A to potěší. Protože přesně proto tyhle večery dělám. Mám rád muziku a baví mě ukazovat ostatním věci, které třeba neznají. Doma si málokdo sedne a pustí si hodinu a půl Judas Priest. A už vůbec ne tak nahlas.
U nás je to koncert.
Aby to ale nevypadalo, že se u nás schází třináct postarších rockerů, kteří sedí kolem bečky a vážně rozebírají kvalitu kytarových riffů, musím uvést věci na pravou míru.
Máme mezi sebou samozřejmě i děvčata.
Je nám sice všem okolo padesátky – dvě holky dokonce tentokrát slavily kulatiny – ale postupně se nám daří dostávat rockovou muziku i k jejich uším.
A ony se kupodivu vůbec nebrání.
V přístřešku máme připravený taneční parket a když přijde správná písnička, holky křepčí a tancují stejně jako za mlada. A nejen holky.
Po skončení hlavních koncertních bloků totiž večer zdaleka nekončí.
Pak nastává hudební demokracie.
Hrajeme na přání. Každý si může poručit, co chce. Po Judas Priest tak klidně přijde něco, co s metalem nemá společného vůbec nic. V tu chvíli už nejde o hudební vzdělávání. Jde o zábavu.
Tancuje se, povídá, jí a popíjí.
A nezapomínáme ani na ploužáky.
Možná je to dnes už skoro historický pojem. My, co jsme chodili na zábavy před třiceti lety, ale dobře víme, co ploužák znamenal. Po několika rychlých písničkách přišla pomalá skladba, člověk popadl svou vyvolenou a konečně se k ní mohl beztrestně přitisknout.
A víte co?
Funguje to pořád.
Možná dokonce lépe než před třiceti lety. Už nemusíme tři písničky sbírat odvahu, jestli tu holku půjdeme požádat o tanec. Většinou už totiž víme, ke které patříme.
A tak se po padesátce obejmeme se svými děvčaty a ploužíme se po parketu úplně stejně jako kdysi.
Večírek potom pokračuje zhruba do půlnoci. Nikdo není namol, nikdo se s nikým nehádá. Pivo teče přiměřeně, malé štamprle fernetu plní svou společenskou funkci, z grilu postupně mizí poslední klobásy a z beden pořád hraje muzika.
Tentokrát jsem měl někdy kolem půlnoci pocit, že se nám to povedlo mimořádně.
Počasí vyšlo. Sešli se lidé, kteří se dlouho neviděli. Dymytry zabraly. Judas Priest některým otevřeli oči. Holky tancovaly. Oslavily se narozeniny. Jedlo se, pilo, povídalo, poslouchalo a tančilo.
Lidé odcházeli spokojení.
A já také.
Člověk si někdy myslí, že pro velký hudební zážitek potřebuje obrovské pódium, světelnou show, deset tisíc lidí a vstupenku za tři tisíce korun.
Nepotřebuje.
Stačí skvělá muzika, pořádný zvuk, taneční parket a třináct lidí, se kterými je ti dobře. Bečka, klobásky a fernet už jsou jen bonus.
Jsme lidé, kteří se ještě pořád umějí bavit.
Je nám kolem padesáti.
No a co?
My ještě nekončíme.
Marek Ondračka
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