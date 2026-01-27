Když Jak je důležitější než Co II. - Otužování
Fotografie Josefa Dvořáka (83) v kádi se studenou vodou také pronikla na internet. Populární je také film Bába z ledu. Knihy Wim Hofa se prodávají ve velkém, atd. atd.
I já jsem této báječné záležitosti propadl. Abych mohl využívat všechny benefity, které otužování přináší musel jsem ujít cestu, o níž vám dnes povím. Ono totiž nestačilo, že jsem se denně vystavoval ledovým sprchám. Zkoušel jsem to pravidleně každý rok po dobu několik let. Přesto se benefity z otužování u mě příliš nedostavovaly a každý rok napodzim jsem dostal chřipku. Po dobu zimního období jsem s ledovými sprchami raději přestal. A tak jsem se mnoho roků trápil než jsem nalezl své průvodce ze sdružení Beskydský ledoborec. Ti nás každou neděli provázejí ponory do ledové Ostravice. Aplikujeme proceduru, která zajistí bezpečný způsob, a která maximalizuje benefity, které otužování přináší. Musím vám říct, že zde zažíváme fantastické emoce. Po ponoru se u mně dostavuje euforie srovnatelná s pocity, které mám po výstupu na Lysou horu. V čem všem mi otužování pomáhá?: Lepší imunita, lepší kondice, psychická pohoda. Určitě mi pomáhá stabilizovat srdeční činnost. Působí příznivě na klouby a záda. Působí protizánětlivě. To se mimochodem projevilo tak, že mě po čtrnáctidenním trápení přestaly bolet zuby. Když to děláte takto správně, tak je těch benefitů ještě mnohem více. Viz kniha Změň svůj dech a začnou se dít věci. Já už se zde více rozepisovat nebudu. Chci více rozvést ono pověstné „Jak“.
Vím, že mnohé otužilecké aktivity jsou založené na tom vystavovat se chladu co nejčastěji a vydržet ve vodě co nejdéle. Trénovaným jedincům tímto způsobem přináší otužování vše co má. To nijak nerozporuji. Jak ale svou odolnost vůči chladu natrénovat? To je velmi individuální a chce to se pravidelně a postupně vystavovat chladu. Pro zvýšení odolnosti je vhodné aplikovat dechové techniky Wim Hofa. To už je tedy pomůcka. Ty vás ale musí někdo naučit. Nebo si je najdete na Youtube.
Náš přístup je trochu jiný a musím říct, že skvělý. Otužujeme se 1x až 2x týdně. Před ponorem provádíme dechové cvičení. Tím zahřejeme tělo v oblasti trupu. Pak provádíme ponor. Na pouhé dvě minuty se noříme po klíční kosti do vody. Je důležité, aby bylo zalité srdce. Ponor po krk by mohl zúžit cévy vedoucí do hlavy, a to může ublížit. Po výstupu z vody nesmí dojít ke třesu. To se podle mě hodně podceňuje. Co na tom, že vydržíte v ledové vodě čtvrt hodiny, když se potom hodinu třesete jako osika. To je samozřejmě špatně.
Po těchto dvou minutách vyběhneme na břeh a cvičíme. Musíme se zahřát, a tak cvičíme panáky, dřepy a další dynamické cviky tak dlouho, dokud necítíme teplo. To se vždy nakonec dostaví. Spolu s euforickými stavy a my spokojení odcházíme ke svým domovům.
Tady ale otužování nekončí. Své tělo jste vystavili určité námaze, musíte odpočívat. Chlad, kterým jste si prošli bude chtít ještě jakoby probublat na povrch vašeho těla, a tak já doporučuji teplou mikinu a horký čaj ještě nějaký čas po tom, co dorazíte domů. A zbytečně se již nevystavovat námaze. Ale pozor ani tohle neplatí univerzálně. Trénovaní jedinci se zahřívají během nebo výstupem na nějaký ten kopec.
I pro nás ale platí, že nevstupujeme do chladné vody vždy a za každých podmínek. Důležitá je naše aktuální fyzická kondice, to je jasné. Mírné škrábání v krku nebo rýma není problém. Ve vodě se jich bez problémů zbavuju. Viróza nebo silnější nachlazení, to už samozřejmě problém je. Nemluvě o vážnějších zdravotních problémech. Vyhřezlé plotýnky, artrózy, srdeční arytmie, a pod. Vše až po poradě s lékařem. No a nakonec je důležitá psychická kondice. Pokud máte úzkosti, otužování může pomoci, ale také uškodit. Příliš oslabený organismus ještě více oslabíte a to není dobře. Je třeba více než při jiných příležitostech umět svému tělu naslouchat a vystavovat se chladu v té správné míře.
Marek Ondračka
Skvělý manažer Martin Kuba
Martin Kuba stojí za pozornost. Ne jako ideolog nebo marketingová figura, ale jako manažer veřejné moci, který ukazuje, že politika se dá dělat normálně, klidně a s výsledky.
Marek Ondračka
Ostuda vzešlá z voleb
Povolební eskapády mě rozpalují doběla. Stydím se za amatéry, kteří se dostali k moci. Mám na mysli SPD a Motoristy. To, co předvádějí, je neodpustitelné.
Marek Ondračka
Když Jak je důležitější než Co I. - Cvičení
Zahajuji sérii článků. Dnes to bude o cvičení. Jeho aspektech. Prostě ze všech různých úhlů pohledu. Tak, aby cvičení bylo účinné, a abychom minimalizovali úsilí a maximalizovali efekt.
Marek Ondračka
Kolik stojí lidský život?
Mnoho milionů korun. To říká pojišťovací praxe. Tolik může zaplatit automechanik za chybu. Tolik dostanou pozůstalí po tragické nehodě. Tolik se objevuje v tabulkách a rozsudcích. Převádíme smrt, bolest i zničené osudy na peníze.
Marek Ondračka
Já a AI o fruktózovém sirupu
Glukózo-fruktózový sirup (GFS) se stal jedním ze symbolů průmyslově zpracovaných potravin. Nachází se v mnoha potravinách.
Chci psát úvahy na různá témata. Zdraví, cvičení, duševní poruchy, bolesti zad, politika, historie, rodinné vztahy, láska, hudba, víra.
Hlavní cíl: Poučit mladší generaci.