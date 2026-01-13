Když Jak je důležitější než Co I. - Cvičení

Zahajuji sérii článků. Dnes to bude o cvičení. Jeho aspektech. Prostě ze všech různých úhlů pohledu. Tak, aby cvičení bylo účinné, a abychom minimalizovali úsilí a maximalizovali efekt.

Cvičit musíme všichni. To, že existují lidé, kteří tento fakt ignorují, nic nemění na tom, že to tak je. Mladí, staří, aktivní sportovci, turisté, cyklisté, fotbalisté, … Prostě všichni.


No a teď, když už víme, že cvičit musíme, si řekneme něco o tom, jak ke cvičení přistupovat. Budeme se nyní bavit o tom, jak se má chovat alespoň rámcově zdravý člověk. Člověk postižený nemocí pohybového aparátu (na ten se hodlám zaměřit) má postupovat podle jiného receptu, o kterém jsem již psal například zde https://blog.idnes.cz/marekondracka/o-bederni-pateri.Bg25040133.

Je to neuvěřitelné, ale u zdravého člověka lze dosáhnout velmi snadno pomocí malého úsilí výrazného zlepšení kondice. Snadno si zpevní tělo, zejména jeho střed, rozpohybuje a posílí klouby, stehna i břicho. Stačí každé ráno zacvičit nějakou efektivní sestavičku. Každý den 15 minut ráno než vyrazí do práce. Když si dá před tím studenou sprchu, tak je to značka ideál. Kromě toho je ale nutné alespoň jednou týdně aktivně cvičit. Vhodné jsou různé rehabilitační cviky v nějakém organizovaném kolektivu, či pod dohledem trenéra. I jóga není špatná. U ní ale pozor na přetížení kloubů.

Tady bychom mohli skončit. Recept je jasný, tak jaképak copak?

Teď se ale teprve dopracováváme k názvu dnešního článku. Opravdu není ani tak důležité co cvičíte. Každému vyhovuje něco jiného a je to tak dobře. Tai či, Jóga, Pět Tibeťanů, posilovna. To vše je správně.

Jak tedy správně cvičit a na co si dát pozor?

Na prvním místě je otázka vašeho vnitřního nastavení. Cvičení si nesmíte protivit a cvičit jen proto, že musíte. Musíte si k němu vybudovat ten správný vztah. Pokud budete naštvaní a křečovitě provádět povinné pohyby a už už se budete těšit na to, až budete silnější, štíhlejší a krásnější, ničeho nedosáhnete.

Ve cvičení si musíte najít zalíbení. Musíte se otevřít pozitivní energii, která u cvičení vzniká. Norbekov radí tento postup. Nejdříve si představte něco velmi smutného. Úplně cítíte, jak celé vaše tělo chřadne pod tíhou negativního zážitku. Chvilku vydržte a pak. Představte si něco velmi příjemného. Nějaký pozitivní prožitek z vašeho života. Něco, na co vždy rádi vzpomínáte. Cítíte jak vaším tělem prostupuje radost a teplo. V tomto rozpoložení začněte cvičit. Účinek jednotlivých cviků bude díky tomu maximální možný.

Prostředí, ve kterém cvičíte musí být dostatečně komfortní. Teplo a příjemná hudba bez rušivých elementů, nebo klid. Nic vás nesmí rozptylovat.

Když budete cvičit jako robot bez pozitivních emocí, budete provádět jen mrtvé pohyby, které vašemu tělu ani vaší duši nic nepřinesou.

Na druhém místě je důležitá struktura jednotlivých cviků poskládaná tak, aby cvičení bylo co nejvíce komplexní. V našem kurzu na to velmi dbáme. Začínáme od hlavy, procházíme cvičením ve stoje, v sedě, v leže. Pak následuje relaxace a nakonec Čchi-kung. Střídáme cviky protahovací se cviky posilovacími. To je velmi důležité.

Takto bych to doporučil každému.

úterý 13.1.2026

Marek Ondračka

  • Počet článků 104
  • Celková karma 12,95
  • Průměrná čtenost 394x
Je mi padesát dva, mám bipolární poruchu a překonal jsem rozsáhlou dysbalanci páteře. Nejen ve zdravotní rovině jsem tak nasbíral jakési zkušenosti.
Chci psát úvahy na různá témata. Zdraví, cvičení, duševní poruchy, bolesti zad, politika, historie, rodinné vztahy, láska, hudba, víra.
Hlavní cíl: Poučit mladší generaci.

