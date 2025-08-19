Když dobré slovo nestačí

Mají tělesné tresty v rodině ještě místo? Na to nechť si čtenář odpoví sám. Já tuto otázku ponechávám otevřenou.

V poslední době se opět objevují návrhy na zpřísnění legislativy týkající se fyzických trestů dětí. Hovoří se o tom, že by měly být výslovně zakázány ve všech podobách. Chápu obavy těch, kteří zažili násilí v rodině, a v žádném případě neobhajuji týrání. Přesto se domnívám, že úplný zákaz tělesných trestů není šťastným řešením.

Mluvím zde jako rodič dvou dnes už dospělých dětí, a také jako někdo, kdo byl sám vychováván v prostředí, kde fyzický trest byl krajním, ale existujícím nástrojem. Nešlo o žádné pravidelné bití – spíš o občasnou symbolickou facku, pohlavek nebo výprask páskem v situacích, kdy selhávaly domluvy. Dodnes si pamatuji, že těmto chvílím předcházelo vysvětlení proč k trestu dojde a co jsem udělal špatně. Moji rodiče mě vedli důsledně, ale nikdy ne krutě. A stejný přístup jsem volil i já.

Za dvacet let jsem své děti takto potrestal jen několikrát. Ne snad z hněvu, ale proto, že jsem věřil, že právě v daný okamžik bylo třeba nastavit jasnou hranici. Trest nebyl samoúčelný. Vždy šel ruku v ruce s vysvětlením, láskou a zodpovědností. Z mého pohledu to bylo účinné. Moje děti dnes samy říkají, že věděly, že jim „neprojde všechno“, ale zároveň nikdy neměly strach přijít domů.

Rozumím snaze chránit děti. Ale zákony by neměly kriminalizovat běžné rodiče, kteří jednají s rozvahou, nikoli z hněvu či msty. Je rozdíl mezi výchovným plácnutím a násilím. Ten rozdíl chápe drtivá většina zodpovědných rodičů. Místo striktních zákazů bychom měli víc mluvit o tom, jak děti vést, jak předcházet konfliktům, jak posilovat vztah mezi rodičem a dítětem.

Ne každý problém má zákonnou odpověď. A ne každé výchovné selhání se dá napravit paragrafem.

Autor: Marek Ondračka | úterý 19.8.2025 9:51 | karma článku: 18,38 | přečteno: 397x

Marek Ondračka

  • Počet článků 80
  • Celková karma 9,65
  • Průměrná čtenost 391x
Je mi padesát jedna, mám bipolární poruchu a překonal jsem rozsáhlou dysbalanci páteře. Nejen ve zdravotní rovině jsem tak nasbíral jakési zkušenosti.
Chci psát úvahy na různá témata. Zdraví, cvičení, duševní poruchy, bolesti zad, politika, historie, rodinné vztahy, láska, hudba, víra.
Hlavní cíl: Poučit mladší generaci.

