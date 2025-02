Když bolest léčí

Za určitých okolností může být bolest váš přítel. O tom až později. Nejdříve začneme povídáním o indiánech.

Některé jejich kmeny provádí zajímavý iniciační obřad. Mladí mužové při něm podstupují velmi bolestivé zkoušky. Při jedné z nich je jim jejich kůže na několika místech propíchnuta háky. Za ty jsou pak zavěšeni do výšky, kde po nějakou dobu visí. A tak absolvují svou zkoušku z dospělosti a promění se v muže.

Před několika lety jsem přišel na to, proč toto indiáni činí. Byl to v době, kdy jsem sám okusil takové záchvaty bolesti, že jsem málem upadal do mdlob. Jde o to, že silný prožitek bolesti přináší do života zkušenost a možná i trochu moudrosti. Když vás v životě potká velmi bolestivý prožitek, změní vás to. Zpravidla s ní přichází určitá míra pokory a velká dávka sebepoznání. Určitě také uděláte všechno proto, abyste se podobnému zážitku napříště vyhnuli, a tak aktivně změníte svůj způsob života, aby se to již neopakovalo.

Uvědomíte si svou vlastní zranitelnost a také se dostaví vyšší dávka empatie s lidmi, kteří bolestmi trpí. A vůbec celkový náhled na svět okolo nás je trochu jiný.

Nemusím zdůrazňovat, že bolest umí být velmi devastující. To v případě, že jste vážně nemocní a na světě neexistuje lék, který by vám ulevil. Je to strašné, ale takové případy se stávají. Lidé, kteří takto trpí si zaslouží náš respekt. Musí to být strašné. Já naštěstí takovou zkušenost nemám.

Raději vypíchnu ty případy, kdy bolest může být užitečná.

Je to v prvé řadě signál, že něco není v pořádku a je jen na vás, abyste odhalili příčinu a snažili se jí vyhnout. Nedejbože abyste tyto signály ignorovali a překrývali je prášky. Jsou sice postižení, které nebolí. Například hypertenze. Ale to už je jiný příběh.

Když cvičíte, tak s bolestí pracujete velmi intenzivně. A to nejen v posilovně. Je známo, že Arnold Schwarzenegger začal počítat opakování cviků, až když to začalo bolet. Prostě dělal kliky a další cviky tak dlouho dokud nepřišla bolest. Pak teprve začal počítat, aby si změřil výkon jaký dosáhl. Bez takového přístupu by mu svaly tak hezky nenarostly. Protahovací cviky také provádíme až do bolesti. Zkrácené svaly a šlachy je nutné protáhnout a to bolí a musí se to vydržet. Totéž platí o zatuhlých kloubech, typicky kyčlích. I jejich rozpohybování bolí.

Opravdové kouzlo s bolestí začíná při reflexní terapii a při otužování (které funguje velmi podobně). Reflexní terapie používá bolest jako impulz k probuzení různých nervových drah v těle. Máme jich na sobě nespočet a jejich aktivace funguje velmi dobře. Jde o tlakovou stimulaci různých bodů. Ty naleznete podle schémat. Konkrétní bod pak dokážete najít na těle velmi jednoduše a přesně. Stlačujete pokožku v místě, kde by se měl nacházet a zkoušíte to místo vedle místa. Až to zabolí, poznáte že jste správně. Právě bolest pak aktivuje nervovou dráhu k danému orgánu a ten povzbudí. Zajímavé je, že když někomu reflexní terapii provádíte, zpravidla správný bod vycítíte.

S bolestí pracujeme také při otužování. Alespoň já s ní pracuji. Jednou týdně se nořím na 2 minuty do ledové Ostravice. Zažívám docela intenzivní pocity bolesti, které ale rychle pominou a já si užívám všechny benefity, které otužování přináší. A je jich opravdu hodně.

Na závěr si můžeme udělat malé cvičení. Zkuste si vlastními silami povzbudit srdeční činnost. Slouží k tomu několik tlakových bodů. Například tyto dva. Zasuňte ukazováčky asi 2 cm do nosních dírek a zmáčkněte nosní přepážku. Tak, že se vám bolestí vyrazí slzy z očí a chvíli to vydržte. Jiný způsob je zmáčknutí tzv. podprsenkových bodů. Palci zmáčkněte z boku hrudní koš ve výšce bradavek. Je to velmi bolestivé, a tedy velmi účinné.