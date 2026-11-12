Kdo chce zapalovat, musí sám hořet
Musí mu věřit, musí z něj být nadšený a své nadšení musí dokázat přenést na zákazníka.
O obchodování ale dnes hovořit nechci.
Chci se zaměřit na oheň v lidské osobnosti. Na vnitřní zapálení pro život. Na pomyslný plamen, který člověka pohání kupředu, dodává mu energii a pomáhá překonávat překážky, které mu život staví do cesty.
Takový vnitřní oheň je podle mého názoru jedním ze základních předpokladů spokojeného života.
Jenže jak ho zapálit? A hlavně, jak ho udržovat?
Nejde mi o nějaké krátkodobé nadšení, které člověka na několik dní vystřelí do oblak, aby se následně vyčerpaný zřítil zpátky na zem. Mám na mysli dlouhodobou životní energii. Takovou, která nám umožňuje vést aktivní, vyvážený a především stabilní život. Život pokud možno bez zbytečných psychických a jiných eskapád.
A právě tady se dostávám k otázce, která mě v poslední době zaměstnává.
Jak má dnešní mladý člověk zvládnout všechno, co se od něj očekává?
Vždyť se na to podívejte.
Naše tělesná schránka si žádá neustálou pozornost. Je třeba o ni pečovat, správně se stravovat, dostatečně spát a pravidelně se hýbat. Pokud možno sportovat. Jenže ani naše psychika není nezničitelná. Také ona je zranitelná a potřebuje pravidelnou údržbu. Psychohygiena je dnes stejně důležitá jako péče o tělo.
A to jsme teprve na začátku.
Mladý člověk musí vystudovat, najít si zaměstnání a naučit se v něm obstát. Musí se vypořádat s otázkou osamostatnění od rodičů. Hledá životního partnera, buduje vztahy, učí se zvládat konflikty a zklamání. K tomu všemu musí udržovat dobré vztahy s rodiči a prarodiči, kteří mají často své vlastní představy o tom, jak by měl jeho život vypadat.
A co teprve bydlení?
Ceny nemovitostí se vyšplhaly do závratných výšin a představa vlastního bytu se pro mnohé mladé lidi stává téměř nedosažitelným snem. K tomu připočtěte neustálý tlak společnosti na výkon. Buď úspěšný, vydělávej peníze, buduj kariéru, cestuj, sportuj, vzdělávej se, založ rodinu a hlavně u toho všeho vypadej šťastně.
No řekněte sami. Není toho trochu moc?
Jako starší člověk jsem dnes už spíše v roli pozorovatele. Mnohé z těchto životních úkolů mám za sebou, a tak si mohu dovolit trochu odstupu.
A můžu vám říct jedno. Dnešní mladí to opravdu nemají jednoduché.
Možná teď namítnete, že my jsme to v mládí také neměli lehké. Že jsme museli pracovat, vychovávat děti, stavět domy a řešit spoustu problémů. Máte samozřejmě pravdu.
Každá generace má své starosti. Jen se jejich podoba mění.
Nechci proto porovnávat, kdo to měl těžší. Takové soutěžení v životních útrapách nikomu nepomůže.
Mnohem více mě zajímá jiná otázka.
Jak dnešním mladým lidem ulevit? Jak jim poradit, aby všechny ty náročné úkoly zvládali a přitom neztratili radost ze života?
Právě proto píšu svůj blog.
Nesnažím se nikomu předkládat univerzální návody na štěstí. Takové návody ostatně neexistují. Chci se především podělit o vlastní zkušenosti. O své úspěchy, ale také o chyby, kterých jsem se v životě dopustil.
A že jich nebylo málo!
Možná v některém z mých příběhů poznáte sami sebe. Možná zjistíte, že problém, který vás dnes trápí, už někdo před vámi řešil. A třeba vám způsob, jakým jsem se s ním vypořádal já, pomůže najít vlastní cestu.
Vraťme se ale k našemu pomyslnému ohni.
Jsem přesvědčený, že jeho palivem je především péče o vlastní tělo a psychiku. Právě odtud totiž čerpáme energii potřebnou ke zvládání každodenních starostí.
A možností, jak o sebe pečovat, máme nepřeberné množství.
Sport je podle mě základ. Nemusíte hned běhat maratony nebo zvedat stokilové činky. Stačí pravidelný pohyb, který vás bude těšit. Plavání, jízda na kole, turistika, posilování nebo třeba obyčejné procházky.
Velmi důležité jsou také koníčky. Činnosti, při kterých zapomenete na každodenní starosti a necháte svou mysl odpočinout. Někdo rád pracuje na zahradě, jiný hraje na hudební nástroj, další opravuje staré motocykly nebo se věnuje tanci.
A pak jsou tady nejrůznější techniky péče o tělo a mysl. Tai-či, čchi-kung, jóga, dechová cvičení, sauna, relaxace nebo třeba každé ráno Pět Tibeťanů.
Každému vyhovuje něco jiného.
Vždyť už jsem o tom na svém blogu psal mnohokrát. Inspiraci můžete najít také v mém článku Recept na dlouhý a spokojený život, kde se těmto otázkám věnuji podrobněji.
U mě osobně péče o vlastní tělo a psychiku postupně přerostla ve skutečnou vášeň.
Možná vám to bude připadat zvláštní. Jak může být někdo nadšený z toho, že pravidelně cvičí, sportuje, saunuje se a věnuje se dechovým technikám?
Jenže já nejsem nadšený pouze ze samotných činností. Jsem nadšený především z jejich výsledků.
Celý život jsem se potýkal s nejrůznějšími zdravotními problémy. A dnes? Po padesátce se cítím lépe než ve třiceti!
Nic mě nebolí. Můžu sportovat, pracovat a užívat si života. Hraju nohejbal a mám obrovskou radost z toho, když se mi podaří pořádně zasmečovat nebo pěkně podat. Moje tělo mě poslouchá. A věřte mi, že pro člověka, který se s ním dlouhá léta trápil, je to nádherný pocit.
Uvedu vám jeden čerstvý příklad.
V sobotu jsme se synem hoblovali čtyřmetrové trámy. Používali jsme pořádnou hoblovku, která váží přes 150 kilogramů. Možná i více. Potřebovali jsme ji přenést, a tak jsme se do toho pustili.
Můj kluk, mladý silný chlap, s tím měl docela problém. Já jsem tu těžkou mašinu pořádně popadl, zabral a zvládl jsem to lépe než on.
Představte si ten pocit!
Nejde o to, že bych chtěl soutěžit se svým synem. Ani mu dokazovat, že jsem silnější. Jde o to, že ve svém věku dokážu podat takový výkon. Že mám sílu, energii a chuť do práce.
A přitom si moc dobře pamatuji doby, kdy mě vlastní tělo pořádně trápilo.
Právě takové okamžiky jsou pro mě tou největší odměnou za všechny hodiny cvičení, sportování a péče o sebe.
To jsou zážitky, které si za peníze nekoupíte.
A víte, co je na tom všem nejlepší? Že právě tyto zážitky ve mně zapalují další oheň. Čím lépe se cítím, tím větší mám chuť o sebe pečovat. A čím více o sebe pečuji, tím více radosti mi moje tělo přináší.
Vzniká tak nádherný koloběh, který mě neustále pohání kupředu.
A co moje psychika?
I tady pozoruji výrazný pokrok. Nechci ovšem vyvolávat dojem, že jsem se zbavil všech svých problémů. Moje bipolární porucha mě neopouští. Mírné výkyvy nálad pociťuji stále a pravděpodobně mě budou provázet i nadále.
Přesto jsem dnes psychicky mnohem odolnější než dříve.
Lépe zvládám stres, nepříjemné situace a nejrůznější životní komplikace. Dokážu si od mnoha věcí udržet odstup a nenechat se jimi tolik rozhodit.
A to považuji za obrovský úspěch.
Samozřejmě netvrdím, že za všechno vděčím sportu, saunování nebo dechovým cvičením. Psychické onemocnění má svá specifika a péče o vlastní zdraví není žádný zázračný lék.
Ale jsem přesvědčený, že mi můj způsob života pomáhá.
Neodstranil všechny moje problémy. Dal mi však více síly, abych je dokázal zvládat.
A právě o tuto zkušenost se chci podělit s mladými lidmi, kteří mají většinu životních zkoušek teprve před sebou.
Nejde ovšem o to, abyste si ze všech těchto aktivit vytvořili další seznam povinností. To byste si příliš nepomohli. Člověk, který se od rána do večera honí za dokonalým zdravím, může být nakonec stejně vyčerpaný jako ten, který na sebe úplně kašle.
Důležitá je rovnováha.
Vnitřní oheň musí hořet, ale nesmí nás spálit.
Někdy je třeba přiložit pod kotel, jindy naopak ubrat. Někdy máme energie na rozdávání a jindy potřebujeme odpočívat. To je naprosto přirozené.
A ještě něco. Ani ten nejlépe udržovaný oheň nedokáže spálit všechny životní problémy na prach. Některé překážky prostě musíme obejít, jiné překonat a s některými se naučit žít.
Péče o tělo a psychiku nám ale může dodat sílu, abychom se při prvním neúspěchu nesesypali.
A právě o to mi jde.
Tak tedy, mladí mužové a mladé ženy!
Máte před sebou spoustu náročných úkolů. Budete studovat, pracovat, milovat, vychovávat děti, budovat domovy a hledat své místo ve společnosti. Někdy se vám bude dařit a jindy dostanete od života pořádně přes prsty.
Prosím, nepropadejte panice.
Pečujte o své tělesné i psychické schránky. Najděte si činnosti, které vás naplňují. Nezapomínejte na odpočinek, přátele, lásku a obyčejnou radost ze života.
A hlavně v sobě udržujte ten pomyslný oheň.
Protože když bude váš vnitřní motor dobře fungovat, zvládnete mnohem více, než si dnes dokážete představit.
A když vám někdy dojde palivo? Nic se neděje. Odpočiňte si, naberte síly a znovu přiložte.
Život není závod, ve kterém musíte být za každou cenu první. Důležité je, aby vás ta jízda těšila.
Držte se!
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