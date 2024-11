“Jak se má velitel správně rozhodnout, když se mu tají, kde jsme?” Tuto větu asi znají všichni, kdo mají rádi Cimrmany. Tolik exkurse do českého humoru. Tento článek ale nemá ambice pobavit. Chce varovat.

V současné době absolvuji kurz na zdravotně-funkčního trenéra. Zúročím zde své dlouholeté zkušenosti a využiji toto školení při cvičení se seniory, které aktivně vedu jako cvičitel.

Dnes nám lektorka vyjevila faktický stav věcí týkající se tělesných dispozic našich dětí. Byl jsem v šoku. I když jsem to už dávno tušil, přesto jsem byl zaskočen. Tělesné schopnosti našich dětí jsou katastrofální. Tělocvikáři musí velmi obezřetně volit cviky, které po našich malých žácích požadují. Schopnosti dětí jsou velmi omezené. Třeba jen takový kotoul. Na to dávejte velký pozor. Každý to nezvládne. A pozor, aby z toho dítě nedostalo depresi. A spoustu dalších cviků. Nemůžete je zařadit do výuky prostě proto, že to dětí nedokážou udělat.

V naší tělovýchovné jednotě tuto otázku také řešíme. Třeba takový fotbal. Když se podíváte na zápas dětských fotbalistů, zůstanete v němém úžasu. Máte chuť zavolat sanitku, protože polovina mužstva při popoběhnutí na trávníku kolabuje.

Co za tím stojí? Jiný životní styl. Za našich mladých let nám dávali rodiče trest za naše prohřešky. Tím byl zákaz jít ven. Dnes se situace obrátila. Dnes rodiče zakazují mobily a tablety a přikazují jít ven.

Děti jsou nemotorné, mají těžké disbalance páteře, psychické problémy.

To má být naše nastupující generace? Ta generace, která se má o nás postarat? Nedejbože, aby to byli vojáci, kteří stojí v první linii a brání náš stát. Situace je velmi katastrofální.

A to nemluvím o tom, co je dnes také v jádru pozornosti. A je to již uzákoněno novelizací občanského zákoníku. Zákaz tělesných trestů. Takže rodiče, kteří chtějí vychovávat a rádi by si občas vypomohli výpraskem. Ale opravdu jen občas. Tak tito rodiče vychovávat své děti nemohou. Musí jejich excesy strpět.

A tak si myslím, že jsme v ...

Rodiče, důchodci, lidi středního věku. Prostě všichni. Náš stát je předurčen k záhubě.

Dělejte s tím někdo něco.