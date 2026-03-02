JMHZ a SVJ
A tak bych dnes neměl být překvapen, když jsem podobné situace přímým účastníkem.
Překvapen nejsem, naštvaný ano.
Odměňování členů statutárního orgánu společenství vlastníků jednotek (SVJ) se v posledních letech vyvíjí. Pokud se jednalo o symbolické odměny, postačilo to pořešit dohodou a neodváděly se z toho žádné odvody. Fialová vláda to ale zpřísnila. I z malé odměny je nutné odvádět srážkovou daň. Drobná administrativní zátěž. Bylo nutné se zaregistrovat na finančním úřadě. Obdobně to bylo možné použít pro údržbáře či domovníka.
Od 1.1.2026 Fialová vláda, která už nám nevládne, ale stále dobíhají její úkony, zavedla další povinnosti. Zdánlivě přišla úleva. Členové výboru nemusí uzavírat žádné smlouvy. Postačí zápis ze shromáždění vlastníků, kteří odměnu členovi výboru odsouhlasí. Pak už jen stačí se zaregistrovat na finančním úřadě k placení srážkové daně a to je vše.
Ne. Od 1.4.2026 to není vše.
I v takovém případě se z SVJ stává zaměstnavatel, který se musí registrovat na ČSSZ. A jako takový musí každý měsíc podávat jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele. I v případě, že se jedná o pouhé stovky Kč měsíčně. Každý měsíc musí hlášení podat. I kdyby bylo nulové (někdo si vyplácí pár tisíc jednou ročně, nebo kvartálně). Pomocí datové schránky.
V článku o této problematice píše šéf sociální správy p. Boháček, že SVJ mají zpravidla na podobné činnosti sjednané administrativní firmy, čímž naznačuje, že to pro ně není žádný problém. Ano. Takovou firmu shodou okolností vlastním a stavím se k problematice čelem. Budeme se snažit svým klientům (kterých je cca 130) vyhovět. Znamená to pro mě nakoupit nový software na hromadnou práci s datovými schránkami a s jednotlivými SVJ sjednat smlouvy o administraci datových schránek a zplnomocnění k předmětným úkonům. Zmíněný software není zadarmo, a tak to klienti poznají na ceně mých služeb. A pak?
Pak začnu hromadně každý měsíc posílat zhruba stovku jednotných měsíčních hlášení, přestože doposud nic podobného nebylo třeba. Naštěstí zrovna zavádím nový IS, který mi v mnohém ulehčí. Takže mým zaměstnancům uvolněné kapacity opět zaplním.
To je to zjednodušení?
Pánové Babiši a Juchelko, čtete to? Udělejte s tím prosím něco.
Marek Ondračka
- Počet článků 114
- Celková karma 10,36
- Průměrná čtenost 381x
Chci psát úvahy na různá témata. Zdraví, cvičení, duševní poruchy, bolesti zad, politika, historie, rodinné vztahy, láska, hudba, víra.
Hlavní cíl: Poučit mladší generaci.