Je mi dobře, ale ne moc

Člověk s bipolární poruchou dost často řeší to, jestli je mu dobře, nebo jestli je mu špatně. Neustále žije ve výkyvech nálad a duševní pohody.

Je to způsobeno jeho nemocí, která musí být medikována. Ano, jsem doživotně odkázán k užívání léků. Nutno podotknout, že po letech již dnes beru jen slabé dávky Olanzapinu, jehož úkolem je:

  1. Potlačení mánických stavů
  2. Potlačení depresivních stavů
  3. Potlačení nespavosti

V dřívějších dobách jsem dvanáct let užíval také Depakine, u něhož byly objeveny nežádoucí vedlejší účinky. Po něm jsem ráno býval ospalý a „poťapany“.

To už dnes nebývám.

To, o čem chci dnes psát jsou stavy, které takto postižený člověk prožívá. Nejsem zcela zdráv. Mé sklony k mánii i k depresi jsou trvalé. Manželka mé stavy dobře zná a bedlivě je sleduje. Často se mě ptá: „Jak ti je?“ Odpověď „Dobře“ jí nestačí. „Jak moc dobře ti je?“ ptá se. Ptá se proto, že je to hrozně důležité. Člověku v mém stavu totiž nesmí být dobře příliš. Prostě vám nesmí být moc dobře. Dobře nadprůměrně.

Kolikrát jsem to už zažil. Jsou dny, kdy je mi prostě skvěle. Něco se mi povede v práci nebo doma. Mám pocit z dobře vykonané práce nebo jsem si skvěle zacvičil. I otužování ve mě vzbuzuje euforii.

Tady musím být obezřetný a začít se uklidňovat. Vím totiž, že mám zaděláno na problém. Zhorší se mi spánek a ráno? Ráno se probudím do deprese. Únava, bolesti hlavy, ztráta energie. To je daň za to, že mi den před tím bylo příliš dobře.

S těmito skutečnostmi jsem se musel naučit žít a pečlivě si je hlídat. Nezanedbávat pravidelný režim a také odpočinek. Opatrně nakládat s alkoholem.

Pravidelně jíst, spát a cvičit.

Velmi prospěšná je moje práce. Mám to štěstí, že jsem svůj pán, čili živnostník. Někdy pracuji na 120 % a jindy na 80%. Prostě, co mi moje tělo dovolí. Práce mi pomáhá při překonání obtíží. Když nejsem zrovna fit, tak si naordinuju nějakou rutinní činnost a ta mi pomůže problémy překonat.

Moje aktuální situace ale není nijak tragická. V celkovém souhrnu díky všem aktivitám které provádím, mé rodině, přátelskému kolektivu v práci a kamarádům, kterými jsem obklopen, mohu říci, že se cítím skvěle. Skvěle tak akorát.

Jen jsem chtěl přiblížit zdravým lidem pocity, kterými člověk s bipolární poruchou prochází.

Autor: Marek Ondračka | úterý 23.9.2025 14:49 | karma článku: 0 | přečteno: 39x

Marek Ondračka

  • Počet článků 83
  • Celková karma 11,32
  • Průměrná čtenost 400x
Je mi padesát dva, mám bipolární poruchu a překonal jsem rozsáhlou dysbalanci páteře. Nejen ve zdravotní rovině jsem tak nasbíral jakési zkušenosti.
Chci psát úvahy na různá témata. Zdraví, cvičení, duševní poruchy, bolesti zad, politika, historie, rodinné vztahy, láska, hudba, víra.
Hlavní cíl: Poučit mladší generaci.

