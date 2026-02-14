Jak se má správně zakládat nová politická strana?
A někde mezi tím se ztrácí základní otázka: odkud se na to všechno berou peníze – a co za ně někdo očekává?
Uveďme si pro ukázku níže uvedené tři příklady, jak to celé pojmout.
TOP 09
Když vznikala TOP 09, působilo to dojmem dokonale připraveného projektu. Oddělila se frakce z KDU-ČSL, do čela se postavil Miroslav Kalousek, přidala se výrazná tvář Karla Schwarzenberga – a od prvního dne bylo jasno, že nejde o amatérský pokus.
Billboardy po celé republice.
Polepená auta.
Stranické organizace v regionech.
Sekretariáty, kanceláře, aparát.
Známé osobnosti, které hromadně přecházely do nové strany.
Vypadá to celé velmi profesionálně. Jenže pak přijde ta nepříjemná otázka, kterou si většinou nikdo nahlas nepokládá:
👉 kde se na to všechno vzaly peníze?
Takto masivní rozjezd není levná záležitost. Marketing, logistika, lidé, struktury. To všechno stojí desítky, možná stovky milionů korun. A někde se ty peníze vzít musely.
Nebyly zdrojem cinknuté státní zakázky?
Byli to ideoví podporovatelé bez očekávání?
Nebo šlo o investici s výhledem na budoucí „návratnost“?
To nikdo neví. Jisté je, že z členských příspěvků ani ze státních dotací to nebylo. A možná je to právě ten problém. Politické strany by neměly vznikat v mlze nejasných zdrojů, protože právě v okamžiku zrodu se nastavuje jejich skutečná nezávislost – nebo závislost.
Naše Česko
V ostrém kontrastu s tím dnes můžeme sledovat vznik nového politického hnutí Martina Kuby Naše Česko. Žádná billboardová smršť. Žádné polepené flotily aut. Žádná celostátní kampaň dřív, než vůbec existuje struktura.
Proč? Protože na to prostě nejsou peníze. A možná právě proto je tenhle přístup zajímavý.
Vznik založený na:
- osobní reputaci,
- postupném budování důvěry,
- práci v regionech,
- nikoliv na okamžitém mediálním zahlcení.
Je to pomalé. Je to méně efektní. A hlavně, nevytváří to závazky vůči neviditelným sponzorům.
Přísaha
Dalším poučným příkladem je hnutí Přísaha Roberta Šlachty. Jeho vstup do politiky nebyl postavený na penězích, ale na osobní popularitě a příběhu, symbolizovaném bestsellerovou knihou.
Výsledek?
- přes 4 % hlasů v minulých volbách,
- nedostatek na vstup do sněmovny,
- ale dostatek na státní dotaci přes 60 milionů korun.
Systém fungoval. Peníze přišly. Jenže další volby ukázaly realitu: kolem 1 % hlasů a konec dotací. Popularita bez dostatečné struktury a atraktivního volebního programu se ukázala jako krátkodobá záležitost.
Co z toho plyne?
Dle výše uvedených příkladů vyplývají tři základní modely (netvrdím, že neexistují i další):
- Silný start s nejasným financováním
- Postupné budování bez velkých peněz
- Rychlá vlna popularity bez pevného základu
Každý z nich má svá rizika. Ale jen jeden má šanci dlouhodobě obstát bez ztráty důvěry: ten, který nevzniká jako marketingový produkt.
Jak by se tedy měla zakládat nová strana?
Možná méně efektně.
Možná pomaleji.
Možná bez billboardů a bez velkých slibů.
Ale s jasnou odpovědí na otázku, kterou bychom si měli klást pokaždé:
👉 Kdo to platí a proč?
Protože způsob, jakým strana vzniká, často předurčuje, jak bude později vládnout.
Marek Ondračka
Taky hledáte chybu vždy jen u sebe?
Jsou lidé, kteří v každém konfliktu automaticky hledají chybu především u sebe. Ne proto, že by byli slabí nebo si nevážili sami sebe, ale proto, že jsou citliví, empatičtí a chtějí žít v souladu s ostatními.
Marek Ondračka
Proč musíme podporovat Ukrajinu
Svět se již několik let nachází na rozcestí, které připomíná temné kapitoly minulosti. Ruská agrese na Ukrajině není jen regionálním konfliktem. Je to útok na svrchovanost, demokracii a principy mezinárodního práva.
Marek Ondračka
Když Jak je důležitější než Co II. - Otužování
Otužování je trendy. Myslím že se dá hovořit o masovém rozsahu. Otužují se i známé osobnosti. O herci Luďkovi Munzarovi bylo známo, že každé ráno za každého počasí chodil plavat do přilehlého rybníka.
Marek Ondračka
Ostuda vzešlá z voleb
Povolební eskapády mě rozpalují doběla. Stydím se za amatéry, kteří se dostali k moci. Mám na mysli SPD a Motoristy. To, co předvádějí, je neodpustitelné.
Marek Ondračka
Když Jak je důležitější než Co I. - Cvičení
Zahajuji sérii článků. Dnes to bude o cvičení. Jeho aspektech. Prostě ze všech různých úhlů pohledu. Tak, aby cvičení bylo účinné, a abychom minimalizovali úsilí a maximalizovali efekt.
|Další články autora
Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví
Rybařina není jen o perfektních úlovcích a klidu u vody. Často dochází i na vtipné momenty, když se...
Snowboarding na ZOH 2026: Stříbrná Adamczyková se postaví na start i v neděli
To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V...
Program ZOH 2026: Kdy fandit Čechům na olympiádě
Zimní olympijské hry 2026 jsou tu. Největší sportovní svátek roku potrvá až do 22. února. Přinášíme...
GALERIE: Schody v Krči vedou do prázdna. Betonová záhada z dob krize
Uprostřed Kunratického lesa stojí dodnes betonová ruina, která mnohé kolemjdoucí mate: schody,...
Kdy startují Češi na ZOH 2026: Máme přehledný harmonogram Her v Miláně a Cortině
Největší sportovní svátek roku je v plném proudu. Olympijské hry v Miláně a Cortině přináší desítky...
Areál Ševčinského dolu v Příbrami zaplnily masopustní maškary
Areál Ševčinského dolu v Příbrami dnes oživil masopustní rej. V čele průvodu kráčel tradičně duch...
Ostravská zoo odchovává další dvě mláďata vzácného varana papuánského
Ostravská zoologická zahrada odchovává další dvě mláďata vzácného varana papuánského. Zatím...
Metoděj Jílek po zlaté jízdě: Bez haly v Česku trénujeme s hendikepem
Olympijský vítěz Metoděj Jílek znovu otevřel otázku výstavby rychlobruslařské haly v Česku. Po...
Trend krátkých vertikálních videí typických pro TikTok či YouTube dráždí filmové fanoušky
Šestnáct ku devíti. V tomhle formátu máte nejspíš, pokud jste fandové, koukání na filmy nejvíc...
Prodej byt 3 + kk, 75m2, Rokytnice nad Jizerou, Dolní Rokytnice
Rokytnice nad Jizerou - Dolní Rokytnice
3 990 000 Kč
- Počet článků 109
- Celková karma 10,64
- Průměrná čtenost 390x
Chci psát úvahy na různá témata. Zdraví, cvičení, duševní poruchy, bolesti zad, politika, historie, rodinné vztahy, láska, hudba, víra.
Hlavní cíl: Poučit mladší generaci.