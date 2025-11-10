Jak se dnes balí holky?
Nejdřív pohovořím o tom, jak jsem kdysi balil holky já. Před mou ženou, se kterou jsem od svých dvaceti let, jsem randil s nevelkou řadou děvčat. Proces výběru té pravé tedy nějakou dobu trval. A jak jsem to tenkrát dělal? Jak jsem holky balil? Vlastně to bylo velmi jednoduché. Téměř ve všech případech se vše odehrálo na vesnické zábavě nebo plesu. Prostě jsem si vyhlédl pohledné děvče a vyzval jsem ji k tanci. No a při tanci, zpravidla při nějakém pěkném ploužáku, jsem se s ní dal do hovoru. Pak jsem ji pozval na nějaké pití. A to je celé. Podobně to bylo i s mou právoplatnou manželkou. Vesnické zábavy tak poskytovaly neocenitelný prostor pro seznámení i příjemné trávení společného času.
Mám doma 23letá dvojčata. Chlapce a dívku. Oba aktuálně single. A tak se otázkou výběru vhodného partnera, v teoretické rovině samozřejmě, zabývám. Jak jsem psal, udělal jsem si průzkum mezi svými známými. Dozvěděl jsem se toto.
Na zábavy, kterých je v dnešní době pomálu, mladí moc nechodí. Dnes frčí spíše fesťáky. Tam se ale párové tance moc nenosí. A tak je prý dnes běžné seznámení pomocí internetových seznamek. Nejvíce rozšířený je prý Tinder. Vyplníte o sobě údaje, zadáte své požadavky a aplikace vám doporučí partnera. Vy jen „svajpujete“ a vybíráte takové, kteří se vám líbí. Když dojde k vzájemné shodě, můžete vyrazit na první rande.
Jitka (40) takto vybrala partnera také. Než se ale dostala k tomu pravému, učinila údajně cca 100 setkání.
Martin (38) používal také seznamku na internetu (na název si již nevzpomíná). Prý to byl adrenalin. Bylo mu už přes třicet. Partnerku si vybral a chtěl ji oslovit. Jí ale vypršel kredit (ano, za tyto aplikace je nutné platit), takže jí poslal vzkaz a modlil se, aby si znovu aplikaci předplatila. Naštěstí to udělala a souhlasila se schůzkou. A tak nic nebránilo v cestě, aby se setkali. Padli si do oka. Po tříměsíční známosti už založili rodinu. Dnes mají dvě děti a postavili společně dům, ve kterém bydlí.
Jirka (50) si svou partnerku také vyhlédl na internetu. On je z Trutnova a ona byla z Havířova. Své první rande si dali na polovině cesty. V České Třebové. Vzali se a nějakou dobu jim to klapalo. Manželství ale nevydrželo. Rozvedli se. Druhou manželku Jirka ulovil přes internet také na Severní Moravě, V Ostravici. Tady už vše klaplo. Šťastné manželství dodnes trvá. Pomohla i víra. Oba jsou silně věřící.
Kromě internetu mi ještě kamarádka popsala svou příhodu. Při procházce parkem ji oslovil chlapec, který jí řekl, že je mu sympatická, jestli by s ním nechtěla jít na kafe a dal jí papírek s kontaktem, kdyby si to rozmyslela, ať zavolá. Bylo vidět, že má lístečků několik, a že takto oslovoval dívky vícekrát. Taky zajímavý způsob.
Jak se tedy dneska balí holky? Jednoznačně hrají prim internetové aplikace. A mě to vůbec nevadí. Ať to tak je. Hlavně ať se mladí snaží si partnera (pokud možno na celý život) najít. Ať se proboha neoddávají jen povrchním vztahům a nedejbože ať nepropadnou polyamorii. Už při psaní toho slova se mi chce zvracet.
Marek Ondračka
- Počet článků 91
- Celková karma 10,78
- Průměrná čtenost 383x
Chci psát úvahy na různá témata. Zdraví, cvičení, duševní poruchy, bolesti zad, politika, historie, rodinné vztahy, láska, hudba, víra.
Hlavní cíl: Poučit mladší generaci.