Jak má vlastně vypadat podpora
Když se ohlédnu za svým životem, zjišťuji, že za každým důležitým krokem stál někdo, kdo mi velmi pomohl. Rodiče, manželka, její rodiče, kamarádi, kolegové, nadřízení, a dnes dokonce i mí zaměstnanci.
Dobře si uvědomuji, jak obrovské štěstí jsem vlastně měl a mám.
O rodičích jsem už psal několikrát. Podporovali mě během vysokoškolského studia až do mých šestadvaceti let, kdy jsem si brigádami nedokázal vydělat na samostatné živobytí.
Když jsem se oženil, uvolnili nám přízemí svého domu, kde jsme si zařídili malý byt. Po narození dvojčat se sami přestěhovali do přízemí a nám přenechali celé patro. Společně s rodiči mé ženy pomáhali s hlídáním dětí, starali se o dům a vytvořili nám zázemí, díky kterému jsme se mohli naplno věnovat rodině.
Pak přišla moje nemoc.
Bylo mi pětatřicet let. Několik měsíců jsem nebyl schopen normálně pracovat a rodinné příjmy výrazně poklesly. Rodiče nám tehdy snížili nájem, aby nám pomohli těžké období překlenout.
A pomáhají nám vlastně dodnes.
Přitom jim už dávno není padesát.
Moje žena si také zaslouží obrovský obdiv.
Žít s člověkem, který trpí bipolární poruchou, není nic jednoduchého. Mánie ze mě udělala člověka, kterého jsem nepoznával ani já sám. Přicházela impulzivita, konflikty a hrozila i zvýšená sexuální aktivita, která je jedním z méně známých projevů tohoto onemocnění. Chápu, že se bála, co jsem během tohoto období mohl udělat.
Přesto při mně zůstala.
A zůstává dodnes.
Stejně důležitou podporu jsem našel i v práci.
Můj tehdejší šéf, pro kterého dodnes externě pracuji, pochopil, čím procházím. V době, kdy jsem nebyl schopen podávat plný výkon, mi přiděloval práci, kterou jsem zvládl, aniž by mě finančně poškodil.
To se nezapomíná.
Doufám, že jsem mu jeho důvěru alespoň částečně splatil. Během let se mi podařilo firmě zajistit dotace v řádu několika milionů korun.
Velké štěstí jsem měl i na kamarády.
Nohejbal hraji celý život. Kvůli problémům s páteří jsem se ale jako pravák musel naučit hrát levou nohou. Moc mi to nešlo. A když jsme prohrávali, neprožíval jsem obyčejné sportovní zklamání. Kvůli své psychice jsem často padal do depresivních stavů.
Nikdy se mi neposmívali.
Nenadávali mi.
Naopak, povzbuzovali mě.
A když se mi něco povedlo, nezapomněli mě pochválit.
Dnes mám vlastní firmu a podobnou podporu cítím i od svých zaměstnanců a spolupracovníků. I jim za to patří můj dík.
Kdybych měl vyjmenovat všechny lidi, kteří mě v životě podrželi, vydalo by to na celou knihu.
Jenže dnes nad podporou přemýšlím ještě z jiného důvodu.
Naše děti dospěly.
Chtějí se postavit na vlastní nohy a od nás rodičů se očekává, že je v tom podpoříme.
Jenže jak?
Kolik pomoci je správně?
Kdy ještě pomáháme a kdy už dětem vlastně bráníme, aby se naučily stát na vlastních nohách?
Nemyslím tím jen peníze.
Mám na mysli čas, rady, zkušenosti, trpělivost i obyčejnou jistotu, že když se něco nepovede, mají se kam vrátit.
Na tyto otázky zatím neznám odpověď.
Vím jen jedno.
Chci, aby jednou moje děti mohly říct totéž, co dnes říkám já.
Že měly ve svém životě lidi, kteří je podrželi ve chvíli, kdy to nejvíc potřebovaly.
Kdysi mi moje maminka řekla větu:
„Jednou přestaneš rozlišovat, jestli něco děláš pro sebe, nebo pro své děti. Bude to totéž.“
Dávno už vím, že měla pravdu.
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