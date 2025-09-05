Jak jsem uvěřil
O účasti v Náboženství v dětství ani nemluvím. Nedejbože abych dělal ministranta. Tuto časovou investici já prostě postupovat nechci. A nevyžaduju to ani od svých dětí. Možná to je chyba, ale já už jsem takový.
Přesto mé názory souzní s Křesťanskou ideologií a má víra v nejvyšší autoritu je velmi pevná.
Jak se to stane, že člověk uvěří? Nejdříve uvedu dva příklady, kdy mí kamarádi „prozřeli“ až v dospělém věku. Ani jednoho z nich k víře nepřivedli rodiče, což není běžné.
Standa, který je stejně starý jako já, v závěru svého studia na gymnáziu přivedl do jiného stavu svou přítelkyni. Když studium dokončili, po tom, co se narodila zdravá holčička, se vzali. Začal pracovat, ale peněz moc nebylo. Standa má navíc velmi slabý zrak, a tak nemůže mít řidičák. Hledali podnájem, kde by mohli zakotvit. Inzeráty se v té době vyvěšovaly na nástěnce na poště. Internet ještě nebyl. Denně zde docházeli a procházeli vyvěšené kartičky. Na zde zobrazené nabídky ale neměli dost peněz. V jednu chvíli Standa řekl:„ Jestli se nám podaří sehnat nájem, který finančně utáhneme, začnu věřit v Boha.“ V tu chvíli mu zaklepala na rameno starší paní a povídá: „Prosím Vás, pomůžete mi vyvěšit inzerát, já tomu vůbec nerozumím. Mám doma úplně volný celý dům. Ani nechci moc peněz, jen abych tam nemusela přebývat sama.“
Co Standa slíbil, to dodržel. Stal se z něho hluboce věřící člověk. Začal chodit do kostela a nejen to. Angažoval se v různých křesťanských spolcích. Vypomáhal a vypomáhá církvi, kde to jen lze.
U Jirky pravý důvod, proč začal věřit neznám. Prý se nemám ptát. Jeho setkání s Bohem ale bylo tak intenzivní, že začal okamžitě docházet na bohoslužby a věnovat se církvi. Prozřel až po třicítce. Dokonce musel požádat církev o anulování svého prvního manželství. Přestože už byl před úřady několik let rozvedený a svou svatbu ani neměli v kostele, podal si žádost, která jde dost vysoko. Určitě k nějakému biskupovi. Svou druhou svatbu měl již v kostele. Dodnes je z něho hrdý křesťan.
A jak to bylo se mnou? Mě navštívil Bůh v rámci mých manických stavů. Věřil jsem, že slyším hlasy. Ty pocity se jen těžko popisují. Je to silný zážitek, který s vámi velmi otřese. Silná víra v Boha vás doslova prostoupí. Představoval jsem si, že jsem osloven stejně jako byla oslovena Johanka z Arku. (Dodnes si vlastně myslím, že ji postihlo něco podobného, jako mne).
Vyléčení z akutních stavů nemoci sice u bipolární poruchy trvá několik měsíců. Já jsem se postupně zřekl a odsoudil všechny své excesy vč. komunikace s Bohem záhy. Byl jsem „odchycen“ poměrně včas, a tak to vše proběhlo velmi rychle během několika týdnů.
Celá událost, ale ve mě zanechala hlubokou stopu. Na hlasy už dávno nevěřím, přesto si vyšší moc od té doby uvědomuju a promlouvám k ní ve svých modlitbách. Odpovědi už ale nepřichází 🙂. Alespoň ne takové, jaké si představujete.
Marek Ondračka
Chci psát úvahy na různá témata. Zdraví, cvičení, duševní poruchy, bolesti zad, politika, historie, rodinné vztahy, láska, hudba, víra.
Hlavní cíl: Poučit mladší generaci.